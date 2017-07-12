"Илим" вложит в модернизацию около 53 млрд рублей до 2020 года

Крупнейшая российская компания целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) Группа "Илим" намерена вложить около 53 миллиардов рублей до 2020 года в модернизацию производства, улучшение качества продукции и снижение воздействия на окружающую среду. О том, как компания намерена достичь этого результата и что необходимо сделать для поддержки лесопереработки в России в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор Группы "Илим" Ксения Соснина.
Каковы финансовые итоги компании в 2016 году, и что ожидаете в 2017 году?
Компания завершила 2016 год с рекордными финансовыми и операционными показателями. Группа выпустила 3,25 миллиона тонн продукции, EBITDA составила 742 миллиона долларов. Даже при наращивании долговой нагрузки для продолжения инвестирования, соотношение долга и EBITDA остается на хорошем уровне.
Мы ожидаем сильных результатов и в 2017 году. Колебания курса рубля сказываются и на операционной и на полной прибыли, и этот эффект трудно предсказать с высокой точностью. Но говоря о бизнесе — и спрос, и ценовая конъюнктура находятся на неплохом уровне. Компания активно работает над эффективностью, конкурентоспособностью, развитием кадров и укреплением партнерства с ключевыми клиентами. Все это дает нам основания для уверенности и хорошую базу для продолжения поступательного развития.
Какие компания ставит цели по развитию Группы, есть ли приоритетные инвестпрограммы?
В компании принята стратегия развития до 2030 года и бизнес-план до 2020, и у нас есть процесс для постоянного поиска и обработки новых идеи и инициатив. В компании функционирует инновационный комитет, поддерживающий работу стратегического комитета совета директоров Группы "Илим".
Мы продолжим модернизацию всех комбинатов, с суммарным увеличением мощности производства на 500 тысяч тонн в год, улучшением качества продукции и снижением воздействия на окружающую среду. По данным проектам запланированы инвестиции на уровне около 53 миллиардов рублей до 2020 года.
Кроме курса на модернизацию производств, наша стратегия инвестирования лежит и в области диверсификации бизнеса для устойчивого долгосрочного роста и сбалансированного наполнения портфеля продуктов.
Какие новые направления бизнеса сейчас развивает "Илим"?
Стратегическими для нас являются сегменты упаковки и лесохимии. Рынок упаковки неуклонно растет и в России, и в мире, переходит на технологии переработки отходов, что является естественным этапом развития. То же самое можно сказать о расширении использования возобновляемых природных ресурсов и сопутствующих продуктов лесохимии для производства с высоким переделом. На наш взгляд, все это представляет хорошие возможности для бизнеса. Мы делаем конкретные шаги в этой сфере. В июле Группа "Илим" подписала соглашение о создании совместного предприятия с российским биохимическим холдингом "Оргхим".
Это предприятие получило название "Янтарный поток". Оно займется выпуском "зеленой химии", — широкой линейки экологичной лесохимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Это эфиры канифоли с улучшенными свойствами, жирные кислоты таллового масла и продукты их переработки. Впервые в России станет возможным выпуск ситостеринов, активно применяемых в мировой фармацевтике и производстве органических добавок. Получение лицензии и начало производственной деятельности совместного предприятия запланировано на IV квартал 2017 года. Это новое для нас, инновационное направление, которое имеет хороший потенциал.
Минпромторг сейчас активно занимается разработкой стратегии развития лесопромышленного комплекса России, как в этом участвует ваша компания?
Разработка стратегии действительно ведется в плотном взаимодействии с ведущими компаниями отрасли. "Илим" активно участвует в этом процессе. Кроме того, впервые к разработке стратегии в части ЦБП была привлечена международная консалтинговая компания — McKinsey&Company. Уверена, это обеспечит создание современного документа и подходов, которые будут в полной мере отвечать задачам и государства, и бизнеса и даст импульс для сбалансированного развития. Очень важно, чтобы создание документа дало начало долгосрочной последовательной работе по реализации этой стратегии. Тогда и государство и инвесторы получат желаемые результаты.
В нормативной части, какие меры должны быть приняты для поддержки лесопереработки в России, на ваш взгляд?
