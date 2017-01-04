Рейсы компании "ЮТэйр" из Калининграда в Москву задержаны

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 янв — РИА Новости. Рейсы авиакомпании "ЮТэйр" из Калининграда в столичный аэропорт "Внуково" задержаны и перенесены на более поздний срок в связи с выездом самолета A320 за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в местном аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в контакт-центре перевозчика.

Дневной рейс авиакомпании "ЮТэйр" из Калининграда в Москву, изначально запланированный на 12:35 (13:35 мск), перенесен на 22:10 (23:10 мск). Второй рейс в указанном направлении должен отправиться во "Внуково" в ночь на четверг, 5 января. Отправление, назначенное на 19:20 (20:20 мск), предварительно перенесено на 03:05 (04:05 мск), заявил представитель перевозчика.

Аналогичная ситуация с обратными рейсами, отметили в авиакомпании. Ближайший перелет по маршруту из "Внуково" в "Храброво" перенесен на 20:30 (мск), другой — на 1:30 (мск).

Работа калининградского аэропорта в настоящее время приостановлена.