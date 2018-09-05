"Русский Лен" начал строительство льнокомбината в Смоленской области

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Компания "Русский Лен" начала реализацию проекта строительства льноперерабатывающего комплекса в городе Сафоново Смоленской области, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Реализация проекта пройдет в несколько этапов и при выходе на полную мощность льнокомбинат будет одним из крупнейших по переработке льна в РФ.

В настоящее время началась подготовка к строительству. Уже в сентябре здесь начет работу первый пусковой комплекс, включающий две шохи — склада для хранения льнотресты, лабораторию и автовесовую.

Пресс-служба напомнила, что новое производство будет нацелено на создание высококачественной конкурентоспособной отечественной продукции с ориентацией на импортозамещение и экспорт.

Предполагается, что новый производственный комплекс стоимостью около 2 миллиардов рублей будет перерабатывать 10 тысяч тонн льнотресты, тогда как выпуск льносмесовой пряжи составит 4 тысячи тонн в год. Социальный эффект выразится в создании более 220 новых рабочих мест.

В качестве сырьевой базы для производства пряжи будет использоваться котонизированное и высокономерное длинное льноволокно, которое будут закупаться у фермеров Смоленской области. Кроме того, первые 68 гектар "Русский Лён" засеял самостоятельно — работа на экспериментальной площадке позволит опробовать технологию — в будущем компания планирует самостоятельно обеспечивать себя сырьём более чем на 50%.

Сдача льнозавода планируется в четвертом квартале 2019 года. В течение 2 — 3 лет будет построена фабрика пряжи.

"Руководствуясь традициями льноводства, сохранением преемственности, а также льноводческим опытом, Смоленская область вернет лидерские позиций в России по льнопроизводству", — отмечает Рустекстиль.