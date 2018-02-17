Антон Алиханов: Калининград – лучший для BMW регион

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи рассказал о планах по строительству завода BMW и возможности появления майнинг-фермы в регионе, а также о том, как он оценивает свое попадание в секретную часть "кремлевского доклада" и как придумывает шутки для комментариев в Instagram.

- Антон Андреевич, расскажите, пожалуйста, про планы по строительству завода BMW в Калининградской области. Когда начнется строительство, на какой площадке?

— Я готов подтвердить то, что было озвучено. BMW после достаточно долгих изысканий относительно того, продолжать ли им выпускать свои автомобили в том регионе, где они это делают уже 18 лет, или найти что-нибудь лучше, пришли к выводу, что Калининград — это лучший для них регион — и с точки зрения наличия потенциального операционного партнера в лице "Автотора".

- "Автотор" будет партнером, как и предполагалось?

— Это одна из главных гипотез, но BMW рассматривает и самостоятельную инвестицию. Мы достаточно активно с ними работаем. С января прошлого года мы уже трижды очно встречались с членами совета директоров, несколько раз проводили конференц-коллы.

Рабочая группа достаточно много работала, хотели внести инвестконтракт в Минпром еще осенью, но были нюансы, которые мы дорабатывали. И 29 декабря инвестконтракт был компанией внесен в министерство.

Конечно, сейчас говорить о том, когда начнем строить, достаточно сложно. Сначала нужно пройти все процедуры — заключение этого договора, потом уже приступать к стройке. Но на последней встрече с (главой Минпромторга РФ) Денисом Мантуровым договорились поставить внутреннюю задачу — мы будем стремиться к тому, чтобы подписаться на питерском форуме. Это не самоцель, а некая личная установка для дисциплины. А там, как говорится, как получится. Сможем завтра подписаться — значит, подпишемся завтра. Получится позже — ну, значит, позже.

Для нас очень важно поработать для региона с федеральными коллегами, чтобы снять разногласия, привести текст в состояние, которое устроит все участвующие стороны. Мы со своей стороны как регион предоставили все варианты размещения, в том числе рассматривался вариант на территории так называемого будущего автокластера, которым владеет компания "Автотор".

И несмотря на то, что сейчас основным местом для локации завода рассматривается индустриальный парк "Храброво", территория автокластера все равно будет востребована, потому что у "Автотора" много партнеров помимо BMW. Конечно, BMW — жемчужина в этом смысле, но и действующих партнеров много, компания активна. История с развитием этой территории остается одним из приоритетов и для компании, и для региона.

Что касается BMW, мы готовы предоставить 56 гектаров в индустриальном парке "Храброво". Это недалеко от аэропорта, там хорошая логистика, дорога, к концу лета будут закрыты вопросы с водоотведением, в следующем месяце будет готово электроснабжение — 39 мегаватт, мы все это включаем в льготную ставку аренды.

Мы сравнивали условия с другими индустриальными парками в стране и пришли к выводу, что это самые низкие затраты, которые возможны в любом индустриальном парке России. И это помимо тех льготных условий, которые получает любой резидент нашей особой экономической зоны.

- Можете уже оценить эффект для региона от строительства завода? Сколько рабочих мест может получить область?

— Это достаточно серьезные инвестиции для нас. Сколько рабочих мест — не буду называть, но это серьезное предприятие, объем инвестиций сравним с теми заводами, которые строились или строятся в последнее время в России.

- Продукция завода будет продаваться только в России или может пойти на экспорт?

— Этот вопрос тоже обсуждался. Мы исходим из того, что определенная доля продукции будет направляться в том числе и на экспортные рынки. Благо, рынок Евразийского союза доступен, также как и российский рынок. Поэтому, условно, продажи в Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию — хотя это и не очень большие, может быть, с точки зрения люксового сегмента, в котором BMW в основном производит, рынки, но тем не менее они тоже растут. И восстановление и динамика российского рынка тоже достаточно обнадеживающие. Поэтому мы надеемся на то, что экспортные возможности тоже будут максимально задействованы.

Такие рынки, как Иран, Индия и другие, были бы для нас, конечно, очень серьезным дополнительным стимулом и потенциалом для развития экспорта в том случае, если бы мы заключали с такими рынками соглашения о свободной торговле. Но, как вы понимаете, если хочешь получить доступ на рынки этих стран, то придется и самому открываться. Поэтому это всегда очень сложная работа, когда нужно находить оптимальный баланс. Это очень тяжело иногда бывает.

