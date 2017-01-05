Биржевой курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости/Прайм. Рубль увеличил темпы роста, обновив максимум с июля 2015 года на фоне роста стоимости нефти выше 56,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 мск снижался на 72 копеек — до 59,74 рубля, курс евро — на 64 копеек до 62,73 рубля.

После взятия рублем отметки 60, доллар резко провалился на срабатывании заказов на продажу (закрытие длинных позиций) и в четверг уже опускался до 59,67 рубля, евро близок к обновлению годового минимума (62,46 рубля) и опускался в четверг до 62,62 рубля.

Нефть марки Brent закрепляется выше отметки 56,5 доллара за баррель.

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