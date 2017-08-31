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Легкая промышленность

Глава кожевенного союза: за 10 лет отрасль совершила технологический прорыв

11:3831.08.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПроизводство детской обуви марки Котофей на ОАО Егорьевск-обувьПроизводство детской обуви марки Котофей на ОАО Егорьевск-обувь
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российское кожевенное производство набирает обороты. Согласно отраслевому отчёту Российского союза кожевенников и обувщиков (РСКО) за прошлый год, в 2016 году российские предприятия отгрузили собственной продукции из кожи на 58,9 миллиардов рублей, что на 7,9% больше чем в 2015 году. В 2017 году союз планирует увеличить объём отгрузки на 7-8%, сказала РИА Новости генеральный директор РСКО Александра Андрунакиевич.

Города мира. Милан. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кожевенные компании из России примут участие в выставке Lineapelle в Милане
В 2016 году объём производства обуви, в том числе с использованием кожи, составил 96,3 миллионов пар, что на 5,4% больше, чем в 2015 году. В первом квартале 2017 года производство обуви увеличилось на 3,3% и составило 22 миллиона пар. Самых лучших результатов, по мнению руководителя РСКО, добились производители детской кожаной обуви — рост производства в прошлом году составил 22%.

"В текущем 2017 году рост по обуви значительный. За первое полугодие — рост по кожаной обуви — 15%, детской кожаной — более 17%. Надеемся, темпы сохранятся. Но, к сожалению, и импорт растет, что может повлиять на цифры", — отметила Андрунакиевич.

В целом российский рынок обуви оценивается различными экспертами в  450-500 миллионов пар в год. Доля кожаной обуви составляет около 25%.

Импорт и экспорт                                                                                   

Согласно отчёту РСКО, импорт кожи в 2016 году составил 1,3 миллиардов квадратных дециметров, что на 22% больше, чем в 2015 году. По итогам первого квартала 2017 года рост импорта составляет 89%.

Овца на лугу. Архивное фото
© AP Photo / Felix Kaestle/dpa via AP
В Рязанской области открылось производство кожи и меха из овечьих шкур
"Рост импорта — это показатель роста производства изделий из кожи. По импорту ввозятся не производимые широко в стране мебельные, автомобильные, кожа одежды и обуви из козлины и овчины", — сказала глава РСКО.

По её словам, в Россию возится больше обуви с синтетическим верхом по цене значительно ниже, чем у российских производителей. Она отмечает, что в первом полугодии более 60% объема обуви ввезено по цене 4,5 долларов за пару. Средняя цена пары кожаной обуви — около 26 долларов за пару.

"Качественное и безопасное не может быть дешевым. Роспотребнадзору и ФТС необходимо обратить внимание на увеличение потоков дешевой обуви. По данным Таможенной статистики, за пять месяцев средние контрактные цены снизились по всем видам обуви (синтетической, резиновой, текстильной) на 8-10%. Доля такой обуви на рынке составляет 82%", — отметила руководитель РСКО.

При этом, согласно отчету, экспорт кожи в первом квартале 2017 года увеличился на 21,7% по сравнению с прошлым годом. Основная часть продукции в 2016 году экспортировалась в страны Европейского союза — 58%. Кроме того, кожа экспортировалась в Белоруссию — 11% и Китай — 5,1%.

"По оценкам, с учетом экспорта российских кож, доля на собственном рынке — более 60%. Обувь и кожгалантерея — основной сектор использования российских кож. Потребность в обувной коже мы покрываем почти полностью, госзаказ покрываем на 100%", — сказала эксперт.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНовая линия по производству берцев на фабрике по производству обуви группы компаний "Обувь России" в городе Бердске Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новая линия по производству берцев на фабрике по производству обуви группы компаний "Обувь России" в городе Бердске Новосибирской области

Новые проекты

Ряд российских кожевенных и обувных компаний реализует крупные проекты. В августе Группа компаний "Русская кожа" планировала запустить новый завод по переработке шкур овцы в Рязани. Кроме того, компания ведёт строительство завода в городе Заринске Алтайского края.

История легкой промышленности
© РИА Новости / Сергей Пятаков
История легкой промышленности: от первых фабрик до технологических прорывов
"Компания "Фарадей" выпускает новые виды обуви специального назначения. "Брис-Босфор" создает новое производства обуви мощностью 12 миллионов пар в год", — сказал РИА Новости председатель Совета директоров АО "Русская кожа" Игорь Сурин.

Кроме того, гендиректор РСКО Александра Андрунакиевич отметила, что заводы осваивают сложное производство кож для автомобилей и салонов самолетов.

"Помимо красивого внешнего вида эта кожа должна обладать специальными свойствами, например, быть негорючей, не выделять при испарении вредных веществ. Российская кожа прошла успешно тестирование в европейских испытательных центрах и теперь поступает на авиа- и автопредприятия. Уже летает семь лайнеров, в отделке салонов которых использовалась отечественная кожа", — заключила эксперт.

Русская кожа: успехи и перспективы

Выручка АО "Русская кожа" в первом полугодии 2017 года выросла на 3%, а объём реализации продукции вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил глава компании Игорь Сурин. Объём реализации продукции в 2016 году составил 772 миллиона 257 тысяч квадратных дециметров кожи.

"Планируем, что до конца года нам удастся сохранить темпы роста. Численность работников, занятых в производстве кожи, увеличилась на 100 человек благодаря открытию выпуска новых видов кож — авиационные и автомобильные кожи", — сказал эксперт.

Компания поставляла материал для проекта "Единая модульная платформа", который так же известен под названием "Кортеж". Проект стартовал в 2012 году и включает разработку новых автомобилей представительского класса для российских чиновников — лимузина, кроссовера, седана и микроавтобуса.

