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Легкая промышленность

Эксперты прогнозируют ежегодный рост производства спецодежды в РФ на 10%

12:3930.06.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкШвейная фабрика. Архивное фотоШвейная фабрика. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Александра Науменко. Производство спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в России будет расти на 10% ежегодно, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Представители индустриального бизнеса отметили, что в настоящее время для реализации программ по импортозамещению российские текстильные предприятия располагают необходимыми производственными мощностями, а благодаря действующим мерам господдержки ведут активную работу по технологической модернизации.

Рост неизбежен

Ранее в ходе прошедшего в начале июня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что по итогам 2016 года рост производства спецодежды в РФ составил порядка 40% по сравнению с 2015 годом, а по итогам первого квартала 2017 года — 13,6%. По его словам, в целом рынок спецодежды и спецобуви в России оценивается ориентировочно в 100 миллиардов рублей, из которых на долю закупок госкомпаний и компаний с госучастием приходится порядка 50%.

"Это действительно развивающейся рынок, здесь есть и своя мода, и свои тренды. В среднем, мы наблюдаем рост от 10% до 15% в год по разным позициям. Причем это в то время, которое считается кризисным. Сейчас, например, идет очень большой рост по утеплителям и по нетканым материалам — около 25%", — сказал РИА Новости гендиректор Ассоциации разработчиков изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) Игорь Рогожин.

Производители также говорят о росте. Например, одно из крупнейших предприятий на рынке — "Чайковский текстиль" увеличил долю производства тканей для спецодежды и униформы военнослужащих в 2016 году на 14%, в 2017 и 2018 годах планируется рост до 16% и 19% соответственно. В целом производственные мощности предприятия составляют 40 миллионов погонных метров ткани в год.

Компания "Техноавиа", российский производитель спецодежды, корпоративной одежды, формы и защитной обуви, планирует по итогам 2017 — 2018 гг. рост на 10%. При этом прогнозируемый объем инвестиций составит около 390 миллионов рублей.

По данным компании "Энергоконтракт", производящей современные средства индивидуальной защиты, ожидаемый рост продаж в 2017 году составит 10%, такой же рост компания ожидает и на конец 2018 года.

Фабрика по производству одежды. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
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"С 2007 года наша компания занимается локализацией производства термостойких средств индивидуальной защиты на территории РФ. На сегодняшний день сумма собственных инвестиций, вложенных в локализацию составляет около 2 миллиардов рублей. Компания производит термостойкие арамидные ткани на своем собственном ткацком комплексе. Производство имеет собственный трикотажный цех с автоматическим раскроем и швейным производством", — сообщила РИА Новости директор по взаимодействию с органами государственной власти "Энергоконтракт" Елизавета Репкина.

В будущее с оптимизмом

Как рассказала РИА Новости представитель ГК "Чайковский текстиль" Оксана Хрусталь, с 2012 года компания проводит масштабную модернизацию производственных мощностей на всех участках производства, и новое оборудование дает возможность разрабатывать и производить инновационные ткани для реализации программы импортозамещения, увеличивая объемы производства, совершенствовать качество.

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов во время делового круглого стола Взаимоотношение по формуле ЕС-ЕАЭС: Взгляд бизнеса в рамках XIX Петербургского экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Для реализации этого проекта компании был предоставлен займ от Фонда развития промышленности (ФРП), который предоставляет субсидии на модернизацию. "Чайковский текстиль" специализируется на производстве тканей для спецодежды, униформы военнослужащих. Новое направление ассортимента — ткани для школьной формы", — отметила Хрусталь.

Говоря о дальнейших планах и перспективах развития, в текущем году крупнейшие игроки индустрии рассчитывают запустить новые линейки защитной одежды и представить свои последние инновационные разработки на международных отраслевых выставках.

"К концу 2017 года компания "Энергоконтракт" планирует выпустить новую линейку термостойкой одежды, для защиты от термических рисков электрической дуги, которая будет представлена на двух стендах на международной выставке А+А в городе Дюссельдорф (Германия) в октябре следующего года", — рассказала Репкина.

Импортозамещение возможно

По данным Союзлегпрома, доля российской продукции в сегменте тканей для спецодежды на российском рынке в ближайшие годы вырастет до 62% с нынешних 32%.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ
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Эксперты полагают, что вопрос импортозамещения вполне решаем, однако на выполнение этой задачи уйдет не один год.

