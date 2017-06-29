"Русская кожа" планирует занять до 48% рынка автомобильных кож в России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Группа компаний АО "Русская кожа" рассчитывает к 2021 году занять до 48% российского рынка натуральных автомобильных кож, сообщил РИА Новости статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Группа компаний АО "Русская кожа" во втором квартале 2018 года планирует запустить высокотехнологичное производство экологически-безопасных кож, не имеющих отечественных аналогов по качеству, а к 2021 году занять порядка 48% российского рынка натуральных автомобильных кож", — заявил он.
По словам Евтухова, развитие проекта современного производства натуральных кож высокого качества для внутренней отделки автомобилей позволит иностранным автокомпаниям, производящим автомобили с кожаным салоном, выйти на более глубокий уровень локализации.
Рязанский кожевенный завод, входящий в ГК "Русская кожа", является одним из крупнейших производителей натуральной кожи в РФ. На его долю приходится 35% всего производства кожи в стране. Ежемесячно предприятие выпускает 720 тысячи квадратных метров кожи.