День молодежного предпринимательства откроет инвестиционный форум в Сочи

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. День молодежного предпринимательства пройдет 14 февраля, в "нулевой" день Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Главная и основополагающая идея всего Дня молодежного предпринимательства — связи. Основная задача партнерских организаций — помочь молодым предпринимателям найти нужных людей и завязать перспективные знакомства. Программа мероприятия предполагает уникальный формат синергии управляемого нетворкинга и образования", — говорится на сайте форума.

День откроет нетворкинг-сессия, в ходе которой чиновники, предприниматели, инвесторы и филантропы поделятся с молодежью опытом и расскажут о тонкостях ведения бизнеса. В течение дня участники форума посетят сессии, где обсудят вызовы и возможности молодежи в цифровой экономике, правовые аспекты использования криптовалют, развитие молодежного предпринимательства, современный бизнес на селе, а также другие актуальные темы.

"Впервые нам предложили провести нулевой день по молодежному предпринимательству. Молодежь – это наше будущее, если она не пойдет в бизнес, мы ее просто потеряем", — заявил РИА Новости в преддверии форума глава "Опоры России" Александр Калинин.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс". МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.