Минпромторг и компании обсудили льготы по кредитам в домостроении из дерева

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минпромторг РФ и одни из крупнейших компаний лесной отрасли на выездном совещании рабочей группы по подготовке проекта "Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года" в Тверской области обсудили перспективы деревянного домостроения, в частности вопрос субсидирования кредитования для частных лиц, говорится в сообщении Минпромторга.

Разрабатываемая Стратегия развития лесного комплекса России до 2030 года определит комплекс мер для эффективного использования лесных ресурсов, повышения добавленной стоимости от их переработки, увеличения внутреннего потребления лесоматериалов, в том числе, за счет стимулирования роста строительства жилья из древесины.

Стратегия должна носить комплексный характер и учитывать интересы власти, бизнеса и гражданского общества. Во время выездного совещания представители лесопромышленного бизнеса обсудили проблемы разработки документа и обозначили ряд вопросов, требующих корректировки.

"Минпромторг России ведет активную работу по поддержке деревянного домостроения в нашей стране. Так, участники рынка имеют возможности получать субсидии на компенсацию логистических затрат при экспорте высокотехнологичной продукции. Кроме того, сейчас вместе с бизнес-сообществом ведется разработка проекта постановления правительства России по субсидированию процентной ставки по кредитам", — доложила участникам совещания Вера Хмырова, заместитель директора Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли России, слова которой приводятся в сообщении.

Еще одной затронутой темой стал обмен опытом работы по госпрограммам по деревянному домостроению между предприятиями.

Представители компании "СТОД" рассказали о строительстве трех- и четырехэтажных многоквартирных домов с применением деревянных конструкций на основе бруса LVL. А представитель Минпромторга сообщил о работе по внесению изменений в постановление правительства России № 999 в части обязательных квот на строительство с применением деревянных конструкций.

Участники встречи в очередной раз отметили, что работу отрасли существенно тормозит несовершенство нормативно-технической базы. Для улучшения этой ситуации Минпромторг России в соответствии с Планом мероприятий по развитию деревянного домостроения направил в Росстандарт письмо с перечнем требований, необходимых для устойчивого развития отрасли. Предприятия отрасли смогут внести свои предложения по новым и существующим нормативным документам, сообщает министерство.

В выездном совещании приняли участие представители Минпромторга России, Минстроя и Минлесхоза Тверской области, Ассоциации деревянного домостроения, компаний "Segezha Group", "СТОД", "Калевала", "Good Wood", "Ида Санге Рус", "Банк Сетелем", Вышневолоцкий леспромхоз.