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Колебания курса рубля
Колебания курса рубля

Рубль в среду обновлял годовые максимумы к доллару и евро

19:1628.12.2016
(обновлено: 19:26 28.12.2016)
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Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером в среду повышался к доллару и к евро на дорогой нефти.

Доллар и евро обновили годовой минимум, опустившись до 60,37 рубля и 62,74 рубля, соответственно.

Добыча нефти. Архивное фото
© AFP 2016/ Marwan Naamani
Нефть дорожает на сохраняющемся оптимизме по сокращению добычи

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 0,25 рубля — до 60,42 рубля, курс евро — на 0,61 рубля — до 62,83 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль на годовых максимумах

Курс рубля против доллара и евро в среду продолжил укрепляться, обновляя годовые максимумы. Участники рынка опирались на дорогую нефть – выше 56 долларов за баррель сорта Brent.

Игроки рынка с надеждой ожидают первых новостей о сокращении (уже с 1 января) добычи основными производителями черного золота.

Кроме того, Минэнерго Венесуэлы заявило о том, что страна планирует в новом году сократить добычу нефти на 95 тысяч баррелей в сутки в рамках исполнения договоренностей о ее ограничении.

Биржа. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Рынок российских акций растет на поддержке нефти

Словесную поддержку рублю оказали заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Подводя итоги года, она заявила, что российская национальная валюта стала менее чувствительной к колебаниям нефтяных цен и пока ведет себя более-менее достойно.

Субъекты экономики привыкают к плавающему курсу, начинают хеджироваться, выстраивать свою политику управления ликвидностью соответствующим образом. В результате, рубль находит рыночный баланс между интересами экспортеров и импортеров, отметила она.

На этом фоне доллар и евро вечером теряли 0,5-1% против рубля. Американская валюта обновила годовой минимум на отметке 60,37 рубля, европейская – минимум с лета 2015 года на уровне 62,74 рубля. Рублевая цена нефти при этом остается выше отметки 3,4 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

Сейчас в условиях тонкого, малоликвидного рынка можно ждать довольно быстрого разворота пары доллар-рубль и возврата ее в район уровня 61,6, так как уже в четверг может начаться фиксация прибыли после роста рубля, оценила Ирина Рогова из ГК Forex Club.

Пока потенциал роста цен на нефть Brent остается ограниченным, причин для спуска доллара под критические 60 рублей до конца года мало, считает Анастасия Соснова из банка "Российский капитал".

"Евро между тем возобновил движение к паритету с долларом и опустился ниже отметки 1,04. Курс евро на бирже в Москве на этом фоне пробил вниз отметку 63 рубля", — добавила она.

Как рассчитывается валютный курс в России >>

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Колебания курса рубля
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • esfir9999
    сегодня никто не сомневается в том, что рубль возвратить свое могущество "территории 1/6" и насколько он будет крепче доллара США нам предстаит увидеть в будущем. Соответственно, чтобы претендовать на адекватность высказывания, алгебра логики должна моделировать статистику, присущие нормам потребления в РФ, в том числе феномен изучить КД и его текущего редуцирования в форме слабого рубля, характерной для обыденного когнитивного стиля восприятия рынка.
    19:39
    28.12.2016
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