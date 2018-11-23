На V Всероссийский форум легпрома в Иваново прибудут около 500 делегатов

ИВАНОВО, 23 ноя — РИА Новости. В V Всероссийском форуме легкой промышленности, который пройдет 29-30 ноября в Иванове, примут участие делегаты из шести стран, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"На форуме будут широко представлены регионы России, в Иваново съедутся гости из Белоруссии и Казахстана, Турции и Малайзии, Узбекистана и Японии. В работе форума также примут участие ведущие текстильные и швейные предприятия Ивановской области", — рассказал собеседник агентства.

Главным мероприятием форума станет пленарное заседание, посвященное вопросам повышения конкурентоспособности российской легкой промышленности. На нем выступят руководители Минпромторга РФ, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков. Экспертами V Всероссийского форума легкой промышленности станут руководители крупнейших российских предприятий отрасли и представители иностранных компаний, главы отраслевых ассоциаций и союзов, представители научной общественности из России и Турции.

На сегодняшний день для участия в форуме уже зарегистрировались порядка 500 делегатов, среди них — руководители крупных интернет-площадок, специализирующихся на торговле продукцией легкой промышленности.

Ежегодный всероссийский форум легкой промышленности — ключевая площадка для подведения итогов работы отрасли по различным направлениям, анализа состояния и перспектив, обмена опытом и выработки решений. Форум проводится с 2014 года под эгидой Минпромторга РФ. В 2018 году по инициативе губернатора Ивановской области местом проведения форума впервые стал город Иваново.

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