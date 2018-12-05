Игорь Додон: импичмент главы Молдавии обернется против парламента страны

Президент Молдавии Игорь Додон перед визитом в Санкт-Петербург, где впервые примет участие в заседании глав государств ЕАЭС в качестве наблюдателя, рассказал в интервью РИА Новости о том, как он относится к угрозе импичмента, о противостоянии с парламентом, о трудностях в отношениях между Молдавской республикой и Россией на правительственном уровне, а также о грядущих парламентских выборах и референдуме по сокращению числа депутатов.

— Парламент Молдавии уже четыре раза временно отстранял президента от должности, судя по всему, в скором времени будет пятый раз. Как глава государства может бороться с пятиминутными отставками и насколько это законно? © РИА Новости / Александр Натрускин Перейти в фотобанк В молдавском парламенте пригрозили Додону отставкой

— Власть нашла лазейку, чтобы продвигать свои инициативы, законы, кандидатов на должность министров, с которыми президент не согласен. Конституция не предусматривает возможности приостановки или передачи полномочий президента главе парламента или премьеру, но власти через карманный Конституционный суд нашли лазейку. Думаю, что это понимают и внутри страны, и за ее пределами. Уверен, что все это закончится после парламентских выборов. Есть два варианта борьбы с подобным положением. Если пропрезидентская партия после выборов получит парламентское большинство, то она может отменить эту процедуру решением КС. Второй метод — это выйти на протесты и силовым путем нынешнюю власть отстранить, но я не сторонник силовых методов. Несмотря на то, что оппоненты меня два года провоцировали своими действиями, я выбрал демократический путь.

— На последнем заседании парламента спикер Андриан Канду заявил, что вам может грозить импичмент. Насколько вероятна подобная ситуация и что могут сделать депутаты, если официально их мандат уже завершен?

— Это не первые подобные заявления. На сегодняшний день есть вопрос об очередной временной приостановке полномочий президента и о его полном снятии с должности. Попытка временного отстранения, скорее всего, произойдет до конца года, потому что существует четыре закона, которые я не подписал, но обратился в КС за разъяснением по поводу того, насколько конституционны решения парламента. Речь идет о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство здания посольства США, праздновании 9 мая Дня Европы, новом кодексе теле- и радиовещания, который вводит цензуру, а также переподчинении карабинеров правительству, чтобы их можно было использовать против проведения мирных протестов. Скорее всего, будет еще одна, последняя, попытка пойти по этому сценарию, другой возможности у парламента не будет.

Вторая часть касается процедуры импичмента. Мне кажется, что это были эмоциональные заявления, они не в интересах властей. Любые попытки запустить процедуру импичмента чреваты для партий, которые контролируют действующую власть. Это приведет к росту рейтинга партии социалистов и президента. Процедура импичмента очень непростая, она предусматривает обязательное проведение референдума, очевидно, что власти его проиграют. Попытка снять с должности президента без проведения референдума будет узурпацией власти, она приведет к дестабилизации ситуации перед парламентскими выборами. Мне кажется, что моим оппонентам это не нужно, но мы готовы и к этому сценарию.

— Недавно Киев ввел военное положение в соседних с Молдавией Одесской и Винницкой областях, как к этому относится Молдавия, может ли это отразиться на перемещении граждан или торговле?

— Мы обеспокоены возможными трудностями, с которыми могут столкнуться молдавские граждане и экспортеры, которые пересекают территорию Украины, а первые сигналы в этом смысле уже появились. Администрация президента очень внимательно следит за ситуацией на границе Молдавии и Украины, на приднестровском участке, чтобы исключить и предотвратить любые провокации. Надеюсь, что эта ситуация не будет иметь тяжелых последствий для региональной безопасности.

— Премьер страны Павел Филип не раз выражал интерес к активизации экономического сотрудничества и увеличения товарооборота с Россией. При этом конкретные действия в этой области видны только со стороны главы государства. Что должно измениться, чтобы власти перешли от слов к действиям?

