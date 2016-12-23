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Колебания курса рубля
Колебания курса рубля

Рубль вечером слегка снизился к доллару и евро в рамках коррекции

Тема:
Динамика курсов валют. Декабрь 2016 (83)
21:1023.12.2016
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Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia/ Dmitrydesigner

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером слегка снижался к доллару и к евро в рамках коррекции.

Рынок нефти вернулся к уровню 55 долларов за баррель сорта Brent, однако валюта РФ не смогла выйти в плюс.

Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov
Эксперты ждут, что рубль и рынок акций снизятся на негативном внешнем фоне

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.44 мск повышался на 0,2 рубля — до 61,17 рубля, курс евро — на 0,33 рубля — до 63,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

Коррекция

Курс рубля против доллара и евро в пятницу торговался преимущественно в минусе, корректируясь вниз после успешной недели.

Стоимость нефти колебалась преимущественно ниже уровня 55 долларов за баррель, что поддерживало давление на рубль.

Однако к вечеру черное золото опять пошло в рост, вернувшись к ключевому уровню 55 долларов. Надежды на действенность сокращения уровней добычи нефти основными производителями поддерживают нефть дорогой.

Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Подготовка к уплате налогов, которые могут составить до конца года до 700 миллиардов рублей, поддерживает спрос на рубли.

Тем не менее, к вечеру валюта РФ не смогла выйти в плюс. В итоге доллар и евро вечером прибавляли к рублю 0,3-0,5%. При этом рублевая цена "черного золота" сохранялась около отметки 3,35 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

На предстоящей неделе российская валюта может оставаться под давлением, нацеливаясь на движение в район уровня 61,6 и, далее, к 62,6 против доллара, оценила Ирина Рогова из ГК Forex Club.

Главным риском для отечественной валюты в 2017 году станет дальнейшее ужесточение процентной политики ФРС, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Несмотря на то, что в 2016 году существенно снизилась зависимость рубля от цен на нефть, отечественная валюта остается крайне уязвимой к бегству капиталов с развивающихся рынков под влиянием рисков повышения ставок в США, добавил он.

"В первой половине 2017 года в случае очередного повышения ставки ФРС и под влиянием внешних выплат курс доллара будет подниматься в район 65 рублей. Однако со второй половины 2017 г. американская валюта может окончательно закрепиться ниже 60 рублей. Ближе к концу года в случае реализации прогноза с ростом цены на нефть в сторону 65 долларов мы ожидаем увидеть доллар в районе 55 рублей", — сказал Кравченко.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке Ria.ru >>

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