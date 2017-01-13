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Колебания курса рубля
Колебания курса рубля

Рубль слабел к доллару и евро вечером перед выходными

Тема:
Динамика курсов валют. Январь 2017 (47)
19:2813.01.2017
(обновлено: 19:29 13.01.2017)
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Денежные купюры России и Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером корректировался вниз к доллару и евро, инвесторы покупали изрядно подешевевшую в первые дни года валюту.

Стоимость нефти пока не смогла удержаться на отметке 56 долларов за баррель сорта Brent.

Председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве. 13 января 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Кудрин: политическая воля к реформам ослабнет при цене нефти выше $60

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.50 мск повышался на 0,39 рубля — до 59,72 рубля, курс евро — на 0,42 рубля — до 63,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль немного отсутпил

Курс рубля против доллара и евро в пятницу преимущественно отступал, корректируя предыдущий рост. Так, с начала года рубль укрепился (если считать по максимуму) более чем на 2 рубля против основных резервных валют. На этой неделе доллар обновил полуторагодовой минимум, подешевев до 59,09 рубля, евро на прошлой неделе также опускался до аналогичного минимума в 62,32 рубля.

Сотрудник в офисе группы Московская Биржа ММВБ-РТС. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Рынок российских акций ощутимо снижается, отыгрывая ослабление рынка нефти

Стоимость нефти пока не смогла удержаться на отметке 56 долларов за баррель. Игроки рынка опасаются устойчивости тренда роста числа действующих буровых установок в США и, соответственно, увеличения добычи страной.

Это может частично нивелировать эффект от соглашения о снижении добычи "черного золота", о чем уже начали отчитываться Саудовская Аравия и Россия.

На этом фоне доллар и евро вечером прибавляли каждый по 0,7% против рубля. Рублевая цена нефти при этом остается около отметки 3,3 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и реокмендации

Курс доллара продолжает терять позиции, несмотря на оптимистичную динамику показателей розничной торговли США и относительную стабильность американского рынка труда, отметила Ирина Комарова из РЭУ им. Плеханова.

Центральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Центробанк продолжает держаться политики отсутствия цели по курсу рубля

"К концу следующей недели курс доллара может опуститься до отметки в 59 рублей за доллар. Основными факторами, оказывающим понижающее воздействие на доллар, продолжают оставаться нефтяные цены, негативная динамика чистого экспорта США, а также сохранившаяся неопределенность в отношении стимулирующих мер налогово-бюджетной политики США", — сказала она.

В следующую среду банкам предстоит вернуть 2,2 миллиарда долларов по валютному РЕПО с ЦБ, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". В начале текущего года регулятор уже резко сократил лимит на одномесячном валютном аукционе (1,3 миллиарда долларов против 5 миллиардов в конце 2016 года), поэтому нельзя исключать повторения аналогичной ситуации и увеличения спроса на валютную ликвидность, добавил он.

"Еще больше спрос на валюту может усилиться ближе к 25-му января, когда банкам предстоит возвращать валюту по операциям РЕПО с Федеральным казначейством. В этих условиях мы не исключаем, что американской валюте все же удастся во второй половине месяца закрепиться на уровне 60,5-61,0 рубля", — сказал Кравченко.

Как рассчитывается валютный курс в России >>

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