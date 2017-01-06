Курс рубля корректируется после значительно роста днем ранее

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости/Прайм. Рынок акций РФ в первой половине торгов пятницы слабо менялся около уровней предыдущего закрытия на фоне стабилизации стоимости нефти около уровня 56,5 доллара.

Курс рубля против доллара и евро слегка корректировался вниз после обновления накануне максимумов с июля 2015 года – ниже 60 рублей и около 62, соответственно.

Индекс ММВБ к 12.15 мск снизился на 0,1% — до 2218 пунктов, индекс РТС — на 0,7% — до 1172 пунктов.

Стабилизация

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.16 мск повышался на 16 копеек — до 59,61 рубля, курс евро — на 19 копеек до 63,13 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рынок российских акций в пятницу стабилизируется около достигнутых уровней на фоне стабилизации нефти немного выше уровня 56,5 доллара за баррель сорта Brent.

Попытки нефтяных быков поднять рынок накануне выше уровня 57 долларов за баррель не увенчались успехом, и сейчас котировки стабилизируются немного выше отметки 56,5 доллара. Игроки рынка ожидают больше сигналов о соблюдении основными производителями нефти договоренности о сокращении ее добычи.

Среди растущих сегодня акции "Автоваза" (+0,3%), "Фосагро" (+0,2%). В минусе – бумаги "Газпрома" (-0,6%), НЛМК (-2,6%), "Роснефти" (-1%), Сбербанка (-0,7%).

Курс рубля к основным резервным валютам после существенного роста накануне слегка корректируется вниз. Доллар остается ниже утраченного в четверг психологически значимого уровня 60 рублей. Евро выглядит более уверенно на фоне его позитивной динамики на форекс, где европейская валюта остается поблизости от отметки 1,06 доллара.

Рублевая цена нефти поднялась в район отметки 3,4 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

Уровень в 60 рублей за доллар уверенно пройден, теперь доллару открылась дорога к отметке 56 рублей, считает Владислав Антонов из компании "Альпари". С учетом будущих восходящих коррекций, курс должен к ней приблизиться к середине февраля и до этих пор будут преобладать прогнозы на снижение, оценил он.

"При снижении курса ниже 60 рублей ЦБ РФ может выйти на рынок с целью пополнения валютных резервов. ЦБ, скорее всего, дождется инаугурации Дональда Трампа и посмотрит за тем, как будет исполняться решение ОПЕК нефтедобывающими странами, чтобы оценить потенциал роста цен на нефть. Последний раз Банк России покупал валюту с мая 2015 года. До июля 2015 года регулятор купил 10,1 миллиарда долларов", — сказал Антонов.

Укрепление рубля вряд ли продолжится долго, считает Валерий Полховский из ГК Forex Club.

"Снижение американской валюты ниже 59 рублей может спровоцировать интервенции (покупку валюты) со стороны ЦБ с целью поддержания более низкого курса, а также пополнения валютных резервов. Учитывая, что в плане ослабления рубля ЦБ обладает неограниченным ресурсом, это реально будет охлаждать пыл покупателей российской валюты. Скорее всего, курс пока закрепится в диапазоне 59-61 рубль за доллар", — добавил он.

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