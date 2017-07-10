ГД приняла во II чтении проект по предприятиям среднего бизнеса легпрома

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект о расширении круга организаций легкой промышленности, которые могут быть отнесены к субъектам среднего предпринимательства, что позволит оказывать поддержку инвестпроектам по модернизации и созданию новых производств в данной сфере в индивидуальном порядке.
По действующему законодательству, напоминают разработчики проекта закона, у среднего предприятия годовой доход не должен превышать 2 миллиарда рублей, а среднесписочная численность работников — 250 человек, у малого предприятия — 800 миллионов рублей и 100 человек, у микропредприятия — 120 миллионов рублей и 15 человек.
Однако показатели деятельности отдельных предприятий в сфере легкой промышленности в силу технологических особенностей и высокой трудоемкости производственных процессов превышают данные предельные значения. В связи с этим они не могут быть наделены статусом субъекта малого и среднего предпринимательства и участвовать в программах поддержки, реализуемых в соответствии с законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ".
По данным "Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности", которые приводятся в пояснительной записке к документу, в 2015 году в России действовало 148 предприятий легкой промышленности, имеющих выручку менее 2 миллиардов рублей, а количество сотрудников — свыше 250 человек, при этом у 120 из них выручка составляла менее 800 миллионов рублей.