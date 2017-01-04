Рейсы компании "ЮТэйр" из Калининграда в Москву задержаны

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 янв — РИА Новости. Рейсы авиакомпании "ЮТэйр" из Калининграда в столичный аэропорт "Внуково" задержаны и перенесены на более поздний срок в связи с выездом самолета A320 за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в местном аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в контакт-центре перевозчика.
Аналогичная ситуация с обратными рейсами, отметили в авиакомпании. Ближайший перелет по маршруту из "Внуково" в "Храброво" перенесен на 20:30 (мск), другой — на 1:30 (мск).
Работа калининградского аэропорта в настоящее время приостановлена.