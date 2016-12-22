США
23.1223 декабря06:10МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
Колебания курса рубля
Колебания курса рубля

Эксперты ждут, что рубль и рынок акций снизятся на негативном внешнем фоне

Тема:
Динамика курсов валют. Декабрь 2016 (77)
09:5922.12.2016
(обновлено: 10:06 22.12.2016)
05720
Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ и рубль снизятся на умеренно негативном внешнем фоне, говорят трейдеры.

Снижение котировок нефти будет негативно влиять на рынок акций и российскую валюту, также на рынок будет давить падение фьючерсов на американские индексы, добавляют аналитики.

Прогнозы

Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Die Welt рассказала о двух победах России в области экономики
Теперь на рынке созданы все условия, чтобы пара доллар-рубль начала расти, считает Алена Афанасьева из Forex Club. "Во-первых, Brent вступила в режим распродаж. Во-вторых, спрос на рубль со стороны экспортеров постепенно падает. В результате, пара готова пойти вверх с целью на 61,70 и далее на 62,40", — говорит она.

А Вадим Иосуб из "Альпари" полагает, что высока вероятность того, что торги рублем на Московской бирже начнутся нейтрально. "В случае пробития нефтью минимумов вчерашнего дня, рубль может прервать свое ралли, и ослабнуть. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 60,5-61,8 рубля, для европейской валюты — 63,1-64,4 рубля", — прогнозирует он.

Испытывающие давление нефтяные котировки и негативная динамика на азиатских торговых площадках задают негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который еще вчера перешел к коррекции, отмечает аналитик. Вероятный коридор по индексу ММВБ находится в пределах значений 2190-2235 пунктов, по индексу РТС — 1130-1150, добавляет Иосуб.

Внешние факторы

Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефть дорожает на ожиданиях по сокращению добычи в 2017 году
Основные фондовые индексы США в среду снизились после достижения рекордных уровней накануне.

Фондовые фьючерсы США с утра падают в пределах 0,13-0,14%. Азиатские биржи с утра торгуются разнонаправленно по основным фондовым индексам: шанхайский SSE Composite рос на 0,16%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, гонконгский Hang Seng снижался на 0,73%, сингапурский индекс Straits Times — на 0,78%, Nikkei 225 — на 0,09%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 54,45 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,02%).

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia/ resh_water
Официальный курс евро на четверг снизился на 59,2 копейки
Рынок акций РФ в среду закрылся в минусе после публикации данных Минэнерго США о неожиданном росте запасов нефти в стране.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,63% — до 2212,33 пункта, индекс РТС — на 0,15%, до 1140,88 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды понизился на 29 копеек — до 61,17 рубля, евро — на 5 копеек, до 63,8 рубля.

Как рассчитывается валютный курс в России >>

Комментировать
+
Колебания курса рубля
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.