Представители российского легпрома поедут на стажировку в Турцию

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Договоренности о сотрудничестве, которые, в частности, предусматривают организацию стажировок в Турции представителей российских предприятий легкой промышленности достигнуты по итогам организованной Минпромторгом России бизнес-миссии в Турцию, сообщает Рустекстиль.

"Участники бизнес-миссии посетили фабрики тканей для домашнего текстиля Aydin Tekstil, трикотажа и полиэфирной пряжи Aydin Orme, Zorlu Holding, центральный офис бренда ADL, а также Istanbul Teknik Universitesi (Стамбульский технический университет. Наибольший интерес российских производителей вызвал процесс обучения в турецком университете, признанном одним из лучших мировых образовательных центров, при котором действуют 360 лабораторий и 13 научно-исследовательских центров. Рассмотреть возможность направления сотрудников на обучение и повышение квалификации кадрового состава планируют целый ряд российских компаний", — говорится в сообщении.

Как отметил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, Минпромторг провел три бизнес-миссии в Италию, Корею и Турцию.

"Кроме прямой пользы от нахождения новых поставщиков среди иностранных и отечественных компаний, такие поездки дают возможность обсудить перспективы развития, выработать общие направления для сотрудничества с российскими коллегами, а также поговорить о возможной диверсификации и улучшении структурной работы бизнеса", — сказал замминистра.