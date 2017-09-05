Эксперты рассказали о перспективах рынка натуральных тканей в России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Производство продукции из натуральных тканей в России за последние 10 лет сократилось в разы, но возродить подотрасль можно. Для этого необходима помощь государства по обеспечению гарантированного спроса, развитию сырьевого сектора, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В чем ходить

В настоящее время продукция из натуральных тканей (хлопка, шерсти, льна) приобретает все большую популярность у людей, которые выбирают здоровую экологию. А таких людей в мире появляется все больше и больше. Современные ткани из натуральных волокон имеют хорошие технические характеристики, не вызывают аллергических реакций организма, и есть мнение, что они даже обладают оздоровительным эффектом.

"Общество разделилось на два лагеря. Одни говорят, что синтетика сейчас и умная, и обладает рядом показателей натуральных волокон, но на самом деле, я думаю, это не совсем так. Иначе натуральные волокна и ткани из них так бы не сегодня не ценились. Все-таки заменить натуральное сырье полностью еще не скоро получится", — сообщил РИА Новости президент Рослегпрома Александр Круглик. Например, при изготовлении школьной формы, которая должна отвечать особым требованиям качества. По его словам, Роскачество провело несколько проверок школьной одежды, и оказалось, что каждая третья форма была пошита с нарушениями основных требований к составу тканей.

Перспективные направления

Спрос на одежду из хлопка, льна и шерсти в нашей стране увеличивается. И, если о производстве собственного хлопка можно забыть, поскольку Россия 100% хлопка импортирует, то направления производства льна и шерсти можно смело назвать перспективными.

Как сообщили РИА Новости в Минсельхозе, в связи с использованием льна в новых видах продукции, в качестве заменителя хлопка при производстве порохов, бумаги, в композиционных материалах для авиа и автомобилестроения, при производстве строительных материалов и других отраслях, производство и потребление льна может существенно увеличиться. И поэтому лен сегодня должен стать не только текстильным, но и стратегически важным сырьем, считают в министерстве.

По мнению президента Рослегпрома, при правильном подходе государства к развитию подотрасли льняное производство могло бы во многом потеснить хлопок.

"У нас еще с советских времен разрабатывают программы развития льноводства и изделий из льна. Здесь, конечно, есть огромные возможности, потому что лен у нас произрастает от Калининграда до Дальнего Востока. По сравнению с 90-м годом и посев, и сбор льна сильно сократились. К сожалению, за последние пять лет, с 2009 года по 2014 год, сбор льноволокна в России сократился с 52 тысяч тонн до 37 тысяч тонн. Россия сегодня очень много льна импортирует из таких стран, как Тунис, Турция, Италия, Индия, Китай, Марокко, Шри-Ланка, Индонезия", — отметил Круглик.

По данным Минсельхоза, только за последние 10 лет производство льняных и полульняных тканей сократилось более чем в 6 раз — со 157 миллионов квадратных метров в 2003 году до 25,5 миллиона квадратных метров в 2016 году.

Министерство промышленности и торговли РФ инициировало создание межрегионального межотраслевого кластера по выращиванию и глубокой переработке льна. В кластер войдут текстильные комбинаты — переработчики льна и сельскохозяйственные предприятия и хозяйства, занимающиеся его выращиванием. Задачей проекта является возрождение льняной отрасли России, которая в последние два десятилетия утратила позиции на российском и мировом рынках. Так, мировой рынок продукции из льна (волокно, пряжа и ткань) оценивается на уровне 2,2 миллиарда долларов, доля России на этом рынке — 0,5%.

Современные технологии позволяют получать из льна ткань, сопоставимую по цене и качеству с хлопковой. Таким образом, продукция из отечественного льна в перспективе может начать замещать хлопковую, объем импорта которой в 2016 году составил более 170 миллиардов рублей.