- Расскажите, пожалуйста, с какими проектами вы приехали на форум. Какие соглашения подпишете?

— У нас несколько соглашений с большими консультантами, которые входят в четверку, подписываем несколько соглашений с Внешэкономбанком, там есть и конкретные проекты, связанные, в том числе, с развитием цифровой экономики. Поправки в закон об особой экономической зоне "уронили" порог инвестиций до миллиона рублей для входа в резидентство для айтишников. У нас уже сейчас есть готовые проекты. Мы не то что ведем переговоры с коллегами, мы уже им офисы подыскали.

Мы уходим от практики заключения больших торжественных соглашений. У нас уже практически конвейер включается, и у нас по состоянию на конец прошлой недели заявок на новых резидентов было больше десяти на сумму более 7 миллиардов.

- Это не только IT?

— Нет, не только IT, это и крупные проекты. У нас есть уже компании, которые имеют достаточно давнюю историю в регионе. После того, как они поняли, что новые льготы — не просто разговоры губернатора и предвыборные обещания, а реальность, они стали приходить в правительство и говорить, что приостанавливают инвестиции до вступления в силу закона. Нас это в каком-то смысле расстроило, потому что мы рискуем уронить статистику по инвестициям 2017 года. Зато за первый месяц работы в 2018 мы получили вал инвестиций, в том числе от крупных сельскохозяйственных перерабатывающих компаний.

- Вы упомянули цифровую экономику. Может появиться майнинг-ферма в Калининградской области?

— У нас интересующихся достаточно много, есть майнинг-отель. Достаточно сложно научиться тому, чтобы это все было правильно и чтобы не спалить, условно говоря, квартиру. Поэтому у нас в Калининградской области есть майнинг-отель, мы готовы дать контакты. Ребята грамотно кулеры выставят, чтобы нигде ничего не сгорело. Если вы майнер — то это к нам. Думаю, что с учетом развития тепличного хозяйства и производства клубники, которую мы все лето едим, мы вполне себе сможем стать большой майнинговой фермой во всех смыслах.

- А вы сами интересуетесь криптовалютами? Следите за курсом биткоина? Хотели бы его приобрести?

— Я имел не очень большой, но насыщенный опыт торговли на бирже — акции, облигации, фьючерсы, это было давно, когда мне еще было можно. И я понимаю, что это очень рисковые вещи. Я не обладаю средствами, с которыми готов расстаться навсегда. Держусь пока от этого подальше. Когда рынок станет более устойчивым, может быть, подумаю.

- Антон Андреевич, вы знаете, что вы попали в так называемую секретную часть кремлевского доклада? Как относитесь к этому?

— Я что-то слышал, что-то обсуждают. Полпред в СЗФО Александр Беглов сказал, что лучше попасть в список, чем тебе завтра поставят памятник в Брюсселе. Я тогда пошутил, сказал, что я еще маленький, поэтому не попал в список. Но оказывается, что я настолько серьезен, что попал в закрытую часть.

Мне кажется, что это шутка, потому что мы с нашими коллегами на уровне муниципальных, региональных властей в Литве, Польше, Германии, с другими государствами стараемся поддерживать хорошие контакты, общаться, народной дипломатией заниматься, больше думать об экономике, культурном обмене, туризме, чем о взаимных санкциях или еще чем-то. Хотя конечно, и в политике наших сопредельных государств, если говорить о самом высоком уровне, там, к сожалению, ничего приятного о России или отношениях с Россией не говорят. Хотя отдельные люди говорят о необходимости налаживания нормальных контактов. Надеюсь, что мы от истерик перейдем к работе взвешенной, нормальной и выверенной, в том числе экономически.

- А на возобновление приграничного сообщения с Польшей еще надеетесь?

— Самое важное, что на это надеются сами поляки. И если говорить о потерях, то поляки потеряли гораздо больше. Ни для кого не секрет, что калининградцев с точки зрения количества людей и тех денег, что там оставляли, было все-таки больше. Несмотря на то, что поляки приезжали чаще к нам, но прямо скажем, что большая часть этих людей ездила к нам за бензином — они доезжали до первой заправки. Конечно, есть и те, кто интересуется нашим регионом, приезжает с туристическими целями, бизнес-целями.

Несмотря на то, что мы в свое время страдали от санкций и антисанкций, все равно поляки интересуются нашим регионом. И мы надеемся, что тот интерес, который был в начале 90-х, и тот объем инвестиций, будет возвращаться.

