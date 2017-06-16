Минпромторг: выпуск целлюлозы в РФ может привлечь инвесторов из Китая

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Строительство и модернизация российских производств хвойной и лиственной целлюлозы, а также вложения в запуск производств вискозной целлюлозы на Дальнем Востоке и в Красноярском крае могут стать главным интересом китайских инвесторов, говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на заявление директора Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса министерства Владимира Потапкина на Российско-Китайском ЭКСПО-2017.

"Эти регионы выгодно отличаются наличием большого количества лесных ресурсов, а также близостью к рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заинтересованных в закупке российской лесобумажной продукции. Именно на Китай, Южную Корею и Японию приходится порядка 99% экспорта продукции из древесины по итогам 2015 года. Уверен, эти факторы будут оценены китайскими компаниями, как и рост мирового спроса на целлюлозу, и станут веской причиной для инвестиций в развитие производств", — отметил Потапкин.

По экспертным оценкам к 2030 году прогнозируется увеличение мирового спроса на хвойную целлюлозу на 10 миллионов тонн. Ожидаемый спрос на вискозную целлюлозу в России к 2030 году составит около 130 тысяч тонн.

"Китай — очень важный и надежный партнер России в сфере лесопромышленного комплекса. За последние годы между нашими странами увеличился объем товарооборота продукцией лесопромышленного комплекса. В частности, практически в два раза увеличился объем поставок фанеры, начались поставки плит ДСП, ранее не экспортировавшиеся. В ближайшей перспективе мы планируем увеличить долю продукции высоких переделов в экспорте российской лесопродукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", — заметил представитель Минпромторга.

Потапкин добавил, что впервые в 2016 году объем экспортных поставок пиломатериалов превысил объем поставок круглого леса. По его словам, таких показателей удалось достичь, в том числе, благодаря реализации совместных проектов по глубокой переработке древесины в России.

На территории Российской Федерации реализуется ряд крупных проектов с участием китайских компаний: в Забайкальском крае строится целлюлозный комбинат, реализуются проекты по лесопилению в Еврейской автономной области, Иркутской области, Хабаровском крае. В настоящее время правительство РФ осуществляет работу, направленную на эффективное развитие лесопромышленного комплекса, в том числе, повышения инвестиционной привлекательности отрасли. Минпромторг РФ совместно с отраслевым научным и бизнес-сообществом разрабатывает проект Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года.