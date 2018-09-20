Представители российского легпрома поедут на стажировку в Турцию

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Договоренности о сотрудничестве, которые, в частности, предусматривают организацию стажировок в Турции представителей российских предприятий легкой промышленности достигнуты по итогам организованной Минпромторгом России бизнес-миссии в Турцию, сообщает Рустекстиль.
Как отметил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, Минпромторг провел три бизнес-миссии в Италию, Корею и Турцию.
"Кроме прямой пользы от нахождения новых поставщиков среди иностранных и отечественных компаний, такие поездки дают возможность обсудить перспективы развития, выработать общие направления для сотрудничества с российскими коллегами, а также поговорить о возможной диверсификации и улучшении структурной работы бизнеса", — сказал замминистра.