Покупатели из 25 стран примут участие в программе IndEx на "Иннопроме"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Потенциальные покупатели российской промпродукции.из 25 стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Северной и Центральной Африки, ЕАЭС и Ближнего Востока примут участие в Национальной байерской программе развития промышленного экспорта IndEx, которая пройдет в рамках Международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге с 9 по 11 июля, сообщает пресс-служба выставки.

Основная цель программы IndEx — продвижение российского промышленного экспорта и организация прямых контактов между потенциальными иностранными потребителями (байерами) и российскими производителями. Приезд в Екатенинбург зарубежных байеров организован при поддержке РЭЦ и Минпромторга РФ.

Ключевым мероприятием IndEx станет Международный форум развития промышленного экспорта 10 июля, в программе которого — пленарная сессия и специализированные мероприятия по таким темам, как финансирование экспорта и поддержка экспортных проектов, презентация успешного опыта российских компаний.