Вклад отрасли в ВВП ниже, чем в странах со сравнимыми ресурсами. В то же время государственная политика нацелена на диверсификацию и ВВП и источников дохода бюджета. Существует ряд существенных факторов, сдерживающих развитие ЦБП России: это опережающий рост тарифов, высокая стоимость строительства, дефицит кадров и демография в удаленных районах страны, недостаточное финансирование и поддержка НИОКР, транспортная инфраструктура, достоверность информации о лесных ресурсах, эффективность процесса выделения лесных участков стратегическим крупным инвесторам, и поддержка таких проектов, отсутствие оборудования ЦБП и лесозаготовительной техники отечественного производств и многое другое. Все это требует выработки совместных системных решений от профильных государственных органов и крупных отраслевых игроков и их последовательной реализации. Для всех инвесторов интересны растущие рынки со стабильными предсказуемыми условиями и поддержкой стратегических инвесторов. Вот над этим и нужно работать.
Есть ли какие-то положительные примеры?
Конечно, есть и позитивные примеры. Сейчас подготовлен законопроект о внесении изменений в лесной кодекс, который предусматривает приоритетное выделение лесных ресурсов предприятиям, обладающим собственными перерабатывающими мощностями. Мы всецело поддерживаем эту инициативу, которая направлена на более справедливые условия, исключение возможности спекуляций и недобросовестности во время торгов. Это даст поддержку инвесторам, уже доказавшим свою состоятельность и результативность.
Еще одним важным вопросом для российского ЛПК является вопрос повышения эффективности использования и воспроизводства лесов. Пока в России преобладает модель экстенсивного лесопользования, когда увеличение объемов заготовки происходит за счет вовлечения в эксплуатацию новых лесных участков. Модель интенсивного использования подразумевает работу на тех же участках за счет постоянной высадки саженцев и ухода за лесом. Мы уже специально их выращиваем в питомниках на базе наших лесных филиалов. Счет идет на сотни тысяч саженцев в год и целью является миллион. Эти подходы уже обрели поддержку у государства. Определены пилотные регионы, для которых разрабатываются соответствующие нормативы. Для первого региона — Двинско-Вычегодского таежного лесного района, часть нормативов, включая новые правила лесовосстановления, уже утверждена.
Как вы в целом оцениваете инвестиционную привлекательность лесопромышленного комплекса России?
Индустрия является доходной, но отличается высоким входным барьером в силу капиталоемкости. Так же ключевым фактором выступает доступность сырьевой базы. Россия обладает самыми большими в мире площадями, занятыми лесом, но наличие и доступность для стратегических инвесторов — далеко не одно и то же. Для успешной реализации проектов требуются специфические отраслевые знания и компетенции. В целом, наша индустрия является комплексной, а проекты носят долгосрочный характер. Поэтому она подходит устойчивым и успешным крупным игрокам рынка.
В 2014 году группа "Илим" завершила реализацию двух больших инвестиционных проектов по строительству новых и модернизации действующих производств в Братске (Иркутская область) и Коряжме (Архангельская область), с объемом финансирования порядка 2 миллиардов долларов. В российской ЦБП таких масштабных инвестиций не было со времен СССР. Новых целлюлозно-бумажных комбинатов в нашей стране после распада советского союза так и не построили.
Сегодня модернизированные комбинаты "Илима" вышли на проектные мощности, компания занимает лидирующие позиции в выбранных сегментах, предприятия стабильно работают, и инвесторы получают отдачу на свои вложения.
Конечно, мы были бы рады возобновлению более динамичного роста экономики России — при снижении инфляции, это стимулировало бы спрос и на нашу продукцию. Однако мы понимаем, что в ближайшей перспективе темпы роста будут невысокими и не рассчитываем на быстрый органический рост бизнеса. В то же время, мы видим хорошие экспортные возможности, которые последовательно и успешно реализуем.
Девальвация рубля для нас, как и для всех экспортеров, имела позитивный эффект. Экспорт остается привлекательным, в первую очередь, на растущих рынках Азии. Несмотря на некоторое снижение темпов, экономики стран этого региона продолжают развиваться, спрос на продукцию ЦБП устойчиво растет. География продаж "Илима" очень широка — мы поставляем свою продукцию в 78 стран мира.