В московском ЦУМе проходит выставка молодых русских дизайнеров

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Выставка конкурсных работ фестиваля "Русские сезоны" открылась в Центральном универсальном магазине в Москве.

Как сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль", в мероприятии принимают 15 лауреатов в трех номинациях конкурса, отобранных кураторами фестиваля.

В этом году IV Фестиваль "Русские сезоны" впервые представил три конкурсные номинации: "Мода" (мужская и женская одежда, обувь и сумки), "Предметный дизайн" (мебель, предметы интерьера, декор, посуда, свет), "Деревянная архитектура" (здания, арт-объекты, городские сооружения).

Из 118 участников фестиваля "Русские сезоны" Экспертный совет Конкурса отобрал 15 лауреатов — по пять человек в каждой номинации.

По информации пресс-службы, в рамках открытия выставки состоялась дискуссия, посвященная развитию и продвижению дизайна в России. "В президиуме public talk приняли участие: fashion директор ЦУМ Алла Вербер, главный редактор Vogue Russia Мария Федорова, куратор выставки "Русские сезоны" Фрол Буримский и президент "Русских сезонов" Дарья Мациевская. В финале дискуссии ее участники озвучили наиболее выдающиеся работы в номинации "Мода", которые будут бороться за победу в финале проекта, среди них: Александра Георгиева и "Крестецкая строчка", коллекция "Русские сезоны"; Екатерина Петрова и "Кадомский вениз", коллекция "Светлость"; Григорий Коробейников и "Эколайф", коллекция "Korobeynikov Resort 2019"; Айгуль Асадуллина, коллекция "NEVESOMOCT'"; Елизавета Костюхова, коллекция "Nostalgic remedy"". — говорится в пресс-релизе.

Результаты конкурсной программы будут объявлены на Vogue Fashion Night Out 4 сентября текущего года. Коллекция победителя в номинации "Мода" получит поддержку в журнале Vogue и будет представлена в ЦУМе.

Ежегодный фестиваль "Русские сезоны" проводится под патронажем министерства промышленности и торговли РФ с 2015 года. Миссия "Русских сезонов" — продвижение российских производителей товаров на зарубежные рынки, открытие и поддержка новых имен.

Основную часть программы "Русских сезонов" традиционно составляют конкурс молодых дизайнеров, выставки, дискуссии с участием представителей российской легкой промышленности индустрии моды и дизайна, лектории. В разные годы проведения фестиваля в экспозицию выставок входили одежная группа, аксессуары, изделия российских народных промыслов, ювелирные украшения, предметы интерьера, домашний текстиль. С 2016 года партнером и основной площадкой фестиваля является ЦУМ.