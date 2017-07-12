Инвестиции в приоритетные проекты ЛПК за 10 лет составили 0,5 трлн рублей

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Около 130 приоритетных инвестиционных проектов получили 492 миллиарда рублей вложений от инвесторов за 10 лет, что позволило увеличить объемы производства пиломатериалов, плит ДСП и OSB, фанеры, а также целлюлозно-бумажной продукции и биотоплива, говорится в пресс-релизе Минпромторга РФ.

"Более 50 инвестиционных проектов сейчас находятся в стадии реализации, остальные заканчиваются или уже завершены. Ежегодно в рамках проектов перерабатывается и заготавливается 73 миллиона кубометров древесины, это значительный результат. В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию еще пяти проектов на 27 миллиардов рублей", — цитируется в сообщении директор Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Владимир Потапкин.

Минпромторгом разработан и внесен в правительство РФ проект постановления, направленный на усиление мер реализации приоритетных инвестиционных проектов. В новом проекте предусмотрены измененные условия для инвесторов в части подтверждения финансирования. Для участия в проекте инвестор должен подтвердить наличие не менее 50% средств для проектов сроком до трех лет, и не менее 25% — для тех, которые длятся дольше. В целях контроля реализации инвестпроектов предусмотрены проверки не реже, чем раз в полгода, в том числе, внеплановые.

"Во время реализации инвестпроектов нам пришлось активно бороться с недобросовестными инвесторами. Именно из-за невыполнения обязательств из перечня были исключены 60 проектов. Мы предусмотрели различные меры контроля, которые показали свою эффективность", — добавил Потапкин.

В качестве критериев для отбора инвестпроектов рассматриваются создание переработки отходов производства, применение энергоэффективных технологий, увеличение выпуска импортозамещающей продукции, создание высокотехнологичных рабочих мест.