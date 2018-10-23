Коллекции российских дизайнеров впервые начали продаваться на eBay

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Витрина "Русские сезоны" впервые открывается во вторник на eBay. Покупатели из Европы, США, Канады, Австралии и других стран смогут купить красивую и современную одежду, аксессуары, посуду, световые решения, предметы интерьера, мебель от российских производителей, сообщает "Рустекстиль".

В витрине принимают участие 10 брендов — финалистов IV фестиваля "Русские сезоны", которые выставили на продажу от 10 до 50 артикулов.

Согласно статистике eBay, категории "Мода" и "Стиль жизни" входят в тройку самых популярных разделов с товарами, которые предлагают предприниматели из России на внешние рынки. С помощью eBay молодые российские дизайнеры смогут продавать свои изделия в более чем 100 странах и найти поклонников среди 175 миллионов покупателей, считают в "Рустекстиле".

"С сегодняшнего дня на мировой торговой площадке представлены "Кадомский вениз" и дизайнер бренда KAT'U Екатерина Петрова с совместной коллекцией "Светлость", одежда "Русские сезоны" и текстильная линия для дома от Александры Георгиевой и "Крестецкой строчки", платки с принтами, вдохновленными русской историей и культурой, от бренда Александры Калошиной Radical Chic, коллекция Wonderful World от Карины Митюшкиной, дизайнера бренда Fairy Table, коллекция Айгуль Айсадуллиной Nevesomost', а также предметы интерьера", — говорится в сообщении.

Витрина представляет собой баннер, включающий информацию о фестивале "Русские сезоны", о каждой фабрике или дизайнере, их фотографии и каталожные фотографии товаров. Кроме того, eBay дополнительно будет рекламировать витрину в 100 странах, используя рассылки и продвижение в Facebook, отмечает "Рустекстиль".

Ежегодный Фестиваль русской культуры в дизайне "Русские сезоны" проводится с 2015 года. Основную часть программы "Русских сезонов" традиционно составляют конкурс молодых дизайнеров, выставки, дискуссии с участием представителей российской легкой промышленности индустрии моды и дизайна, лектории.