Алиханов считает шуткой попадание своего имени в "кремлевский доклад"

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что слышал о том, что попал в так называемую секретную часть "кремлевского доклада", но считает это шуткой.

В январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем. В феврале в каналах в Telegram появилась информация, что в секретную часть списка попали некоторые главы российских регионов, в том числе Алиханов.

"Я что-то слышал, что-то обсуждают. Полпред в СЗФО Александр Беглов сказал, что лучше попасть в список, чем тебе завтра поставят памятник в Брюсселе. Я тогда пошутил, что я еще маленький, поэтому не попал в список. Но оказывается, что я настолько серьезен, что попал в закрытую часть", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мне кажется, что это шутка, потому что мы с нашими коллегами на уровне муниципальных, региональных властей в Литве, Польше, Германии, с другими государствами стараемся поддерживать хорошие контакты, общаться, народной дипломатией заниматься, больше думать об экономике, культурном обмене, туризме, чем о взаимных санкциях или еще чем-то. Хотя, конечно, и в политике наших сопредельных государств, если говорить о самом высоком уровне, там, к сожалению, ничего приятного о России или отношениях с Россией не говорят. Хотя отдельные люди говорят о необходимости налаживания нормальных контактов. Надеюсь, что мы от истерик перейдем к работе взвешенной, нормальной и выверенной, в том числе, экономически", — добавил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.