- А какова ситуация с забором, который Литва строит на границе с Калининградской областью?

— Единственное, что я читал, что они вроде его заканчивают.

- Вы его не видели?

— Нет, я в Литве был однажды, когда перегонял свою машину из Москвы в Калининград, когда переезжал.

Я, честно говоря, забор не видел, но еще раз могу сказать, что мы не ищем в этом вопросе политики, понимаем, что нужно защищать и с их стороны, и с нашей границу от незаконных пересечений, в том числе от тех, которые носят экономический характер, по сути, контрабанды. Она присутствует, иногда носит устойчивые формы. С этим нужно бороться, и если технические средства будут помогать — хорошо, мы только за.

Мы с надеждой смотрим на программы приграничного сотрудничества, которые все-таки были подписаны, согласованы. Надеемся, что дополнительный финансовый инструментарий, который нам дают такие программы, заработает в ближайшее время. Сейчас мы согласовываем перечень проектов. Надеюсь, что финансирование пойдет и позволит нам решить какие-то проблемы. В свое время этот инструмент помог решить для большинства городов нашего региона проблему строительства очистных сооружений. Большинство из них построены по программе приграничного сотрудничества с Евросоюзом. Поэтому мы с надеждой смотрим на возобновление программы. Там много проектов — и экологических, и связанных с развитием туристической инфраструктуры, мы в этом видим инструмент человеческого общения, налаживания контактов и взаимопроникновения.

- Почему калининградцы для перелетов используют аэропорт польского Гданьска? Сколько от этого теряет Храброво?

— В основном из-за высокой стоимости авиабилетов в Москву и Санкт-Петербург, особенно в высокий сезон. Кроме того, Гданьск является хабом и оттуда можно улететь практически в любую точку мира, в аэропорту Гданьска базируются лоукостеры.

Приведу такой пример: автобусный билет из Калининграда в Гданьск стоит 500 рублей, около 1,3 тысячи стоит билет на самолет из Гданьска в Стокгольм. Общая стоимость 1,8 тысячи рублей. Авиабилет из Калининграда в Москву можно купить за 3,8 тысячи рублей, из Москвы в Стокгольм — чуть больше 6 тысяч. Итого — почти 10 тысяч.

Хотя в Храброво в прошлом году открыто несколько новых направлений. Польская авиакомпания LOT возобновила регулярное сообщение между Варшавой и Калининградом. Авиакомпания ЮВТ Аэро открыла сообщение по маршруту Новый Уренгой — Уфа — Казань — Калининград и обратно, летает два раза в неделю. "Руслайн" открыла воздушное сообщение из Калининграда в Прагу и Берлин, но с 9 января компания свою работу в Калининграде приостановила.

- Когда может начаться строительство онкоцентра?

— После получения положительного заключения госэкспертизы во втором квартале 2018 года состоятся необходимые конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство онкоцентра. Участок под строительство площадью 5 гектаров уже определен, онкологический центр разместится в поселке Родники Гурьевского района области, недалеко от Калининграда.

Сметная стоимость строительства объекта и оснащения его медицинским и технологическим оборудованием, по предварительным оценкам, составляет порядка 5,6 миллиарда рублей. Окончательная цифра будет определена по окончании государственной экспертизы, которую проект проходит в настоящее время.

Проект реализуется при поддержке президента РФ и включен в бюджет 2018-2020 годов. Строить его предстоит в рамках софинансирования федерального и регионального бюджетов в соотношении 77 на 23 процента, соответственно.

- Калининградская область стала пилотным регионом, в котором была введена система рибейтов — субсидий кинопроизводителям за съемки на территории региона. Может ли Калининград составить конкуренцию другим регионам и Украине с Белоруссией в качестве площадки для съемок фильмов?

— Калининградская область одна из первых среди российских регионов приступила к внедрению рибейтов. В прошлом году на территории области снимали пять фильмов, компании получили компенсации в размере 14 миллионов рублей. В этом году бюджет вырос до 40 миллионов. Сейчас известно уже о восьми заявках от отечественных мейджоров — киностудии КИТ, "Карго", "Приор продакшн", "Лунапарк".

В Калининградской области есть все условия для развития киноиндустрии: локации для съемок любой сложности, фактуры, эпохи.

Прорабатывается проект по созданию кинокомпании с минимальным набором специализированного оборудования, которая бы оказывала услуги на аутсорсинге для приезжих команд. Есть планы открытия на базе БФУ имени Канта киношколы.

