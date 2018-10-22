В Иванове пройдет V Всероссийский форум легкой промышленности

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. V Всероссийский форум лёгкой промышленности пройдет 29-30 ноября в Иванове при поддержке Минпромторга РФ, сообщает "Рустекстиль".

Ключевой темой форума в этом году станет конкурентоспособность российского легпрома и его экспортный потенциал. Деловая программа включает пленарное заседание, а также дискуссии по вопросам сотрудничества с Узбекистаном, стандартизации и дизайна школьной формы, разработки инновационных материалов и геотекстиля, продвижения средств индивидуальной защиты и товаров народного потребления, маркировки и противодействия незаконному обороту продукции.

К участию приглашены представители ведущих предприятий отрасли, федеральных и региональных органов власти, финансовых институтов, розничных компаний, российские и международные эксперты.

"В этом году мы проводим мероприятие уже в пятый раз. Исходя из опыта прошлых лет, мы можем сказать, что оно даёт результаты — сегодня мы наблюдаем положительные темпы роста некоторых подотраслей. Однако, в этот раз хотелось бы обратить внимание не только на количество, но и на качество — конкурентоспособность продукции отечественного производства", — приводится в сообщении комментарий замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.