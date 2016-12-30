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Аналитики ждут от рубля и рынка акций небольшого роста вслед за нефтью

Тема:
Динамика курсов валют. Декабрь 2016 (106)
10:0530.12.2016
0570
Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia/ Anton Gvozdikov

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ и рубль в последний торговый день года немного подрастут вслед за нефтью, говорят трейдеры.

В целом позитив, исходящий от азиатских площадок, может передаться российскому рынку, добавляют аналитики.

Прогнозы

Российские рубли
© Fotolia/ Anton Gvozdikov
Штиль или шторм: что будет с рублем в конце года
Благодаря утреннему повышению нефтяных цен торги рублем на Московской бирже имеют все шансы начаться ростом и тестированием уровня 60 рублей за доллар, которому накануне удалось устоять, считает Вадим Иосуб из "Альпари". Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 59,9-61,1 рубля, для европейской валюты — 62,6-63,9 рубля, прогнозирует он.

"Учитывая утренний рост азиатских торговых площадок и черного золота, последние торги года на фондовом рынке откроются на мажорной ноте", — уверен аналитик. Вероятный коридор по индексу ММВБ находится в пределах значений 2185-2230 пунктов, по индексу РТС — 1135-1155, добавляет Иосуб.

Однако Алена Афанасьева из Forex Club не исключает продолжения тенденции роста пары доллар-рубль с дальнейшей целью на отметке 60,8 рубля.

"Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2205-2210 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор устремится к "магической" отметке в 2222 пункта, сулящей оригинальное и динамичное будущее", — говорит Олег Шагов из компании "Солид".

Внешние факторы

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo/ Hasan Jamali
Цены на нефть растут на данных о снижении запасов в США
Основные фондовые индексы США в четверг незначительно снизились в рамках коррекции после бурного роста за последние недели.

Фондовые фьючерсы США с утра растут в пределах 0,23-0,3%. Азиатские биржи с утра преимущественно растут по основным фондовым индексам: шанхайский SSE Composite рос на 0,09%, гонконгский Hang Seng — на 1,14%, сингапурский индекс Straits Times рос на 0,27%, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,58%, японский Nikkei 225 — на 0,16%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 57,13 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,49%).

Курс евро торговался на уровне 1,0538 против 1,0484 доллара на предыдущем закрытии торгов.

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov
Официальный курс евро на пятницу снизился до 63,02 рубля
Рынок акций РФ вырос в четверг по основным индексам на фоне закрепления цен на нефть выше 57 долларов за баррель по марке Brent.

Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,07% — до 2206,33 пункта, индекс РТС вырос на 0,75% — до 1144,26 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга повысился на 7 копеек — до 60,4 рубля, евро — на 40 копеек, до 63,21 рубля.

Как рассчитывается валютный курс в России >>

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