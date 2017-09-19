Евтухов: борьба с контрафактом требует координации политики стран ЕАЭС

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Эффективное противодействие распространению в странах ЕАЭС контрафактной и фальсифицированной продукции требует комплексного межгосударственного подхода к разработке правовых, организационных и технических мер решения проблемы, считает зампредседателя Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Распространение контрафактной и фальсифицированной продукции является одной из самых острых и актуальных проблем для экономики всех стран, входящих в ЕАЭС. В условиях отсутствия границ внутри Союза необходимо принимать скоординированные межгосударственные меры, выстраивать эффективную систему противодействия незаконному обороту промышленной продукции. И здесь важно соблюдать разумный баланс государственного регулирования и развития бизнеса, что весьма непросто", — сказал Евтухов, его слова цитирует пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Евтухов выступил на закрытии V Международного форума "Антиконтрафакт-2017" в Бишкеке. В этом году темой форума стало взаимодействие стран, входящих в Евразийский экономический союз, в борьбе с контрафактом и фальсификатом. В его работе приняли участие свыше 500 экспертов из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. В ходе работы 11 тематических секций и трех круглых столов были рассмотрены проблемы антимонопольного контроля на трансграничных рынках, продовольственной безопасности, противодействия незаконному обороту промышленной продукции в автоиндустрии и фармацевтической отрасли.

Отдельным направлением в работе форума стала защита прав на объекты интеллектуальной собственности. По словам председателя ЦС Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антона Ищенко, отсутствие полноценной системы экспертизы патентной чистоты ввозимой на территорию ЕАЭС продукции создает предпосылки для формирования на внутреннем рынке льготных условий для иностранной научно-технической продукции и ограничения развития научно-технического потенциала стран-членов ЕАЭС.

"Это стимулирует ввоз контрафактной продукции, снижает мотивацию авторов научных и технических решений к занятию наукой, техникой, инженерным делом, создает угрозу экономической безопасности государств — членов ЕАЭС", — привели в "Рустекстиле" слова Ищенко.

Для решения этой проблемы эксперты предложили включить в Единый таможенный реестр такие объекты, как изобретения, организовать при ЕЭК экспертную группу для выработки предложений по формированию госполитики в сфере поддержки общественных объединений изобретателей и других участников рынка интеллектуальной собственности, а также создать в рамках ЕАЭС постоянно действующий третейский суд — Центр коммерческого арбитража и медиации, в компетенции которого будет находиться рассмотрение патентных споров.