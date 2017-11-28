Евтухов: Минпромторг будет поддерживать ярмарки российских производителей

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минпромторг РФ намерен поддерживать и расширять практику проведения ярмарок семейного формата для продвижения продукции российского легпрома, сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов на открывшемся во вторник в москве IV Всероссийском форуме легкой промышленности.

По его словам, одним из самых эффективных способов стимулирования спроса на товары российского легпрома являются ярмарки и открытые пространства, куда люди могут прийти с семьями и не только сделать покупки, но и отдохнуть.

"Есть проект по организации во всех крупных городах и городах-миллионниках больших ярмарочных пространств. Будет очень много торговых павильонов, не 10 или 60, а гораздо больше. Там же будет интерактив и всевозможные развлечения, то есть такое место куда можно будет прийти всей семьей и с пользой, интересом провести время", — сказал замминистра.

Евтухов добавил, что подобные ярмарки будут представлять не только продукцию легпрома, но и народных художественных промыслов. Большая доля торговых пространств будет отдана именно российским производителям.

Замминистра напомнил, что в сентябре была проведена первая Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля в Санкт-Петербурге с целью продемонстрировать жителям города, иностранным туристам и профессионалам индустрии возможности российской промышленности.

"Уже 1 декабря аналогичная ярмарка, но с большим количеством участников (62 участника), открывается в Нижнем Новгороде. Аналогичные торгово-ярмарочные мероприятия мы планируем проводить и в других городах России, а также закрытый маркет на площадке "Экспоцентра" в марте 2018 года — Гранд BAZAR", — сказал он.

Евтухов подчеркнул, что на Всероссийской ярмарке-фестивале Гранд BAZAR, которая пройдёт 14-18 марта в московском "Экспоцентре" приоритет также будет отдан товарам российских производителей, дизайнеров и брендов.