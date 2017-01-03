МОСКВА, 3 янв — РИА Новости/Прайм. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск вторника снижался на 23 копейки — до 61,04 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 63,96 рубля, следует из данных Московской биржи.
Рубль начал 2017 год ростом к доллару и евро
- Читаю вот заголовки: "Рубль за 2016 год вырос к доллару на 20,1%, к евро – на 24,7%". Как сильно смысл меняется от подачи информации. Вроде бы все правильно написано и как оптимистично звучит, а должно-то быть: "Рубль за 2016 год вернул 10% из проигранных в 2014-ом к доллару 110%, и к евро – 12% из проигранных 100%".11:3203.01.201729
- В начале 50-х годов XX века СССР впервые полностью перестал зависеть от американской валюты, а в 1990 году Госбанк принимал 1 доллар равным 60 копейкам. Было время! А сейчас немного приподняли рубль и делают вид, что счастье привалило.11:1803.01.201724
- Паровоза Нет в ответ пользователю А А(показатьскрыть)А А, Набиулина же сказала, что рост им не выгоден, от этого ИХ доходы падают, надо ещё придержать, а народу сказано : Вы там держитесь...13:4403.01.20173
- СУ-35 в ответ пользователю Валерий Щавелев(показатьскрыть)Валерий Щавелев, он наполовину пуст, потому что эта инфа ничего не значит и это мало радости приносит. Доллар обеспечивается долговыми облигациями фрс внедренными в экономики других стран, тем самым забирая часть ценности рубля, обеспеченного ресурсами России в пользу доллара. А предатели центробанка настырно продолжают поддерживать ценность чужой валюты, нанося урон рублю и нашему благосостоянию, продолжая держать в нашей экономике чужие облигации. Ресурсы страны, это в том числе наши трудозатраты, мы работая обрабатываем доллар и это бесит, я не хочу кормить потенциального агрессора.14:1103.01.20172
- И что дальше? Цены на продукты упали? ЖКХ вполовину стало дешевле? Лишь бы воздух сотрясти какой нибудь мега-новостью.14:3803.01.20171
- Вот и рубль с похмела направление попутал )14:4003.01.20173
- Рубль растет ,а вес падает15:0803.01.20171
- И одна только мысль будет греть душу каждого россиянина, когда будет покупать вновь подорожавшие продукты в магазине. Мысль о том, что рубль "подрос"15:4503.01.20172
- его не приподняли а искусственно сдерживали и сдерживают не давая развиваться собственной экономике и виня во всём кризис. Наши деньги держат на плаву западные экономики.15:5003.01.20172
- вот правительство россии всякую хрень вбивают народу ... какие они молодцы....15:5103.01.20171
- иван иванов в ответ пользователю Николай kola72(показатьскрыть)Николай kola72, так набиулина и мин фин уже давно в своих обращениях дали понять что" это дело уже ими списано" и они в дурочку нам же и рапортуют о повышении "фьючерсов" (на фоне обрушившегося рубля), ставя это себе в заслугу...! и я здесь не однократно на это указывал....15:5703.01.20171
- sm.v.2012 в ответ пользователю Валерий Щавелев(показатьскрыть)sm.v.2012 для Валерий Щавелев,
А у Вас он наполовину полон? Откуда такой оптимизм,или папа-олигарх?16:0203.01.20172
- Dimitri Kosenko в ответ пользователю Виктор Васин(показатьскрыть)Виктор Васин, Хочу вам напомнить, что средняя инженерная зарплата была где-то 100 руб. Вы готовы жить за 100 руб в месяц)).
Опять вырывают все из контекста. Немогу уже слышать про 60 копеек.
Кстати водка тогда стоила 8 руб. Вы готовы отдать 10% своей зп на пузырь?16:2003.01.2017-7
- иван иванов в ответ пользователю Dimitri Kosenko(показатьскрыть)Dimitri Kosenko, так сегодня за нормальную бутылку водки столько же и отдают относительно реально средней зп не говоря о пенсиях...вот только остальной "воздух" стоивший копейку нынче стоит как та же бутылка....17:3103.01.20170
- СУ-35 в ответ пользователю Dimitri Kosenko(показатьскрыть)Dimitri Kosenko, водка стоила 3 руб 62 коп., булка серого хлеба 16 копеек, белого 20.17:5203.01.20171
- gen ben в ответ пользователю Валерий Щавелев(показатьскрыть)Валерий Щавелев, из горла хлебай, про стакан спрашивать не будешь.18:1503.01.20171
- Кряжевских Павел в ответ пользователю Виктор Васин(показатьскрыть)Виктор Васин, делов то )))))))))) не покупайте иностранные товары как было в СССР и все вернётся!19:0603.01.20172
- Это повод для веселья? Или как это понимать?20:5303.01.20170
- Паровоза Нет в ответ пользователю Dimitri Kosenko(показатьскрыть)Dimitri Kosenko, что за бред. Зарплата лаборанта КИПИА была 150 руб., инженера- 250 и выше, а водка стоила 2.40 - 2.60 руб. при курсе $ 60-70 коп., стипендия 40 руб., лаборант в ВУЗе 100 руб.(плюс-минус 20 руб). Будучи студентом я на подработках зарабатывал по 400-700 руб. в месяц. Рассказывать про реалии СССР ни дня не прожив в нём- верх цинизма.21:2003.01.20175
- Валерий Щавелев в ответ пользователю sm.v.2012(показатьскрыть)sm.v.2012, папа у меня врач. И уже надоели ваши кухонные стенания по поводу того, что у нас в стране всё плохо. Тут большинство, посмотришь, из вечной оппозиции, которой всегда всё плохо, кто бы у власти не стоял. При царе вам плохо, при коммунистах плохо, при демократах плохо. Тоску сами на себя нагоняете, ханку пьёте и на весь мир в обиде.22:5303.01.20170
- Валерий Щавелев в ответ пользователю gen ben(показатьскрыть)gen ben, хлебать, судя по всему, твой удел. А я чай из кружечки фарфоровой попью. И уж не тебе мне указывать что делать, "хлебатель".23:0103.01.2017-1
- sm.v.2012 в ответ пользователю Валерий Щавелев(показатьскрыть)sm.v.2012 для Валерий Щавелев,
Как жилось при царе-не знаю,поздно родился. А вот при коммунистах прожил около 40 лет-и Вы не поверите,но это были лучшие годы (за вычетом горбачёвского дурдома). А вот при дерьмократах-никак не привыкну к их непредсказуемой тупости,видимо сказывается советское прошлое.23:1503.01.20171
- в ответ пользователю (показатьскрыть)