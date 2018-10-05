В Москве назвали имена победителей конкурса "Русские сезоны"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Москве объявили имена победителей конкурса среди российских дизайнеров и архитекторов "Русские сезоны", который ежегодно проходит при поддержке Минпромторга России.

"IV конкурс "Русские сезоны" был объявлен в сентябре нынешнего года и собрал 400 заявок по номинациям "Мода", "Предметный дизайн" и "Архитектура". В нем приняли участие молодые таланты и российские производители",- сказала на открытии церемонии во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства президент фестиваля "Русские сезоны" Дарья Мациевская.

В числе российских производителей-участников конкурса — "Эколайф", "Кадомский вениз", "Трехгорная мануфактура", "Чайковский текстиль", "Крестецкая строчка" и другие.

В экспертный совет конкурса вошли именитые архитекторы и дизайнеры России.

Первым был вскрыт конверт с именами победителей в номинации "Архитектура". Победу в ней одержал проект "Руина", созданный группой молодых архитекторов "Команда А".

"Наш проект "Руина" был задуман, как что-то легкое, напоминающее о греческих руинах, и был размещен в Таврическом саду Петербурга. Многие гости города и петербуржцы около него фотографировались и было приятно наблюдать, как он живет. Здорово, что он стал победителем в конкурсе "Русские сезоны",- сказала молодой архитектор Анна Борматова.

В номинации "Предметный дизайн" победу одержал проект "Дубидуб" Александра Дубровского, основная идея которого — показать красоту бытовых предметов, которые окружают нас в повседневной жизни. "На суд жюри мы представили стул и тумбу — все изделия были выполнены без металлических элементов по старым столярным технологиям", — отметил он.

Лауреатом в номинации "Мода" стала Александра Георгиева — дизайнер фабрики "Крестецкая строчка".

В рамках конкурса "Русские сезоны" было также проведено дополнительное состязание среди молодых дизайнеров одежды. Конкурс проводился в виде выставки в ЦУМе, победитель выбирался с помощью онлайн-голосования среди посетителей магазина. Большинством голосов победа была отдана работам дизайнера Елизаветы Костюковой.

Ежегодный Фестиваль русской культуры в дизайне "Русские сезоны" проводится с 2015 года. Основатель и Президент — Дарья Мациевская. Основную часть программы "Русских сезонов" традиционно составляют конкурс молодых дизайнеров, выставки, дискуссии с участием представителей российской легкой промышленности, индустрии моды и дизайна.