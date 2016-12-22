Эксперты ждут, что рубль и рынок акций снизятся на негативном внешнем фоне

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ и рубль снизятся на умеренно негативном внешнем фоне, говорят трейдеры.

Снижение котировок нефти будет негативно влиять на рынок акций и российскую валюту, также на рынок будет давить падение фьючерсов на американские индексы, добавляют аналитики.

Прогнозы

Теперь на рынке созданы все условия, чтобы пара доллар-рубль начала расти, считает Алена Афанасьева из Forex Club. "Во-первых, Brent вступила в режим распродаж. Во-вторых, спрос на рубль со стороны экспортеров постепенно падает. В результате, пара готова пойти вверх с целью на 61,70 и далее на 62,40", — говорит она.

А Вадим Иосуб из "Альпари" полагает, что высока вероятность того, что торги рублем на Московской бирже начнутся нейтрально. "В случае пробития нефтью минимумов вчерашнего дня, рубль может прервать свое ралли, и ослабнуть. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 60,5-61,8 рубля, для европейской валюты — 63,1-64,4 рубля", — прогнозирует он.

Испытывающие давление нефтяные котировки и негативная динамика на азиатских торговых площадках задают негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который еще вчера перешел к коррекции, отмечает аналитик. Вероятный коридор по индексу ММВБ находится в пределах значений 2190-2235 пунктов, по индексу РТС — 1130-1150, добавляет Иосуб.

Внешние факторы

Основные фондовые индексы США в среду снизились после достижения рекордных уровней накануне.

Фондовые фьючерсы США с утра падают в пределах 0,13-0,14%. Азиатские биржи с утра торгуются разнонаправленно по основным фондовым индексам: шанхайский SSE Composite рос на 0,16%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, гонконгский Hang Seng снижался на 0,73%, сингапурский индекс Straits Times — на 0,78%, Nikkei 225 — на 0,09%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 54,45 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,02%).

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Рынок акций РФ в среду закрылся в минусе после публикации данных Минэнерго США о неожиданном росте запасов нефти в стране.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,63% — до 2212,33 пункта, индекс РТС — на 0,15%, до 1140,88 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды понизился на 29 копеек — до 61,17 рубля, евро — на 5 копеек, до 63,8 рубля.

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