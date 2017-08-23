"Егорьевск-обувь" выпустит линейку детской обуви из сверхлегкого материала

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Крупнейший российский производитель детской и подростковой обуви АО "Егорьевск-обувь" (ТМ "Котофей") освоил новое производство детской обуви из сверхлегкого материала ЭВА (этиленвинилацетат), сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

В пресс-службе отметили, что ранее подобная линейка детской обуви выпускалась только за рубежом.

"На данный момент компания освоила производство нового литьевого фасона закрытой пляжной обуви из материала ЭВА. В разработке находятся литьевые фасоны открытой пляжной обуви и сапог из материала ЭВА с вкладным чулком. В планах на ближайший весенний сезон — выпуск литьевых галош из ЭВА", — говорится в сообщении.

ЭВА — легкий бактериостатичный материал, не впитывает жидкости и запахи, не скользит и не натирает ноги.

В "Рустекстиле" напомнили, что в феврале АО "Егорьевск-обувь" приобрело 100% акций ЗАО "Обувьпром" (Сызрань). Обувь под маркой "Котофей" выпускается на еще четырех производственных площадках в Егорьевске, Курске, Гагарине и Зарайске. "Данное приобретение позволяет увеличить производственные мощности ТМ "Котофей" до 3,5 миллионов пар обуви в год и расширить ассортимент выпускаемой продукции", — говорится в сообщении.