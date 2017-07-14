Система маркировки обуви не приведет к росту цен, считают в Минпромторге

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Введение системы маркировки обуви не должно привести к росту цен на продукцию, считает статс- секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Объективных причин для роста цен на обувь в связи с введением системы маркировки нет, так как мы уделяем большое внимание тому, чтобы система маркировки максимально вписывалась в существующие бизнес-процессы, а также технические процессы участников обувного рынка. Для этого на регулярной основе мы осуществляем взаимодействие с представителями данной отрасли, проводим регулярные совещания и консультации", — заявил Евтухов, слова которого приводятся в сообщении Минпромторга.

По словам замминистра, в части определения метода маркировки принимается во внимание множество факторов: удельная стоимость единицы продукции, рыночная конъюнктура, при этом в качестве метода маркировки рассматриваются различные виды марок.

Кроме того, по мнению Евтухова, система маркировки приведет к обелению рынка и созданию более благоприятных условий для развития обувной отрасли, а также обеспечит защиту производителей и поставщиков от недобросовестной конкуренции, что должно привести, в том числе, к росту качественной продукции на рынке товаров.