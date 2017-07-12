"Илим" вложит в модернизацию около 53 млрд рублей до 2020 года

Крупнейшая российская компания целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) Группа "Илим" намерена вложить около 53 миллиардов рублей до 2020 года в модернизацию производства, улучшение качества продукции и снижение воздействия на окружающую среду. О том, как компания намерена достичь этого результата и что необходимо сделать для поддержки лесопереработки в России в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор Группы "Илим" Ксения Соснина.

Каковы финансовые итоги компании в 2016 году, и что ожидаете в 2017 году?

Компания завершила 2016 год с рекордными финансовыми и операционными показателями. Группа выпустила 3,25 миллиона тонн продукции, EBITDA составила 742 миллиона долларов. Даже при наращивании долговой нагрузки для продолжения инвестирования, соотношение долга и EBITDA остается на хорошем уровне.

Мы ожидаем сильных результатов и в 2017 году. Колебания курса рубля сказываются и на операционной и на полной прибыли, и этот эффект трудно предсказать с высокой точностью. Но говоря о бизнесе — и спрос, и ценовая конъюнктура находятся на неплохом уровне. Компания активно работает над эффективностью, конкурентоспособностью, развитием кадров и укреплением партнерства с ключевыми клиентами. Все это дает нам основания для уверенности и хорошую базу для продолжения поступательного развития.

Какие компания ставит цели по развитию Группы, есть ли приоритетные инвестпрограммы?

В компании принята стратегия развития до 2030 года и бизнес-план до 2020, и у нас есть процесс для постоянного поиска и обработки новых идеи и инициатив. В компании функционирует инновационный комитет, поддерживающий работу стратегического комитета совета директоров Группы "Илим".

Мы продолжим модернизацию всех комбинатов, с суммарным увеличением мощности производства на 500 тысяч тонн в год, улучшением качества продукции и снижением воздействия на окружающую среду. По данным проектам запланированы инвестиции на уровне около 53 миллиардов рублей до 2020 года.

Кроме курса на модернизацию производств, наша стратегия инвестирования лежит и в области диверсификации бизнеса для устойчивого долгосрочного роста и сбалансированного наполнения портфеля продуктов.

Какие новые направления бизнеса сейчас развивает "Илим"?

Стратегическими для нас являются сегменты упаковки и лесохимии. Рынок упаковки неуклонно растет и в России, и в мире, переходит на технологии переработки отходов, что является естественным этапом развития. То же самое можно сказать о расширении использования возобновляемых природных ресурсов и сопутствующих продуктов лесохимии для производства с высоким переделом. На наш взгляд, все это представляет хорошие возможности для бизнеса. Мы делаем конкретные шаги в этой сфере. В июле Группа "Илим" подписала соглашение о создании совместного предприятия с российским биохимическим холдингом "Оргхим".

Это предприятие получило название "Янтарный поток". Оно займется выпуском "зеленой химии", — широкой линейки экологичной лесохимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Это эфиры канифоли с улучшенными свойствами, жирные кислоты таллового масла и продукты их переработки. Впервые в России станет возможным выпуск ситостеринов, активно применяемых в мировой фармацевтике и производстве органических добавок. Получение лицензии и начало производственной деятельности совместного предприятия запланировано на IV квартал 2017 года. Это новое для нас, инновационное направление, которое имеет хороший потенциал.

© Фото предоставлено пресс-службой Группы "Илим" Производственный цех Группы "Илим" © Фото предоставлено пресс-службой Группы "Илим" Производственный цех Группы "Илим"

Минпромторг сейчас активно занимается разработкой стратегии развития лесопромышленного комплекса России, как в этом участвует ваша компания?

Разработка стратегии действительно ведется в плотном взаимодействии с ведущими компаниями отрасли. "Илим" активно участвует в этом процессе. Кроме того, впервые к разработке стратегии в части ЦБП была привлечена международная консалтинговая компания — McKinsey&Company. Уверена, это обеспечит создание современного документа и подходов, которые будут в полной мере отвечать задачам и государства, и бизнеса и даст импульс для сбалансированного развития. Очень важно, чтобы создание документа дало начало долгосрочной последовательной работе по реализации этой стратегии. Тогда и государство и инвесторы получат желаемые результаты.

В нормативной части, какие меры должны быть приняты для поддержки лесопереработки в России, на ваш взгляд?

