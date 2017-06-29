"Русская кожа" планирует занять до 48% рынка автомобильных кож в России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Группа компаний АО "Русская кожа" рассчитывает к 2021 году занять до 48% российского рынка натуральных автомобильных кож, сообщил РИА Новости статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Группа компаний АО "Русская кожа" во втором квартале 2018 года планирует запустить высокотехнологичное производство экологически-безопасных кож, не имеющих отечественных аналогов по качеству, а к 2021 году занять порядка 48% российского рынка натуральных автомобильных кож", — заявил он.

По словам Евтухова, развитие проекта современного производства натуральных кож высокого качества для внутренней отделки автомобилей позволит иностранным автокомпаниям, производящим автомобили с кожаным салоном, выйти на более глубокий уровень локализации.

Как отметил представитель Минпромторга, кожевенная отрасль в России за последние годы далеко продвинулась технологически в том числе, благодаря импортозамещению. Российские компании сегодня используют современное модернизированное производство кожи, которая впоследствии применяется и для изготовления обуви, и для других направлений экономики, например, для автомобильной, авиационной, мебельной отраслей. Российская кожа успешно прошла тестирование в европейских испытательных центрах и теперь поступает на авиа- и автопредприятия. Уже летает семь лайнеров, в отделке салонов которых использовалась отечественная кожа.

Рязанский кожевенный завод, входящий в ГК "Русская кожа", является одним из крупнейших производителей натуральной кожи в РФ. На его долю приходится 35% всего производства кожи в стране. Ежемесячно предприятие выпускает 720 тысячи квадратных метров кожи.