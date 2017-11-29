Минпромторг объявил победителей конкурса легпрома "ТОП-10 2017"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минпромторг России объявил победителей конкурса лучших образцов продукции легкой промышленности "ТОП-10 2017 года", говорится в сообщении Минпромторга.

Конкурс проводился в рамках содействия стратегическому развитию предприятий легпрома России по выпуску конкурентоспособной продукции; продвижению идей качества, экологичности, безопасности для решения проблем обеспечения имиджа предприятий, конкурентоспособности продукции, а также мотивации поиска и общественной поддержки позитивных процессов повышения качества и безопасности продукции на предприятиях и в организациях легкой промышленности.

Среди критериев оценки представленных на конкурс товаров: соответствие заявленным стандартам качества; функциональность; эстетические показатели гигиенические показатели; эксплуатационные показатели; география продаж продукции; соотношение цены/качества.

В номинации "Пижама, одежда для сна" победа была присуждена ЗАО "КРАСНАЯ ЗАРЯ", г.Москва. В номинации "Домашний халат" лучшим признано ОАО "Донецкая Мануфактура М" Ростовская область, г.Донецк. По итогам оценки конкурсных образцов в номинации "Мужской костюм" была выявлено два равноценных конкурсанта, соответствующих заявленным критериям оценки образцов товаров (продукции): ЗАО "Псковская швейная фабрика "Славянка" (г.Псков) и АО "Синар" (г.Новосибирск).

В номинации "Мужские сорочки" победителем признано ЗАО "Элита", Чувашская республика, г.Новочебоксарск; в номинации "Женские блузки" — ИП Тишина Виктория Владимировна, Санкт-Петербург. В номинации "Платочно-шарфовые" победил ООО "Модный дом Нины Ручкиной", г.Екатеринбург. Лучшим в номинации "Головные уборы" названо ООО "Морозовские традиции", г.Тверь.

Церемония награждения победителей прошла в ходе IV Всероссийского форума легкой промышленности Минпромторга России в среду.