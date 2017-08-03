В России планируют создать кластер по выпуску одежды для активного отдыха

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В России может быть создан межрегиональный промышленный кластер предприятий легкой промышленности "Экип", который объединит предприятия, занимающиеся выпуском одежды, обуви для спорта и активного отдыха, туризма, работы в экстремальных условиях, говорится в сообщении пресс-службы Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль"

Вопросы создания кластера, развития кооперации промышленных предприятий, выработки новых стандартов продукции легкой промышленности, а также меры государственной поддержки промышленных кластеров, обсуждались на специальной сессии на площадке Минпромтогра с участием представителей министерства, оутдор-индустрии из Москвы, Курской, Московской, Ростовской и Тульской областей, руководители инфраструктурных и исследовательских организаций.

Было принято решение о создании специализированной организации кластера и запуске проектных сессий для формирования программы развития межрегионального кластера "Экип".

Согласно докладу экспертов, российская оутдор-индустрия обладает значительным потенциалом для развития и может стать одним из драйверов роста отечественной легкой промышленности.

Участники также отметили, что федеральный промышленный оутдор-кластер сможет способствовать развитию легкой промышленности, поскольку объединение интересов участников упростит решение ряда общесистемных задач, в том числе в области подготовки кадров, стандартизации и испытания готовой продукции.

Кроме того, по мнению экспертов, поддержка оутдор-проектов, в том числе в рамках промышленного кластера, позволит ускорить разработку инновационной высокотехнологичной продукции. Вместе с тем, кластер дает возможность российским производителям объединиться для выработки новых стандартов в легкой промышленности, в частности стандартов специальной одежды для особых климатических условий.

Оутдор-индустрия — это производство одежды, обуви, экипировки для экстремального спорта и активного отдых, одежда для полярников и экипировка для профессиональных экспедиций. Кроме того, в этот сегмент индустрии входит производства материалов, в частности, инновационных тканей, специальной фурнитуры, сверхпрочных, облегченных, морозо- и износоустойчивые тканей.