В 2016 году Минпромторг России уже поддержал проект создания производства высококачественного льняного котонина, пряжи и тканей, который реализуется Мануфактурой Балина в городе Южа Ивановской области.

В рамках комплексного проекта по созданию льняного кластера планируется организация кооперации между текстильщиками и сельхозпроизводителями для обеспечения стабильного спроса, с одной стороны, и снабжения качественным сырьем — с другой, а также строительство новых производств по глубокой переработке льна, внедрение новых технологий для создания конкурентной продукции на российском и мировом рынках.

Реализация проекта в период с 2018 по 2022 год позволит создать 2500 рабочих мест в сельском хозяйстве и легкой промышленности, объем текстильной продукции из российского сырья составит 8,2 миллиарда рублей в год, объем экспорта продукции глубокой переработки — 4 миллиарда рублей в год, объем импортозамещения — 1,1 миллиарда рублей в год. Бюджетная эффективность проекта составит 2 рубля налогов на 1 рубль субсидий.

Вместе с тем, как отмечают в Рослегпроме, в последнее время в производстве натуральных тканей в России наблюдается небольшой рост. По итогам 7 месяцев 2017 года темпы роста тканей составили 111,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в том числе хлопчатобумажных — 101,3%, льняных — 107,8%, шерстяных — 114,6%.

Что делать?

По мнению президента Рослегпрома, необходимый толчок к развитию подотрасли мог бы дать крупный государственный заказ.

"Сейчас заставить кого-то производить что-то в условиях рынка невозможно, но у нас есть огромный рынок — государственный. Это, во-первых, различная спецодежда, которую заказывают наши крупные госкорпорации. Во-вторых, это потребности силовых структур. Если то, что у нас сейчас производится для этих целей в основном из хлопка, перевести на лен, это был бы крупный заказ, и предприятия с удовольствием бы его выполняли. Но и здесь нужно требовать, чтобы качество было не хуже, чем у продукции из хлопка. Это было бы очень здорово, это сразу бы раз в 5 увеличило производство", — считает Круглик.

Непростая ситуация, по его словам, сложилась и у производителей шерсти и изделий из нее.

"Нарушена селекция в области овцеводства, и если сейчас поголовье овец растет, то это в основном мясные породы. Сегодня у нас в год приблизительно собирается около 50 тысяч тонн шерсти, но только около 10 тысяч тонн пригодно для переработки на ткани. При этом большое количество вывозится как сырье в другие страны. Для покрытия собственных нужд российских текстильных производств нам необходимо около 20 тысяч тонн шерсти. Недостающее приходится закупать в Казахстане, Узбекистане, Туркмении, в Новой Зеландии", — сказал Круглик.

По его мнению, для развития овцеводства необходима помощь государства. "Мы все еще переживаем период 90-х годов, когда прекратили селекционную работу. Была у нас знаменитая порода овец — "романовская", которая была распространена по всей средней России, давала и хорошую шерсть, и мясо. Сейчас овцеводство — это, в основном, Северный Кавказ, Калмыкия, но там ограниченные пастбища. Опять же надо возвращать спрос на адаптированные породы. В общем, везде нужно государство", — подытожил глава Рослегпрома.

"По итогам прошедшего на днях совещания по вопросам развития легкой промышленности под председательством президента Российской Федерации по инициативе Минпромторга России принято решение об установлении в качестве обязательного условия реализации на перерабатывающие текстильные предприятия России тонкой и полутонкой шерсти сельскохозяйственными производителями, получающими поддержку государства", — сказал РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По мнению PR-директора одного из крупнейших в России производителей натуральных тканей компании "ТДЛ Текстиль" (занимает долю в 70% на рынке льняных тканей и изделий из них), Елены Рыженковой, государство должно продолжать программы льготного кредитования предприятий отрасли, чтобы они могли модернизировать производство.

