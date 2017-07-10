ГД приняла во II чтении проект по предприятиям среднего бизнеса легпрома

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект о расширении круга организаций легкой промышленности, которые могут быть отнесены к субъектам среднего предпринимательства, что позволит оказывать поддержку инвестпроектам по модернизации и созданию новых производств в данной сфере в индивидуальном порядке.

Документ допускает отнесение к среднему бизнесу организаций легпрома, среднесписочная численность работников которых превышает установленное федеральным законодательством предельное значение для средних предприятий, но не превышает уставленное предельное значение по размеру дохода. Для этого правительство наделяется правом установить предельное значение среднесписочной численности работников для таких предприятий.

По действующему законодательству, напоминают разработчики проекта закона, у среднего предприятия годовой доход не должен превышать 2 миллиарда рублей, а среднесписочная численность работников — 250 человек, у малого предприятия — 800 миллионов рублей и 100 человек, у микропредприятия — 120 миллионов рублей и 15 человек.

Законопроект также уточняет, что деятельность, относящаяся к сфере легкой промышленности, будет признаваться основной при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет более 70% в общем объеме доходов юридического лица. Сведения о средних предприятиях, соответствующих устанавливаемым критериям, будут включаться в отдельный перечень и передаваться Минпромторгом в ФНС для дальнейшего внесения в единый реестр субъектов МСП, ведение которого осуществляется с 1 августа 2016 года.

Однако показатели деятельности отдельных предприятий в сфере легкой промышленности в силу технологических особенностей и высокой трудоемкости производственных процессов превышают данные предельные значения. В связи с этим они не могут быть наделены статусом субъекта малого и среднего предпринимательства и участвовать в программах поддержки, реализуемых в соответствии с законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ".

По данным "Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности", которые приводятся в пояснительной записке к документу, в 2015 году в России действовало 148 предприятий легкой промышленности, имеющих выручку менее 2 миллиардов рублей, а количество сотрудников — свыше 250 человек, при этом у 120 из них выручка составляла менее 800 миллионов рублей.