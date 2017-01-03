Рубль начал 2017 год ростом к доллару и евро

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости/Прайм. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск вторника снижался на 23 копейки — до 61,04 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 63,96 рубля, следует из данных Московской биржи.

Фьючерс на нефть марки Brent торговался около уровня 57,1 доллара за баррель.