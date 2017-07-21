Выставка "Мода – народу! От конструктивизма к дизайну" откроется 29 августа

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Международная выставка "Мода — народу! От конструктивизма к дизайну" откроется 29-30 августа в Москве в МВЦ "Рабочий и колхозница", говорится в сообщении пресс-службы Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Крупномасштабный проект приурочен к 100-летию Великой Октябрьской революции и нацелен привлечь внимание общественности к отечественным достижениям в истории дизайна. В числе участников — ведущие российские и зарубежные дизайнеры и архитекторы: Вячеслав Зайцев, Ирина Крутикова, Игорь Гуляев, Виктория Андреянова, Константин Гайдай, Олег Овсиев, а также Филипп Старк, Карим Рашид, и др.

Проект являеся продолжением серии исторических проектов о моде, стартующий вслед за экспозицией, посвящённой известному российскому и советскому модельеру Надежде Ламановой. Экспозиция посвящена конструктивизму и его эпохе в постреволюционной России.

"Именно конструктивисты впервые в истории выдвинули лозунг: "Искусство принадлежит народу!". Конструктивизм оказал огромное влияние на моду, архитектуру, мебельный дизайн — это была целая эпоха. 100 лет назад, когда произошла революция, помимо ужасов и разрухи, она принесла с собой новые течения и тенденции в искусстве и моде", — приводятся в сообщении слова арт-директора выставки Сергея Васильева.

В рамках экспозиции будет представлено несколько сегментов: мода, дизайн среды и архитектура. Посетители смогут ознакомиться с графикой и фотографиями художников 20-30-х годов, а также с современными работами.