Вклад отрасли в ВВП ниже, чем в странах со сравнимыми ресурсами. В то же время государственная политика нацелена на диверсификацию и ВВП и источников дохода бюджета. Существует ряд существенных факторов, сдерживающих развитие ЦБП России: это опережающий рост тарифов, высокая стоимость строительства, дефицит кадров и демография в удаленных районах страны, недостаточное финансирование и поддержка НИОКР, транспортная инфраструктура, достоверность информации о лесных ресурсах, эффективность процесса выделения лесных участков стратегическим крупным инвесторам, и поддержка таких проектов, отсутствие оборудования ЦБП и лесозаготовительной техники отечественного производств и многое другое. Все это требует выработки совместных системных решений от профильных государственных органов и крупных отраслевых игроков и их последовательной реализации. Для всех инвесторов интересны растущие рынки со стабильными предсказуемыми условиями и поддержкой стратегических инвесторов. Вот над этим и нужно работать.

Есть ли какие-то положительные примеры?

Конечно, есть и позитивные примеры. Сейчас подготовлен законопроект о внесении изменений в лесной кодекс, который предусматривает приоритетное выделение лесных ресурсов предприятиям, обладающим собственными перерабатывающими мощностями. Мы всецело поддерживаем эту инициативу, которая направлена на более справедливые условия, исключение возможности спекуляций и недобросовестности во время торгов. Это даст поддержку инвесторам, уже доказавшим свою состоятельность и результативность.

Еще одним важным вопросом для российского ЛПК является вопрос повышения эффективности использования и воспроизводства лесов. Пока в России преобладает модель экстенсивного лесопользования, когда увеличение объемов заготовки происходит за счет вовлечения в эксплуатацию новых лесных участков. Модель интенсивного использования подразумевает работу на тех же участках за счет постоянной высадки саженцев и ухода за лесом. Мы уже специально их выращиваем в питомниках на базе наших лесных филиалов. Счет идет на сотни тысяч саженцев в год и целью является миллион. Эти подходы уже обрели поддержку у государства. Определены пилотные регионы, для которых разрабатываются соответствующие нормативы. Для первого региона — Двинско-Вычегодского таежного лесного района, часть нормативов, включая новые правила лесовосстановления, уже утверждена.

Как вы в целом оцениваете инвестиционную привлекательность лесопромышленного комплекса России?

Индустрия является доходной, но отличается высоким входным барьером в силу капиталоемкости. Так же ключевым фактором выступает доступность сырьевой базы. Россия обладает самыми большими в мире площадями, занятыми лесом, но наличие и доступность для стратегических инвесторов — далеко не одно и то же. Для успешной реализации проектов требуются специфические отраслевые знания и компетенции. В целом, наша индустрия является комплексной, а проекты носят долгосрочный характер. Поэтому она подходит устойчивым и успешным крупным игрокам рынка.

В 2014 году группа "Илим" завершила реализацию двух больших инвестиционных проектов по строительству новых и модернизации действующих производств в Братске (Иркутская область) и Коряжме (Архангельская область), с объемом финансирования порядка 2 миллиардов долларов. В российской ЦБП таких масштабных инвестиций не было со времен СССР. Новых целлюлозно-бумажных комбинатов в нашей стране после распада советского союза так и не построили.

Сегодня модернизированные комбинаты "Илима" вышли на проектные мощности, компания занимает лидирующие позиции в выбранных сегментах, предприятия стабильно работают, и инвесторы получают отдачу на свои вложения.

Конечно, мы были бы рады возобновлению более динамичного роста экономики России — при снижении инфляции, это стимулировало бы спрос и на нашу продукцию. Однако мы понимаем, что в ближайшей перспективе темпы роста будут невысокими и не рассчитываем на быстрый органический рост бизнеса. В то же время, мы видим хорошие экспортные возможности, которые последовательно и успешно реализуем.

Девальвация рубля для нас, как и для всех экспортеров, имела позитивный эффект. Экспорт остается привлекательным, в первую очередь, на растущих рынках Азии. Несмотря на некоторое снижение темпов, экономики стран этого региона продолжают развиваться, спрос на продукцию ЦБП устойчиво растет. География продаж "Илима" очень широка — мы поставляем свою продукцию в 78 стран мира.