— Прошло два года с момента проведения в ноябре 2016 года последнего заседания межправкомиссии. Я считаю, что это большая проблема, потому что двусторонние отношения сейчас держатся на уровне договоренностей президентов Молдавии и Российской Федерации. Они должны укрепляться работой на уровне правительств и парламента, но пока у нас такого сотрудничества нет. Это создает технические сложности для решения проблем, с которыми сталкиваются наши граждане и молдавские производители. Пока что молдавская сторона держит эти отношения в ручном режиме, президент занимается некоторыми вещами, которыми должно заниматься правительство. Например, Ассоциация экспортеров фруктов обращается ко мне с проблемой транзита или проверок. Я передаю эти просьбы российской стороне, нахожусь в контакте и с президентом, и с правительством РФ, и с разными структурами, вроде Россельхознадзора.

Правительство Молдавии в марте 2017 решило, что не будет допускать выезда госслужащих в Россию для участия в двусторонних или многосторонних мероприятиях. Но в последние месяцы появились некоторые контакты, например, на уровне замминистров. Есть заинтересованность по поводу встреч сопредседателей межправкомиссии. Пока рано говорить, состоится ли она и когда это будет. Молдавия сейчас входит в избирательный период, в выборах будут участвовать и многие министры, поэтому до выборов какого-то прогресса со стороны правительства не будет. Есть уже конкретные договоренности, которые вступят в силу с первого января, в частности, снятие таможенных пошлин на полгода по пяти позициям. Только на экспорте яблок наши экспортеры получат возможность сэкономить до 13 миллионов евро. Я жду, что после Нового года у нас будет серьезная активизация торговли, но будет ли тот прорыв в отношениях, на который я надеюсь, зависит от того, какая власть будет в стране после парламентских выборов.

— Кстати о выборах. Вы говорили, что рассматриваете возможность своего участия в выборах в парламент Молдавии по спискам Партии социалистов, которой руководили до избрания на пост главы республики, хотя в парламенте решительно заявили, что подобное невозможно. Как вы намерены поступить? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Додон призвал народ "вымести" из парламента представителей нынешней власти

— Законодательство Республики Молдова предусматривает, кто и в каких случаях должен приостанавливать полномочия для участия в предвыборной кампании, для президента и премьера в законе сделаны исключения. По закону президент имеет право участвовать в выборах. Попытка ограничить участие президента — это боязнь того, что я своим участием помогу выиграть Партии социалистов. Люди знают, что социалисты — пропрезидентская партия. Никогда за 27 лет ограничений президента по поводу участия в выборах не было. Если я буду участвовать, то буду участвовать по спискам партии.

По процедуре я могу принять решение об участии в выборах до 24 января. В течение этого времени я буду заниматься президентской повесткой, она очень насыщенная. На этой неделе я впервые буду принимать участие в заседании глав государств ЕАЭС. Затем предусмотрен мой официальный визит в Израиль.

Если я буду участвовать в избирательной кампании, а в то же время будут проходить мои встречи с зарубежными лидерами в качестве президента, это может быть интерпретировано против Партии социалистов как нарушение избирательного законодательства.

— Расскажите подробнее о визите в Израиль — когда он состоится и с кем запланированы встречи?

— Официальный визит состоится по приглашению президента Израиля, он запланирован на 17-18 декабря. Существует предварительная договоренность о встрече с президентом и премьер-министром. Мы намерены обсудить весь спектр двусторонних отношений. Кроме того, у нас очень большая диаспора в Израиле, поэтому я думаю, что было бы неплохо встретиться и пообщаться с ее представителями.

— Ранее вы говорили, что очередная встреча с Вадимом Красносельским состоится в декабре, но он недавно заявил, что считает ее преждевременной. Планируется ли еще эта встреча? Какие вопросы будут обсуждаться, если она состоится?

— Идея этой встречи возникла 6 сентября во время встречи в Кондрице, на правом берегу Днестра. Тогда Красносельский предложил встретиться через три месяца в Приднестровье. Мы готовы к этой встрече. Если приглашение остается в силе, то она состоится до конца этого года. Есть много тем для обсуждения: это и возможность проведения встречи в формате "5+2" сразу после Нового года, это и текущее решение по поводу мобильной связи (телефонная связь с Приднестровьем была утрачена в 2003 году). Мне кажется, что такой диалог нужен и отказываться от него было бы неправильно.

— В ближайшее время состоится заседание глав государств ЕАЭС, на которую Молдавия впервые приглашена в качестве наблюдателя. Что это значит для страны и какие последствия будет иметь?

