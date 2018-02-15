СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Министерство финансов России не планирует повышать финансовую грамотность населения в отношении криптовалют, в этом нет необходимости, сообщил РИА Новости замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Правительство РФ в прошлом году начало реализовывать разработанную Минфином "Стратегию повышения финансовой грамотности населения на период до 2023 года". Сторчак, который курирует реализацию этой стратегии в Минфине, отметил, что стратегия предусматривает в текущем году две "большие недели" — для молодёжи и для взрослых.

"У нас в проекте пока нет (повышения финграмотности в отношении криптовалют — ред.), да и нет необходимости", — сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Вообще современные электронные технологии в финансовой сфере они принципиально ничего не меняют, это то же финансовое посредничество только на ином уровне взаимодействия владельца денег и получателя денег", — пояснил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.