"За последние годы при активной поддержке Минпромторга принят ряд законодательных актов, вводящих ограничения на импорт иностранной продукции легкой промышленности и установление преференций для отечественных компаний. Эти меры позволяют не только развиваться отрасли, но и обеспечивать государственных заказчиков качественными отечественными материалами", — подчеркнула Оксана Хрусталь.
По ее словам, годовая потребность в тканях для спецодежды составляет порядка 138 миллионов квадратных метров. При этом, производственные мощности основных российских текстильных предприятий, специализирующихся на производстве тканей для спецодежды, составляют порядка 235 миллионов квадратных метров в год, то есть позволяют в полной мере обеспечить потребность в тканях для спецодежды.

Показ новой коллекции одежды дизайнера Пьера Кардена в Москве. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Nemenov
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Гендиректор АСИЗ также считает, что если говорить о внутреннем российском рынке, то компании полностью удовлетворяют его потребности. Вместе с тем он признает, в РФ работает достаточно большое количество иностранных производителей, и российским предприятиям необходимо наращивать обороты для выпуска высококачественной и конкурентной продукции, чтобы добиться положительной динамики в сторону отечественных товаров.

"Не так просто импортозаместить продукцию, поскольку конкурировать надо не только по технологиям, но и материалам, сырью, вот главная проблема. Но, к сожалению, у нас своего материала и сырья по очень многим позициям не хватает, и мы вынуждены покупать их за рубежом. Например, для изготовления одежды ткани и эскизы импортные идут. Сейчас Минпромторг принимается большие усилия для улучшения ситуации в этой сфере", — сказал Рогожин.

Кадры опять решают все

Салон автомобиля. Архивное фото
© Фото : Kia Motors
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Среди ключевых сдерживающих факторов развития легкой промышленности производители называют отсутствие высокопрофессиональных кадров. Прежде всего в области освоения новых технологий. В настоящее время в России отсутствуют вузы, которые готовили бы специалистов этого направления. Недостаточное количество специалистов в швейном и обувных производствах.

"Имея одно из самых современных производств в Европе, мы с большим трудом находим для себя новых сотрудников. Их нам приходиться обучать по несколько месяцев, так как оборудование новое, а наши учебные заведения, к несчастью, не имеют возможности обучать учеников и студентов на современном оборудовании", — рассказала Репкина.

Экспортный потенциал

Почти все производители в будущем планируют увеличить присутствие на зарубежных рынках.

"Имея отличную продукцию, мы планируем расширять наши рынки сбыта, сотрудничая с Европой, странами СНГ, Латинской Америкой и Ближним Востоком. В 2017 году рассчитываем выручить от продажи на экспорт до 20 миллионов рублей, а в 2018 году довести продажи до 50 миллионов рублей", — сообщила представитель компании "Энергоконтрат".

Работа текстильных предприятий: этапы производства спецодежды
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Производство трикотажа.Производство трикотажа
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Производство трикотажа.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Раскрой.Раскрой
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Раскрой.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Окраска ткани.Окраска ткани
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Окраска ткани.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Ткацкое производство.Ткацкое производство
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Ткацкое производство.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Швейное производство.Швейное производство
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Швейное производство.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Ткацкое производство.Ткацкое производство
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Ткацкое производство.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Ткацкое производство.Ткацкое производство
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Ткацкое производство.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Отделка ткани.Отделка ткани
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Отделка ткани.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Ткацкое производство.Ткацкое производство
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Ткацкое производство.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Производство трикотажных перчаток.Производство трикотажных перчаток
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Производство трикотажных перчаток.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Стежка.Стежка
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Стежка.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Комбинезон для проведения аварийно-спасательных работ.Комбинезон для проведения аварийно-спасательных работ
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Комбинезон для проведения аварийно-спасательных работ.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Испытания на стойкость к порезу цепной пилой.Испытания на стойкость к порезу цепной пилой
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Испытания на стойкость к порезу цепной пилой.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Испытания костюма на стойкость к воздействию открытого пламени.Испытания костюма на стойкость к воздействию открытого пламени
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Испытания костюма на стойкость к воздействию открытого пламени.
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"Красильное производство.Красильное производство
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"
Красильное производство.
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль" Приготовительное оборудование ткачества.Приготовительное оборудование ткачества
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"
Приготовительное оборудование ткачества.
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль" Отделочное производство.Отделочное производство
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"
Отделочное производство.
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль" Отделочное производство - нанесение покрытия на ткань.Отделочное производство - нанесение покрытия на ткань
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"
Отделочное производство - нанесение покрытия на ткань.
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль" Инспекция тканей.Инспекция тканей
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"
Инспекция тканей.
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль" Ткацкое производство.Ткацкое производство
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"
Ткацкое производство.
/

Компания "Чайковский текстиль" ведет экспортные поставки тканей в страны ближнего зарубежья — ежегодный объем экспорта составляет порядка двух миллионов погонных метров.

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Легкая промышленность
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