"Большая часть денежных средств на модернизацию производства — это собственные средства компании, кроме них мы получаем государственную финансовую поддержку. Например, для реализации текущего инвестиционного проекта нам был одобрен и получен льготный займ в размере 250 миллионов рублей от Фонда развития промышленности, созданного по инициативе Минпромторга РФ. Речь идет о займе под процент, значительно меньший чем тот, который предлагают банки", — сказала она.

Кроме того, по словам Рыженковой, необходима помощь на внешних рынках для наращивания экспорта.

"Сейчас актуальна деятельность Российского экспортного центра, который мог бы оказывать информационную и консультационную поддержку отечественным производителям, готовым экспортировать свою продукцию на внешние рынки", — сказала Рыженкова.

Представитель "ТДЛ Текстиль" также считает хорошей идею государственного заказа: "Важен вопрос гарантированного заказа со стороны государства, например, армии, силовых структур. Если бы соответствующие министерства перешли от заказа продукции из синтетики на продукцию из натуральных тканей, в частности на лен, было бы очень хорошо".

Спрос и льготы

Минсельхоз РФ в настоящее время рассматривает различные меры по поддержке отрасли. "Учитывая сложившуюся ситуацию, желание и заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в выращивании и переработке лубяных культур, Минсельхоз России совместно с органами управления АПК субъектов Российской Федерации прорабатывает вопрос о применении льноволокна в качестве сырья в других сферах промышленной переработки и расширения ассортимента продукции", — сообщили РИА Новости в министерстве.

Кроме того, министерство прорабатывает механизмы финансовой поддержки. "Существующие механизмы господдержки отрасли льноводства позволяют регионам направлять средства федерального бюджета на поддержку производства льноволокна в рамках единой субсидии. А также предприятия по производству и переработке льна могут быть включены в механизм льготного кредитования при своевременном предоставлении соответствующих заявок на получение 5% кредита на модернизацию или строительство новых предприятий по выращиванию и переработке, на закупку или обновление оборудования, на создание селекционно-семеноводческих центров, логистических баз", — отметили в ведомстве.

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на совещании по развитию легкой промышленности в конце августа, чтобы не тормозить наметившиеся в отрасли позитивные процессы, необходимо сохранить господдержку как минимум в сегодняшних объемах в размере около 3 миллиардов рублей. По его мнению, необходимо при работе над бюджетом на следующую трехлетку эти предложения поддержать. Мантуров добавил, что это позволит предприятиям более четко планировать свою работу, формировать инвестиционную политику и продвигать новые направления.

Экзотика

Одежда, ткани из конопли и крапивы выглядят на российском рынке в настоящее время скорее как экзотический товар, хотя на Руси на протяжении веков выращивание конопли и выделывание тканей из нее было распространено очень широко. Сегодня же производство и переработка этих видов растений в России практически отсутствует, за исключением производства пеньки.

Однако ассоциация коноплеводов в настоящее время прорабатывает несколько проектов по возрождению промышленной переработки этой культуры и организации производства из нее как технического текстиля, так и товаров народного потребления. "Я не слышал, чтобы крапиву у нас перерабатывали в промышленных масштабах. Да, конопля может быть, но в технических волокнах. Это экзотика!", — заявил президент Рослегпрома.

"Мы начали тесное взаимодействие с Минсельхозом России, будет разработана специальная программа по удовлетворению потребностей российских текстильных и кожевенных предприятий в качественном отечественном натуральном сырье. Со своей стороны, Минпромторг России продолжит оказание поддержки предприятиям легпрома для их дальнейшего эффективного развития. Такой комплексный подход, когда мы, можно сказать, поженим сельхозпроизводителей и текстильщиков позволит наилучшим образом воспользоваться преимуществами наличия собственной сырьевой базы и не только закрепить и продолжить развитие компетенций на внутреннем рынке натуральных тканей, но и выйти на экспортный рынок, где кстати уже имеется спрос на российский домашний текстиль" — сообщил Виктор Евтухов.