Развивается кинофестивальное движение: есть традиционные "Короче" и "Балтийские дебюты". А в 2018 году запускаем масштабный проект, уже зарекомендовавший себя на Дальнем Востоке, — кинофестиваль "Край света".

- Вы используете оригинальные хештеги для своих постов в Instagram. Сами их придумываете?

— Да, сам их придумываю. Не все ценят мой юмор, но хочу пожелать всем, кто смотрит мой Instagram, самоиронии и иронии.

Мне коллеги недавно сказали, что какие-то мои шутливые комментарии стали предметом для немного надуманного, но такого возвышенного оскорбления. Я всегда сужу, что если мой шутливый комментарий собирает в 20 раз больше лайков, чем сам комментарий, над которым я пошутил или пытался подтрунить, то значит, я удачно пошутил.

- Вы вернулись к тренировкам по кудо. Планируете получить черный пояс?

— Это очень сложно. В кудо просто так пояса не раздают. Почетный черный пояс мне точно не дадут, придется заработать его потом, а может, даже и кровью. Я буду стараться. У нас обычно в Обнинске сборы и аттестация, но для того, чтобы на нее попасть, нужно хотя бы раз выступить на соревнованиях. В Калининграде 12 мая будет Кубок России по кудо.

- Будете участвовать?

— Не буду участвовать, это было бы чересчур. Последние мои майские занятия спортом на публике закончились разорванным ахиллом на правой ноге, поэтому я боюсь, как бы чего не вышло. Буду почетно смотреть с какой-нибудь трибуны. Но, думаю, что мы проведем на очень высоком уровне это мероприятие, и всех заранее приглашаю 12 мая в Калининград.

- Совсем скоро региону предстоит принимать чемпионат мира по футболу. Что-то из глобальных объектов подготовки вызывает сегодня опасения?

— Подготовка к чемпионату идет в соответствии с графиком. Выходим на финишную прямую. Все объекты находятся в высокой степени готовности. Единственный объект, вызывающий опасения, — аэропорт "Храброво". Темпы его реконструкции необходимо усилить. Для этого постоянно собираем совещания с участием собственников аэровокзала. Правительство области оказывает все необходимое содействие, проводим постоянный мониторинг. Сейчас актуализируется график. Собственник сообщает, что смены и количество рабочих будут увеличены.

- Определились ли с судьбой стадиона после 2018 года?

— Функциональное назначение стадиона после проведения чемпионата мира не изменится. Он рассматривается как многофункциональный комплекс для проведения спортивных соревнований различного уровня, для проведения концертов и выставок.

Стадион должен быть максимально интегрирован в городское пространство для того, чтобы быть доступным для функционирования различных спортивных секций. Под эти цели можно будет задействовать дополнительные помещения и подтрибунные пространства.

- В августе прошлого года президент Владимир Путин выдал вам "зеленую папку" с поручениями. Насколько она похудела за полгода? Какие проблемы удалось решить?

— Достаточно много мы решили. Было много таких конкретных, быстрорешаемых проблем, какие-то еще остаются на контроле, решаются. К сожалению, не все можно выполнить быстро. Но я абсолютно уверен, что мы все из этих поручений сможем в итоге удовлетворить. Что касается "зеленой папки", я уже говорил, я ее поместил под стекло и повесил в рамку на стену, чтобы всегда, когда глаза поднимаются, видеть и помнить о том, в чем состоит суть моей работы, — в том, чтобы отвечать чаяниям людей. Где-то света нет, где-то еще чего-то. В этом суть любой власти. Кто-то папку боится, я сделал ее олицетворением нашей работы.

- Много разговоров было о том, что вы самый молодой губернатор. А хотели бы стать самым молодым президентом? Или премьер-министром?

— Я отвечал на подобные вопросы. Меня спрашивали, как вы стали самым молодым губернатором. Я просто хорошо делал свою работу, не задавал никаких вопросов и ничего не просил.

Я об этом не думаю, и, честно говоря, не хочу. Мне есть, о чем думать. У меня в том же Instagram обращения людей, я разобрал штук 30. Отвечаешь этим людям, уже чувствуешь какое-то удовлетворение. Надо мной шутит один мой заместитель, он говорит: "Не отвечай. Вот ты помог, 300 человек сделал счастливее, а одного не смог. Те спасибо не скажут, а этот напишет".

Но на самом деле мы этого не боимся, понимаем, что так и будет, но мы не ждем признания, а просто делаем свое дело. И если получается так, что мы помогаем всегда, когда мы можем, это уже хорошо.