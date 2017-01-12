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Колебания курса рубля
Колебания курса рубля

Рубль днем растет к доллару, отыгрывая динамику форекс

Тема:
Динамика курсов валют. Январь 2017 (42)
14:3012.01.2017
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Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля против доллара днем рос и стабилизировался к евро, отыгрывая динамику форекс.

Рынок нефти пытается задержаться на отметке 55,5 доллара за баррель сорта Brent.

Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Курс доллара расчетами "завтра" на 14.03 мск четверга снижался на 0,45 рубля — до 59,3 рубля, курс евро — на 0,04 рубля, до 63,1 рубля.

Рубль прибавляет к доллару

Курс рубля к доллару днем в четверг умеренно повышался, отыгрывая ослабление американской валюты к евро на форекс, где основная валютная пара закрепляется выше отметки 1,06 доллара после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Попытки рынка нефти задержаться на отметке 55,5 доллара за баррель сорта Brent помогают рублю держаться в небольшом плюсе и против евро.

Впрочем, преобладают факторы давления на стоимость нефти. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 января, выросли на 4,1 миллиона баррелей — до 483,1 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что показатель увеличился всего на 1,162 миллиона баррелей, до 480,162 миллиона баррелей.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото.
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Кроме того, добыча нефти в стране за неделю выросла на 2%, или на 176 тысяч баррелей в сутки, до 8,946 миллиона баррелей в сутки. Это стало самым высоким уровнем с апреля.

В итоге доллар и евро днем теряли к рублю 0,1-0,7%. При этом рублевая цена черного золота колебалась около отметки 3,3 тысячи рублей.

Прогнозы

Пара USD/RUB накануне достигла уровня 60,50 и затем отступила вниз, отметил Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ".

"Краткосрочный прогноз для доллара США сейчас стал менее оптимистичным, и он может опуститься к отметке 59 рублей", — добавил Левинсон.

"Продолжающаяся среди политиков в США "истерия" по РФ пока игнорируется инвесторами, продолжающими ориентироваться на стабильные фундаментальные показатели (экономики РФ)", — отметил Дмитрий Полевой из ING Bank.

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото
© Fotolia/ Valerie Potapova
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"Более того, никто не отменял локальных продаж валюты в свете приближения налоговых выплат. Поэтому по-прежнему ожидаем сохранения котировок пары доллар-рубль в диапазоне 59-60 при стабильной нефти", — добавил он.

Пара евро-рубль стоит на месте в районе 63, а доллар-рубль движется на новые полуторагодовые минимумы, отмечает Алексей Михеев из банка "ВТБ24". Эта тенденция продолжится в дальнейшем, добавил он.

"На пару доллар-рубль негативно влияют как рост евро-доллара, так и рост нефти. Мы по-прежнему ждем снижения курса до 55 рублей за доллар в первом квартале 2017 года", — сказал Михеев.

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