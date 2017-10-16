МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия представит на 31-ой Международной выставке охраны труда А+А, которая пройдет с 17 по 20 октября 2017 года в Дюссельдорфе (Германия), инновационные продукты линейки спецодежды и средства индивидуальной защиты (СИЗ), сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Участниками выставки станут представители Минпромторга РФ, Минтруда РФ, а также российские производители сегмента легкой промышленности — члены Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты (АСИЗ).

Площадь коллективного стенда российских компаний составит 270 квадратных метров. На экспозиции, насчитывающей полувековую историю, особое место будет отведено средствам индивидуальной защиты (СИЗ) для пожарных, энергетиков, нефтяников, сварщиков и других отраслей промышленности.

Программа экспозиции включает торжественное открытие, деловые встречи на стенде, проведение круглого стола на тему "Обеспечение российского внутреннего рынка и экспортный потенциал сферы СИЗ", официальное посещение Испытательного центра СИЗ.

История выставки A+A насчитывает более 50 лет. Эта ведущая выставка охраны труда и производственной безопасности проходит каждые два года в Дюссельдорфе, начиная с 1954 г. В основе концепции выставки А+А лежит тема безопасности и здоровья человека на рабочем месте, которая является актуальной, независимо от географического положения и государственного строя страны.