"Русская кожа" изготовила кожевенные материалы для проекта "Кортеж" в строгом соответствии с требованиями НАМИ (ФГУП "Научно исследовательский автомобильный институт" — прим. ред.). Тестирование показало хороший результат, и сейчас институт продолжает работу уже с использованием нашего материала", — сказал глава компании.

Кроме того, Сурин отметил, что за последние три года наметилась тенденция к техническому переоснащению кожевенного производства. Кроме того, по его мнению, Министерство промышленности и торговли оказывает поддержку отрасли через программы по субсидированию процентной ставки по кредитам на закупку нового оборудования и субсидированный лизинг.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Рязанского кожевенного завода группы компаний Русская кожа. 24 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин призвал стимулировать развитие предприятий в легкой промышленности
"Объём инвестиций в модернизацию производства в 2016 году составил 430 миллионов рублей. В первом полугодии 2017 года компания проинвестировала 200 миллионов рублей и до конца года планирует ещё около 300 миллионов рублей", — отметил Сурин.

По его словам, инвестиции идут в основном в расширение производства в регионах России, в выработку сложных материалов для автомобилей и самолётов, модернизацию оборудования и соблюдение экологических норм.

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, импортозамещение в отрасли возрастёт в ближайшие три-пять лет, поскольку всё больше предприятий устанавливают на производствах новое современное оборудование.

Импортозамещение

По словам Андрунакиевич, за последние десять лет российская кожевенно-обувная промышленность сделала прорыв в технологиях, дизайне и качестве, благодаря чему такие российские торговые марки, как "Юничел", "Ионесси", "Котофей", "Парижская коммуна", "Лель", "Топ-топ", "Ральф-Рингер" стали известны не только в России, но и за рубежом.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкАссортиментный кабинет московской обувной фабрики "Парижская коммуна"
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ассортиментный кабинет московской обувной фабрики "Парижская коммуна"

"Мы научились работать не хуже европейских и китайских конкурентов. Прежде всего, сами собственники обувного бизнеса последовательно шли к этому, инвестируя в производство. В 2015-2016 гг. инвестиции в кожевенно-обувную промышленность составили 9,6 миллиардов рублей", — сказала глава РСКО.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Рязанского кожевенного завода группы компаний Русская кожа. 24 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин посетил кожевенный завод в Рязани
По её словам, в условиях практически почти нулевых пошлин на ввоз обуви и как следствие высокой доли импорта на российском рынке инвестиции в кожевенное производство — это очень смелый шаг.

По мнению главы Группы компаний "Русская кожа" Игоря Сурина, импортозамещение в отрасли проходит с хорошей динамикой.

"Нерешаемых проблем в программах импортозамещения я не вижу, основная сложность — заслужить доверие, наших потребителей, которые готовы переходить на отечественные материалы и товары, не разочаровать и не подвести их", — прокомментировал Сурин.

Глава РСКО отметила, что Минпромторг помогает повышать доверие к отечественному продукту у покупателей. По её словам, во многом этому способствовали меры по ограничению вывоза кожевенного полуфабриката.

Проблемы отрасли

Общий объём производства кож в прошлом году составил 2,1 миллиардов квадратных дециметров. Как отметила глава РСКО Александра Андрунакиевич, к сожалению, поголовье скота продолжает снижаться. Если в 2015 году численность поголовья крупного рогатого скота составляла 19 миллионов голов, то в 2016 году показатель снизился на 300 тысяч и составил 18,7 миллионов голов. По итогам первого квартала 2017 года численность поголовья выросла на 200 тысяч голов и составила 18,9 миллионов.

"В 2016 году падение составило 2%, а ввоз по импорту почти невозможен из-за наших жестких ветеринарных требований в сертификатах на ввоз", — отметила руководитель РСКО.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию легкой промышленности на базе Рязанского кожевенного завода. 24 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин сказал, что необходимо снять барьеры для импорта качественного сырья
По её словам, если удастся решить проблему ввоза импортного сырья и сохранится норма временного ограничения  вывоза полуфабриката, тогда можно надеяться на рост 2-3% по сравнению с 2016 годом.

Кроме того, руководитель РСКО отметила, что финансирование малых и средних предприятий остается сложным вопросом.

"Крупным предприятиям дают кредиты, но из-за того, что легкая промышленность отнесена к зоне риска, кредит дают под более высокие проценты.

Малым предприятиям получить кредиты ещё сложнее. Нужен уполномоченный банк как у сельхозпроизводителей, с особыми условиями финансирования", — сказала она.

В АО "Русская кожа" отметили, что одной из проблем является  необходимость закупать оборудование для предприятий за рубежом. По мнению Игоря Сурина, разработка и внедрение отечественного оборудования возможны при активной финансовой поддержке государства.

Перспективы

Основные проблемы отрасли решаемы, главное, чтобы государство верило, что легкая промышленность не менее важная промышленность, чем все остальные, отметила глава РСКО Александры Андрунакиевич.

"Мы ставим задачу производить к 2025 году по одной паре кожаной обуви на одного жителя России, вытеснив производителей аналогичной импортной обуви. У нас северная страна и населению необходима одежда и обувь из натуральных материалов. Главное — очистить российский рынок от контрафакта и обеспечить доступ предприятий различных уровней в реальным кредитным ресурсам", — сказала она.

При этом руководитель АО "Русская кожа" Игорь Сурин отметил, что в планах на будущее у компании привлечь на производство молодых специалистов и обеспечить потребителям высокий уровень сервиса. Для этого, по его словам, требуется обеспечить достойные условия труда, организовать обучение персонала  на предприятиях и создать сервисные и перерабатывающие центры в Китае, Индии, Вьетнаме и Европе, чтобы сохранять конкурентоспособность не только на территории России.

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Легкая промышленность
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