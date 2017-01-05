Рубль в начале дня растет на 26 копеек к доллару

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости/Прайм. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск четверга снижался на 26 копеек — до 60,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро при этом рос на 18 копеек — до 63,54 рубля.

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