Всероссийская ярмарка одежды и аксессуаров стартует в Москве 20 июля

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. V Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля, организованная при поддержке Минпромторга России и правительства Москвы, пройдет с 20 июля по 5 августа на Площади Революции, говорится в сообщении Минпромторга.
Жители и гости столицы смогут не только приобрести оригинальные товары, но и принять участие в мастер-классах, создать собственные уникальные изделия.
В рамках торжественного открытия Ярмарки, которое состоится 21 июля с участием представителей федеральных и столичных властей, гостей ждёт подиумный показ "Путешествие по России", на котором будут продемонстрированы модели российских дизайнеров, в том числе представленных на самой ярмарке.
В субботу в рамках ярмарки пройдет панельная дискуссия на тему "Современный рынок — торговая площадка или место встречи, или как сшить и сбыть товар" с участием представителей Минпромторга России, правительств города Москвы, Ивановской, Ярославкой областей, руководителей торговых центров столицы, руководителей швейных предприятий, специалистов по брендингу и продвижению товаров.