— В апреле прошлого года мы подали заявку и 14 мая этого года стали первой страной, получившей статус наблюдателя ЕАЭС, нам оказана такая честь. Это часть сбалансированной внешней политики, мы не можем отказаться от сотрудничества с Востоком или Западом. Это возможность более близко познакомиться с теми процессами, что происходят в ЕАЭС.

ЕАЭС интересует нас минимум в трех направлениях. С точки зрения торговли в 2017 году страны ЕАЭС импортировали агропромышленную продукцию на 30 миллиардов долларов. Молдавия экспортировала во все страны мира продукцию на 1 миллиард долларов. Если мы сможем увеличить наши поставки хотя бы на один миллиард долларов, это существенно изменит ситуацию в Молдавии.

Второе направление — это энергетика. В рамках ЕАЭС действуют другие преференциальные цены на энергоресурсы для членов ЕАЭС, я этот вопрос уже обсуждал с руководством Газпрома. Мы понимаем, что эти преференции обычно получают члены ЕАЭС, и мы постараемся использовать статус наблюдателя для получения подобных преимуществ.

Третье направление — это мигранты. Мигранты из стран ЕАЭС имеют облегченный доступ к рынку труда, например, имеют возможность работать без патентов. Для 600 тысяч наших мигрантов это жизненно важный вопрос.

С того момента, как мы получили этот статус, уже было несколько рабочих встреч, эта работа должна продолжиться и на уровне правительства. После выборов мы будем ставить вопрос о том, чтобы меморандум, подписанный на уровне ЕАЭС, был ратифицирован и молдавским парламентом, чтобы сотрудничество стало более активным.

— Получить иной статус в составе ЕАЭС Молдавии мешает соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое невозможно денонсировать. Как в этом случае вы видите дальнейшее развитие отношений в составе ЕАЭС? © РИА Новости / Александр Натрускин Перейти в фотобанк Додон прокомментировал участие Молдавии в совете ЕАЭС

— То, что у нас есть соглашение с ЕС, не означает, что мы должны отказаться от сотрудничества с нашими традиционными партнерами в рамках СНГ и новых интеграционных проектов. На данном этапе говорить о полноценном членстве в ЕАЭС рано. Во-первых, существуют соглашение об ассоциации с ЕС и соглашение о свободной торговле с ЕС. Во-вторых, Молдавия к этому не готова.

Я знаю, что ЕАЭС планирует начать переговоры о свободной торговле с ЕС. Думаю, что эти перспективы реальны, в этом случае исчезнут противоречия, которые существуют на данном этапе.

— В ближайшие три месяца депутаты парламента будут ограничены в своих действиях (мандат парламента завершился 30 ноября). Как вы намерены воспользоваться этой возможностью в качестве президента?

— Пока следующий парламент не примет присягу, наибольшей легитимностью в стране обладает президент. Мы должны воспользоваться этим, чтобы обеспечить прозрачные выборы — это самое важное. Нужно, чтобы в следующем парламенте были именно те кандидаты и партии, которых хотят видеть люди.

Если уходящий парламент попробует дальше ограничивать президента при помощи постановлений, в этом случае президент, как легитимная власть, предпримет определенные действия. К этому мы тоже готовимся.

— Помимо парламентских выборов 24 февраля 2019 года состоится консультативный референдум, в рамках которого гражданам Молдавии предложат ответить, что они думают о сокращении числа депутатов со 101 до 61. Что вы думаете об этой идее?

— Сама идея сокращения депутатов была высказана мной в прошлом году, но не нашла поддержки парламента. Власти понимают популярность этой идеи и пытаются ее использовать в своей избирательной кампании.

Сама идея уменьшения количества депутатов — правильная. В начале 1990-х годов в Молдавии было 4 миллиона граждан, сейчас нас меньше трех миллионов. Резонный вопрос: если граждан стало меньше, то почему начальников должно быть столько же?

Идея проведения референдума в один день с выборами мне кажется популистской. Мы понимаем, что это просто консультация с народом, у референдума не будет юридических последствий. На основании голосования следующий парламент может запустить изменение конституции, это займет минимум полгода. Даже если закон будет изменен, то это коснется парламента, который будет избираться в 2023 году. Это идея на перспективу.