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Легкая промышленность

Более 50 компаний представят продукцию на V Всероссийской ярмарке одежды

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© РИА Новости / Юлия ЧичеринаV Всероссийская ярмарка одеждыV Всероссийская ярмарка одежды
© РИА Новости / Юлия Чичерина

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 50 предприятий легкой промышленности со всей России представят авторские дизайнерские коллекции, а также широкий ассортимент продукции легпрома на V Всероссийской ярмарке одежды с 20 июля по 5 августа в Москве на Площади Революции, сообщил на торжественном открытии ярмарки статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Всероссийская Ярмарка предприятий легкой промышленности впервые пройдет в столице. На две недели Москва станет центром российской моды и дизайна, где свою продукцию продемонстрируют представители 50 малых предприятий. География участников разнообразна — от Москвы до Восточной Сибири", — сказал Евтухов.

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаV Всероссийская ярмарка одежды
© РИА Новости / Юлия Чичерина
V Всероссийская ярмарка одежды

Он отметил, что на сегодняшний день легкую промышленность России представляют более пятнадцати тысяч предприятий. Участие в столичной ярмарке малых предприятий и дизайнеров неслучайно — именно они являются в особом внимании для развития прямых коммуникаций с потребителем и заинтересованными в партнерстве продавцами.

Началом первого дня ярмарки стал подиумный показ "Путешествие по России", на котором были продемонстрированы модели российских дизайнеров, часть которых можно было приобрести на самой ярмарке.

По мнению Евтухова, идею ярмарок стоит развивать по всей стране.

Отдел тканей
© Fotolia / JackF
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"Благодаря такому формату столичные модницы могут познакомиться с коллекциями авторской одежды дизайнеров из Оренбургской, Липецкой, Свердловской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв и других регионов, а дизайнеры в свою очередь, заключить прямые договоры и познакомиться с прямыми продавцами и байерами", — заявил замминистра.

В дни проведения ярмарки жители и гости столицы смогут не только приобрести оригинальные товары, но и принять участие в мастер-классах, где у каждого будет возможность создать собственные уникальные изделия. Также на "площади моды" открылась интерактивная площадка, где можно ознакомиться с исторической экспозицией швейного оборудования.

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЦеремония открытия V Всероссийской ярмарки одежды
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Церемония открытия V Всероссийской ярмарки одежды

Ранее ярмарки под патронатом Минпромторга проводились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Основная цель организации таких мероприятий — поддержка отечественных дизайнеров и производителей одежды, обуви, текстиля и аксессуаров и обеспечение российских граждан качественными товарами повседневного использования по доступной цене.

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