Рубль слабел к доллару и евро вечером перед выходными

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером корректировался вниз к доллару и евро, инвесторы покупали изрядно подешевевшую в первые дни года валюту.

Стоимость нефти пока не смогла удержаться на отметке 56 долларов за баррель сорта Brent.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.50 мск повышался на 0,39 рубля — до 59,72 рубля, курс евро — на 0,42 рубля — до 63,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль немного отсутпил

Курс рубля против доллара и евро в пятницу преимущественно отступал, корректируя предыдущий рост. Так, с начала года рубль укрепился (если считать по максимуму) более чем на 2 рубля против основных резервных валют. На этой неделе доллар обновил полуторагодовой минимум, подешевев до 59,09 рубля, евро на прошлой неделе также опускался до аналогичного минимума в 62,32 рубля.

Стоимость нефти пока не смогла удержаться на отметке 56 долларов за баррель. Игроки рынка опасаются устойчивости тренда роста числа действующих буровых установок в США и, соответственно, увеличения добычи страной.

Это может частично нивелировать эффект от соглашения о снижении добычи "черного золота", о чем уже начали отчитываться Саудовская Аравия и Россия.

На этом фоне доллар и евро вечером прибавляли каждый по 0,7% против рубля. Рублевая цена нефти при этом остается около отметки 3,3 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и реокмендации

Курс доллара продолжает терять позиции, несмотря на оптимистичную динамику показателей розничной торговли США и относительную стабильность американского рынка труда, отметила Ирина Комарова из РЭУ им. Плеханова.

"К концу следующей недели курс доллара может опуститься до отметки в 59 рублей за доллар. Основными факторами, оказывающим понижающее воздействие на доллар, продолжают оставаться нефтяные цены, негативная динамика чистого экспорта США, а также сохранившаяся неопределенность в отношении стимулирующих мер налогово-бюджетной политики США", — сказала она.

В следующую среду банкам предстоит вернуть 2,2 миллиарда долларов по валютному РЕПО с ЦБ, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". В начале текущего года регулятор уже резко сократил лимит на одномесячном валютном аукционе (1,3 миллиарда долларов против 5 миллиардов в конце 2016 года), поэтому нельзя исключать повторения аналогичной ситуации и увеличения спроса на валютную ликвидность, добавил он.

"Еще больше спрос на валюту может усилиться ближе к 25-му января, когда банкам предстоит возвращать валюту по операциям РЕПО с Федеральным казначейством. В этих условиях мы не исключаем, что американской валюте все же удастся во второй половине месяца закрепиться на уровне 60,5-61,0 рубля", — сказал Кравченко.

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