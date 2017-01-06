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Колебания курса рубля
Колебания курса рубля

Курс рубля корректируется после значительно роста днем ранее

Тема:
Динамика курсов валют. Январь 2017 (18)
13:0206.01.2017
(обновлено: 13:14 06.01.2017)
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Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости/Прайм. Рынок акций РФ в первой половине торгов пятницы слабо менялся около уровней предыдущего закрытия на фоне стабилизации стоимости нефти около уровня 56,5 доллара.

Курс рубля против доллара и евро слегка корректировался вниз после обновления накануне максимумов с июля 2015 года – ниже 60 рублей и около 62, соответственно.

Индекс ММВБ к 12.15 мск снизился на 0,1% — до 2218 пунктов, индекс РТС — на 0,7% — до 1172 пунктов.

Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Курс доллара расчетами "завтра" на 12.16 мск повышался на 16 копеек — до 59,61 рубля, курс евро — на 19 копеек до 63,13 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стабилизация

Рынок российских акций в пятницу стабилизируется около достигнутых уровней на фоне стабилизации нефти немного выше уровня 56,5 доллара за баррель сорта Brent.

Попытки нефтяных быков поднять рынок накануне выше уровня 57 долларов за баррель не увенчались успехом, и сейчас котировки стабилизируются немного выше отметки 56,5 доллара. Игроки рынка ожидают больше сигналов о соблюдении основными производителями нефти договоренности о сокращении ее добычи.

Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками. Архивное фото
© Fotolia/ sergey_p
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Среди растущих сегодня акции "Автоваза" (+0,3%), "Фосагро" (+0,2%). В минусе – бумаги "Газпрома" (-0,6%), НЛМК (-2,6%), "Роснефти" (-1%), Сбербанка (-0,7%).

Курс рубля к основным резервным валютам после существенного роста накануне слегка корректируется вниз. Доллар остается ниже утраченного в четверг психологически значимого уровня 60 рублей. Евро выглядит более уверенно на фоне его позитивной динамики на форекс, где европейская валюта остается поблизости от отметки 1,06 доллара.

Рублевая цена нефти поднялась в район отметки 3,4 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото.
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Уровень в 60 рублей за доллар уверенно пройден, теперь доллару открылась дорога к отметке 56 рублей, считает Владислав Антонов из компании "Альпари". С учетом будущих восходящих коррекций, курс должен к ней приблизиться к середине февраля и до этих пор будут преобладать прогнозы на снижение, оценил он.

"При снижении курса ниже 60 рублей ЦБ РФ может выйти на рынок с целью пополнения валютных резервов. ЦБ, скорее всего, дождется инаугурации Дональда Трампа и посмотрит за тем, как будет исполняться решение ОПЕК нефтедобывающими странами, чтобы оценить потенциал роста цен на нефть. Последний раз Банк России покупал валюту с мая 2015 года. До июля 2015 года регулятор купил 10,1 миллиарда долларов", — сказал Антонов.

Евро, рубли и доллары. Архивное фото
© Fotolia/ fox17
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Укрепление рубля вряд ли продолжится долго, считает Валерий Полховский из ГК Forex Club.

"Снижение американской валюты ниже 59 рублей может спровоцировать интервенции (покупку валюты) со стороны ЦБ с целью поддержания более низкого курса, а также пополнения валютных резервов. Учитывая, что в плане ослабления рубля ЦБ обладает неограниченным ресурсом, это реально будет охлаждать пыл покупателей российской валюты. Скорее всего, курс пока закрепится в диапазоне 59-61 рубль за доллар", — добавил он.

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Колебания курса рубля
Обсуждение
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • xeph9i_bc9ika9i
    "Учитывая, что в плане ослабления рубля ЦБ обладает неограниченным ресурсом"

    Это точно подмечено!
    13:45
    06.01.2017
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  • cccp20vek
    как это курс рубля? это чего - америкосские шпионы пишут - рубль - это российская денежная единица, бакс - товар, который продается и покупается за рубли - как может курс рубля меняться?
    14:37
    06.01.2017
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  • patunive в ответ пользователю cccp20vek(показатьскрыть)
    cccp20vek, с рублем спекули в интервенции играют, поэтому россияне так плохо и живут. И ставка у нас бешеная по сравнению с той же гейропой.
    17:50
    06.01.2017
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  • cccp20vek в ответ пользователю patunive(показатьскрыть)
    patunive, так они не знают уже как и от бакса, так и от евры избавиться
    наштамповали, а эти бумажки никому не нужны, уже и Китай, и Аравия, и Россия от них потихоньку избавляются, остались всякие только продажные правители всяких колоний типа укропии, прибалтов и т.д.
    21:01
    06.01.2017
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  • esfir9999
    увеличить производ-ство автомобилей за неделю, что практически невозможно, если кому-то не урезать аппетиты, хотя цена на них может возрасти многократно. В таких случаях предложение является не эластичным. Для товара, который не может сохраняться длительное время или переподать в лонг (например, продукты, которые быстро портятся), эластичность предложения будет низкой. Исходя из этого, по словам Шмелзинг, современный рынок гособлигаций ждет "новый идеальный сверх спекулятивного шторма" с увеличением доходности в фонде экзогенных активов, на фоне ужесточением монетарной политики, которая противоречит начальным задачам по преодолению дефляции в США. Экономически цикла с затяжными десятилетиями убытков из-за роста инфляции, которые были характерны в классическом случае при росте производи-тельности труда, после 2008 года превратился в идеальный шторм для спекулянтов.
    21:24
    06.01.2017
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