Стратегию развития легпрома в России планируют принять к июлю 2018 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Стратегию развития легкой промышленности в РФ до 2025 года планируется принять к июлю 2018 года, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в рамках первого Международного форума моды.

"Стратегию планируется принять к июлю 2018 года. Сейчас идет активное обсуждение. Мы не хотим разрабатывать стратегию и обсуждать ее кулуарно, это невозможно. У нас работают эксперты, мы привлекаем Союз ассоциации легкой промышленности, мы учитываем все мнения, все замечания. Я думаю, что мы даже раньше июля 2018 года с ней выйдем, потому что документ у нас есть. Но мы бы хотели постараться учесть как можно больше предложений, пожеланий, замечаний, чтобы это был документ, которым отрасль сможет пользоваться", — сказал он.

"Стратегия нужна отрасли, инвесторам, предприятиям, тем, кто уже работает, кто собирается приходить в отрасль, потому что это своеобразный навигатор, который говорит о том, как в перспективе будут развиваться рынки, на что будет спрос, какое сырье будет востребовано, где у нас будут конкурентные преимущества за рубежом, на внутреннем рынке. Хочется все учесть, все современные тенденции в рамках цифрового производства", — добавил Евтухов.

Он также отметил три основных тренда в разрабатываемой стратегии. "Первое, это конечно, развитие, появление и применение новых технологичных материалов. Ни для кого не секрет, что на первый план выходят высокотехнологичные синтетические материалы, и мы здесь не будем отставать от всего мира. Второе направление – это создание крупных производств, которые могли бы работать в рамках крупных контрактных заказов и удовлетворять потребности крупных международных ритейлеров, например таких всем известных, как Zara, H&M… Ну и третье направление – это конечно цифровая экономика, которую легпром не может игнорировать", — сказал замминистра.

Международный форум моды стартовал в Санкт-Петербурге в среду. Форум проходит под патронатом министерства промышленности и торговли РФ и правительства Санкт-Петербурга и объединит на одной площадке талантливых дизайнеров, экспертов и гостей из России, ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках форума, который пройдет с 1 по 4 ноября, будут обсуждаться актуальные вопросы производства, технологий и дизайна, образования и продвижения в модной индустрии. Насыщенная четырехдневная программа включит в себя панельные дискуссии, лекции, выступления ведущих специалистов в области моды, мастер-классы, дебаты, круглые столы и выступления.