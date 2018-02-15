"Газпром нефть" планирует добычу нефти в 2018 году на уровне 2017 года

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" планирует добычу нефти в 2018 году либо на уровне 2017 года, либо с небольшим ростом в связи с соглашением о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), сообщил в интервью РИА Новости глава нефтяной компании Александр Дюков.

"В связи с принятием Минэнерго решения о продлении соглашения по ограничению добычи нефти до конца 2018 года, уровень добычи нефти по группе "Газпром нефть" может быть либо на уровне прошлого года, либо с небольшим ростом",- сказал Дюков в преддверии инвестиционного форума в Сочи, отвечая на вопрос о планах компании по добыче нефти в 2018 году.

Он отметил, что "Газпром нефть" сохраняет планы по достижению объемов добычи 100 миллионов тонн углеводородов в год в среднесрочной перспективе.

"Газпром нефть", по предварительной оценке, нарастила добычу углеводородов по итогам 2017 года на 4,1%, до 89,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, говорилось в презентации компании, представленной на дне инвестора "Газпрома". При этом объем добычи нефти компании не уточняется.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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