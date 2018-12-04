Владимир Устименко: не надо путать прямой угол с температурой кипения

В общественном сознании о Роскосмосе сложилось впечатление как об одной из самых неоднозначных государственных структур. С одной стороны, у госкорпорации героическая история и масштабные планы, с другой — к ней предъявляют серьезные претензии Счетная палата, Генпрокуратура и само общество. О том, как Роскосмос воспринимает сложившееся вокруг себя информационное поле и какие новые информационные проекты госкорпорация вскоре презентует, в интервью РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

— Как вы оцениваете информационную ситуацию вокруг Роскосмоса? С чем связываете негативный шлейф? Какие шаги планируете предпринять? © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Глава "Энергомаша" сообщил, когда пройдут испытания двигателя для "Союза-5"

— В первую очередь хотел бы сказать, что мы выступаем за всестороннее сотрудничество со СМИ. Роскосмос не собирается информационно закрываться от внешнего мира, как это делают некоторые другие госпредприятия. Но иногда наша открытость играет с нами злую шутку. Сейчас Роскосмос переживает крайне важный этап в развитии отечественной космонавтики. Новое руководство госкорпорации начало то, чего так долго ждали специалисты отрасли — переход на современную ракетно-космическую технику и обновление производства. Мы вступаем в серию сложнейших испытаний новых средств выведения — "Ангара", средняя ракета "Союз-5" ("Иртыш"), а также в разработку ракеты сверхтяжелого класса. Возобновлены работы по водородной тематике для создания ракет повышенной мощности. Началось строительство второй очереди космодрома Восточный. На Байконуре началась реконструкция стартового стола под совместный с Казахстаном проект "Байтерек". Полным ходом идут испытания новой стратегической боевой ракеты. Не забывайте, что именно Роскосмос создает техническую основу стратегического ядерного щита России — Ракетных войск стратегического назначения и атомного подводного флота.

Формируется обновленная орбитальная группировка — гражданского и оборонного назначения, при этом делается это в условиях перехода нашего спутникостроения на отечественную микроэлектронику. Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. Роскосмос пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим. Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе. Планомерно пытаются сложить образ Роскосмоса как самого большого должника и отрасли, "пожирающей федеральные деньги". Цель — лишить нас поддержки при формировании бюджета отрасли, который сегодня и так почти в 20 раз уступает бюджету НАСА.

— Но так считают и в Генпрокуратуре, и в Счетной палате.

— Если вы имеете в виду заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина, то, говоря о Роскосмосе, он ссылался на итоги проверки 2004-2014 годов. И упомянутые сотни миллиардов рублей — это не "украденные деньги" (у нас ежегодный бюджет Федеральной космической программы в десять раз меньше названной суммы), а сумма вовремя незарегистрированных РИДов — так называемых результатов интеллектуальной деятельности за прошлый период. Это не деньги, а неправильно оформленная бумажная отчетность. И касаются эти цифры бумажной отчетности упраздненного Федерального космического агентства. Роскосмос как госкорпорация появилась потом. А то, что некоторые граждане в СМИ восприняли эти цифры на свой лад, говорит о том, что иногда люди путают прямой угол с температурой закипания воды.

Что касается проверки Генеральной прокуратуры, то она также касалась прошлого периода — до прихода нынешней администрации Роскосмоса. Наш новый генеральный директор дал жесткое указание сотрудничать с правоохранителями и решительно избавляться от людей, кто "путает свою шерсть с государственной". Более того, ряд проверок, внутренний аудит организован самим Роскосмосом. Мы оперативно наводим порядок, без которого наши космические планы испытают перегрузки земных проблем. И не стоит из-за нескольких выявленных нами же и отстраненных от работы нечистоплотных чиновников так обращаться с ракетно-космической отраслью, где работает более 200 тысяч прекрасных специалистов — наследников традиций Королева, Афанасьева, Глушко, Янгеля, Челомея. Я попросил бы с большим уважением относиться к промышленности, создающей ядерный щит Родины и самые современные цифровые технологии.

— Расскажите подробнее об инициированных проверках?

— Собственно, сам Роскосмос инициировал внеплановые проверки Счетной палаты, которые будут проводиться в 2019 году. Первая проверка пройдет в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Затем последует глобальная проверка всей отрасли. Мы на "Энергии" не остановимся. Четкого графика проверки предприятий еще нет, но мы проверим всех. На основании проверок, естественно, могут быть приняты меры и возбуждены не только административные, но и уголовные дела. По всем необходимым процессуальным нормам в отрасли будем наводить порядок.

— То есть проверка в "Энергии" пройдет уже после принятия плана финансового оздоровления корпорации, который поручил составить набсовет Роскосмоса?

— В Центре Хруничева такой план уже принят, в ближайшее время он будет принят и в РКК "Энергия". Фактически каждое предприятие ракетно-космической отрасли имеет поручения не только по проведению внутренних аудитов, но и по предоставлению плана оздоровления. Эти планы должны будут приняты в течение следующего года. Реализовываться они будут под очень строгим контролем. В крайних случаях будем принимать кадровые решения. Заканчивается момент лирики, когда кто-то кого-то уговаривал, давали год-два на разгон. Сейчас по приглашению Дмитрия Рогозина в Роскосмос пришли новые финансовые и экономические управленцы с очень серьезным опытом работы в кризисных ситуациях, которые будут спрашивать с предприятий по всей строгости.

