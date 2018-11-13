На конкурсе "Русский Силуэт" продемонстрировали сто уникальных коллекций

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сто уникальных коллекций продемонстрировали молодые дизайнеры на финальном гала-показе в рамках XII Международного конкурса "Русский Силуэт" в Гостином дворе; гран-при конкурса завоевала Наталья Кукушкина из Санкт-Петербурга, чья коллекция фантазийной одежды "Кукушкины сказки" получила единогласное одобрение жюри, сообщает организатор конкурса — Благотворительный фонд Татьяны Михалковой "Русский силуэт".

В отборочных турах нового сезона Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский Силуэт", которые проходили при поддержке Минпромторга России, приняли участие больше трех тысяч начинающих модельеров из всех регионов страны и ближнего зарубежья, Черногории, Китая и Южной Кореи. Лучшие получили возможность показать свои работы в Москве.

"В этом году мы еще больше расширили географию конкурса. Потрясающие финалисты, уникальная программа — показ такого, казалось бы, невообразимого количества дизайнеров пролетит в один миг. Аналогов нашему событию в мире нет. А главное — этот конкурс дает реальный шанс, чтобы тебя заметили", — приводятся в сообщении слова Татьяны Михалковой.

Работу дизайнеров оценивали мэтры российской моды Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, французский кутюрье Клод Бонуччи, главный дизайнер компании Laurel Элизабет Швайгер, маркетинговый директор Bosco di Ciliegi Илья Куснирович, телеведущие Эвелина Хромченко, Елена Малышева и Оксана Федорова, Никита Михалков, дизайнеры Виктория Андреянова, Игорь Гуляев, Изета Гаджиева, Джемал Махмудов, Сергей Сысоев и многие другие.

© Фото : Благотворительный Фонд "Русский Силуэт" Финалистка XII Международного конкурса "Русский Силуэт" © Фото : Благотворительный Фонд "Русский Силуэт" Финалистка XII Международного конкурса "Русский Силуэт"

В числе наград, которые получили финалисты конкурса "Русский Силуэт", — грант на обучение в магистратуре РГУ имени А.Н.Косыгина, стажировки в домах моды, возможность принять участие в российских Неделях моды в Москве и Санкт-Петербурге, выставке Collection Première Moscow.