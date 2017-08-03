В России планируют создать кластер по выпуску одежды для активного отдыха

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В России может быть создан межрегиональный промышленный кластер предприятий легкой промышленности "Экип", который объединит предприятия, занимающиеся выпуском одежды, обуви для спорта и активного отдыха, туризма, работы в экстремальных условиях, говорится в сообщении пресс-службы Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль"
Было принято решение о создании специализированной организации кластера и запуске проектных сессий для формирования программы развития межрегионального кластера "Экип".
Согласно докладу экспертов, российская оутдор-индустрия обладает значительным потенциалом для развития и может стать одним из драйверов роста отечественной легкой промышленности.
Участники также отметили, что федеральный промышленный оутдор-кластер сможет способствовать развитию легкой промышленности, поскольку объединение интересов участников упростит решение ряда общесистемных задач, в том числе в области подготовки кадров, стандартизации и испытания готовой продукции.
Оутдор-индустрия — это производство одежды, обуви, экипировки для экстремального спорта и активного отдых, одежда для полярников и экипировка для профессиональных экспедиций. Кроме того, в этот сегмент индустрии входит производства материалов, в частности, инновационных тканей, специальной фурнитуры, сверхпрочных, облегченных, морозо- и износоустойчивые тканей.