— Давайте вернемся к вопросам популяризации российской космонавтики. Недавно вышел в свет первый номер журнала "Русский космос", который образован слиянием двух корпоративных журналов Роскосмоса — "Новостей космонавтики" и "Российского космоса". Зачем понадобилось создавать новый журнал? Означает ли его название, что в нем будет публиковаться только информация, связанная с российскими проектами? © Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ Новая жизнь в «Космосе»: бульвар, бюро и космодром

— Два журнала существовали в одной нише. "Новости космонавтики" полностью финансировались Роскосмосом, "Российский космос" был в стадии оформления на госкорпорацию. Для минимизации расходов и повышения информационной эффективности из двух журналов решили сделать один, причем чтобы он был общественно-популярным, а не узкоспециализированным.

Для того чтобы кардинально сменить имидж, было решено придумать новое название. Но это не значит, что весь журнал будет посвящен российской космонавтике. Нулевой тираж (номер, посвященный 20-летию МКС, — ред.) издан в количестве 800 экземпляров, но первый номер, который должен выйти в конце января, будет на пятую часть посвящен зарубежной космонавтике.

В печатном виде журнал будет распространяться по подписке, а спустя какое-то время бесплатно выкладываться на сайте Роскосмоса.

— Ждут ли изменения телестудию Роскосмоса?

— В отношении телестудии у нас большие планы. Она получит больше технических возможностей для производства уникального контента и работы по заказу. Недавно телестудия снимала сюжет о тренировках у нас в Центре подготовки космонавтов эмиратских граждан по заказу ОАЭ. Я не исключаю, что в ближайшем будущем мощности телестудии будут использоваться для создания некоего аналога телевидения Роскосмоса. Может, сначала не вещающего 24 в сутки, но в последующем почему бы и нет. Есть же НАСА-ТВ. Первые шаги в этом направлении мы уже делаем.

— Недавно Роскосмос обновил свой сайт. Будут ли обновлены сайты предприятий?

— Обязательно. Некоторые уже этим занялись, например Центр Хруничева. Но я не хочу, чтобы они просто делали кальку с нашего сайта. Все страницы будут индивидуальными, но с едиными требованиями к логотипам, шрифту и так далее.

Наш новый сайт, кстати, не очень сильно отличается от старого. Старый был неравномерный, сухой. Сейчас на нем большая информационная насыщенность, которая со временем будет только нарастать. Он будет живой, будет дышать. В нем будет сосредоточена новая информация, архивные данные, уникальные фото и видео. Это будет ресурс общения Роскосмоса с внешним миром. На нем появятся блоги, форум. Думаю, что в течение двух-трех месяцев основная работа по обновлению сайта будет завершена. Он встанет на хорошие рельсы.

— Роскосмос несколько раз выкладывал у себя на сайте видео запусков с камер, установленных на ракете "Союз". Планируете перейти к онлайн-трансляции такого видео?

— Я на это очень надеюсь. Даже не так, это наше требование к предприятиям как пресс-службы Роскосмоса. Но перед этим мы должны пройти целый ряд согласований по линии службы безопасности. Надеюсь, что в будущем такие трансляции станут обыденностью.

— Комиссия по расследованию аварии "Союза-ФГ" поручала, чтобы контролеры при сборке ракет снимали процесс на камеры. Собираетесь публиковать эти кадры? © РИА Новости / Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Первый после аварии ракеты "Союз-ФГ" пилотируемый корабль стартует к МКС

— А почему бы и нет? Для меня есть только одно ограничение — секретность. Если служба безопасности разрешит публикацию подобного рода материалов, почему бы его не использовать. Они в любом случае снимаются. Что нам в банке, что ли, его хранить, чтобы наши потомки только лет через 50 смогли его увидеть?

— Также сообщалось, что на российском сегменте МКС появятся камеры для мониторинга передвижения экипажа по станции? Когда они будут установлены? Будет ли где-то выкладываться это видео или оно будет вестись исключительно для внутриведомственных нужд?

— Насколько я знаю, на МКС они уже доставлены, но когда они будут установлены, понимания пока нет. До вчерашнего дня на МКС работал один российский космонавт, у него просто не было на это времени.

— Многие специалисты отрасли считают, что сейчас по вопросам МКС обществу доступна сухая статистика — сколько кораблей слетало, сколько экспериментов проведено, сколько часов проведено в открытом космосе. Планируются ли какие-то проекты по дополнительному освещению деятельности космонавтов, проводимых на орбите экспериментов? © Ruptly Запуск космического корабля "Союз МС-11" с Байконура. Прямая трансляция

— Да, мы планируем придать жизни информации с МКС. Сейчас на станцию отправился Олег Кононенко. Мы специально проводили с ним отдельную встречу, обсуждали планы по активизации освещения работы экипажа на МКС. Плюс, открою маленькую тайну, мы планируем совместные информационные проекты с НАСА, чтобы сделать это еще интереснее, живее.

В последнее время у нас произошла перезагрузка отношений с НАСА, мы начали активно общаться с их департаментом общественных связей. Они очень охотно идут на контакт. Я думаю, мы сделаем действительно хороший совместный проект с использованием совместных видео- и фотоматериалов.

— Появились данные, что в Роскосмосе создан некий экспертный совет. Для чего?

— Такой совет еще не создан, пока его формирование находится в стадии обсуждения. Но это будет не экспертный совет всего Роскосмоса, а нашей пресс-службы. Это будет неформальное общественное объединение, которое сможет в силу своих возможностей помогать пресс-службе с аналитикой, компетентными комментариями, с подготовкой статей для СМИ, с ведением блогов.