Александр Островский: мы хотим первыми напечатать органы в космосе

Лаборатория биологических исследований "3Д Биопринтинг Солюшенс" (основана компанией "Инвитро") планировала провести на Международной космической станции (МКС) эксперимент по выращиванию живых тканей. Но амбициозный и дорогостоящий проект "Магнитный 3D-биопринтер" так и не состоялся из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября. Оправиться от неудачи, когда в дело вложено огромное количество сил и средств, всегда тяжело. Но в компаниях не опустили рук, перегруппировались, взглянули на проблему по-новому и взялись за дело с большей энергией, решившись снова попытаться отправить на станцию научную аппаратуру.

О предстоящем эксперименте на МКС, печати органов на трехмерном биопринтере, трансплантологии и возможном будущем пищевой индустрии в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Темнову рассказал основатель и управляющий партнер "3Д Биопринтинг Солюшенс", основатель и генеральный директор "Инвитро" Александр Островский.

— Почему вас интересует разработка новейших научных методов исследований, нацеленных на будущее медицины?

— Наши инвестиции — это попытка сформировать будущее, увидеть те технологии, которые могут стать основными для следующего витка развития компании. В этом заинтересованы все: команда, топ-менеджмент, владельцы.

Как предпринимателю, мне интересно то, чего еще пока даже нет. Как правило, именно это дает наибольшую капитализацию в будущем. Наши сегодняшние инвестиции — это попытка угадать те зоны, где будет легче обеспечить более быстрый рост компании.

— Есть ли уже представление, в каком направлении компания будет работать в будущем, видны ли уже технологии?

— Об этом говорить рано, пока все находится на уровне исследований и ощущений. Мы определили для себя одну отрасль — трехмерная биопечать, она нам интересна, хотим двигаться в этом направлении. Этот проект очень амбициозный и нужный: если удастся решить ряд технических проблем, то в будущем мы сможем повлиять на задачу трансплантации органов человека.

— Появилась информация, что российские ученые хотят создать на МКС модуль, на базе которого можно было бы выращивать человеческие органы. Насколько сегодня это реально?

— Нет ничего нереального, все можно сделать. Вопрос в стоимости и решении задачи. Мы пока занимаемся отработкой новых типов биопечати.

— Но вам было бы интересно поучаствовать в таком амбициозном проекте?

— Очень интересно. Маленькая биофабрика в космосе со своей транспортной системой — это здорово. Но это безумно дорого, пока об этом можно мечтать.

— Почему необходимо проводить исследование по трехмерной биопечати в космосе? © Fotolia / Vadimsadovski Организаторы опубликуют видео эксперимента по печати тканей в космосе

— Мы переходим от аддитивных форм печати к так называемым формативным. Если аддитивная печать послойная, то формативная — многосторонняя (печать происходит со всех сторон объекта — ред.). Для этого нам нужна микрогравитация, нужен космос. Необходимые условия можно создать и на Земле, но это потребует либо вложения больших средств, либо придется использовать токсичные препараты в исследованиях, что может повлиять на результат.

— Получается, отправить научную аппаратуру в космос дешевле, чем пытаться реализовывать проект на Земле?

— Это тоже очень дорого. Но провести эксперимент на МКС можно значительно быстрее, чем моделировать такие условия на Земле.

— Какая задача стоит сейчас, какие результаты ожидаете от эксперимента?

— Наша задача — попробовать напечатать то, что называется органоидами или микроорганы: нечто, где будет реализовываться в том числе и функция полноценного органа. Если получится, будем двигаться дальше в этом направлении.

— Как подобные технологии помогут в будущем зарабатывать?

— Трехмерная биопечать может использоваться во множестве отраслей. Мы хотели бы решить транспланталогическую задачу. Это огромный рынок. Также довольно интересная перспектива — печать пищевых продуктов из клеток, в том числе в космосе. В будущем человечество столкнется с проблемой обеспечения космонавтов едой при межпланетных перелетах.

— Может ли подобная технология пригодиться в лечении космонавтов на борту кораблей?

— Наверняка. Я бы не стал сейчас разбрасываться громкими заявлениями, но мы видим возможность использования этих технологий при длительных перелетах. Может, не сейчас, но через 50 лет вполне.

— Роскосмос планирует построить обитаемую станцию на поверхности Луны, вам пока не предлагали поучаствовать в этом проекте? © Фото : лаборатория биотехнологических исследований "3D Bioprinting Solutions" Юсеф Хесуани: на МКС будем выращивать мышцы и бактерии

— Нет, по этому вопросу с нами никто не связывался. В целом с Роскосмосом интересно работать, в корпорации много амбициозных людей, и это правда сильная команда. Нам было бы интересно поучаствовать в подобном проекте. Просто нужно подумать, какую бы мы могли принести пользу и какой мы можем получить результат.

Сейчас мы решаем свои задачи, Роскосмос в лунной программе будет решать свои. Если найдем точки пересечения, то все возможно.

— Почему ваша компания решила сотрудничать именно с Роскосмосом? Корабли снабжения есть и у США…

— На родине работать удобнее. Кроме того, у Роскосмоса самый отлаженный способ доставки на орбиту людей и грузов. Носитель "Союз" остается самым надежным в мире. Авария, которая произошла при доставке на МКС нашего биопринтера, это первая за 35 лет нештатная ситуация при пилотируемом старте.

Также Роскосмос и РКК "Энергия" являются нашими партнерами эксперимента по трехмерной биопечати. Мы работаем вместе уже полтора года. Это большая команда, в ней задействованы более 50 человек.

© Фото : пресс-служба "Инвитро" Уцелевший после аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября биопринтер компании © Фото : пресс-служба "Инвитро" Уцелевший после аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября биопринтер компании

— Предвидится ли еще в каких-то проектах сотрудничество с Роскосмосом?

— Роскосмос решает множество задач. У них есть свои проекты в области биологии и медицины. Но мы с ними пока работаем только в направлении трехмерной биопечати. Проблема выращивания человеческих органов — очень сложная. Потому мы стараемся не расфокусировать внимание. Когда закончим этот этап, будем смотреть, куда двинемся дальше.

— Получается, что в космосе вы занимаетесь только трехмерной биопечатью?

— Да, пока только эта задача. Невозможно делать все разом, не хватит ресурсов. Подобные исследования очень дорогие.

— Во время аварийного запуска 11 октября вы потеряли свой магнитный биопринтер "Органавт", был ли он застрахован, получили ли вы какую-либо компенсацию? Насколько критична потеря техники для компании?

— Аппаратура — магнитный биопринтер, кюветы с биологическим материалом — не была застрахована, соответственно, мы не получили страховых выплат. Но потери не критичны для компании. У нас было несколько биопринтеров, потому авария не нарушила наши планы.

Да, космос преподает жестокие уроки. Первый же запуск с биопринтером окончился неудачей. Но мы спокойно отреагировали на эту потерю. Это вызов. Для нас важно, чтобы мы имели возможность продолжить начатое. У нас есть определенные договоренности с Роскосмосом, мы продолжаем вести нашу работу, просто исследование немного откладывается по времени.

Подобные неудачи могут повернуть работы в другую сторону, появляется возможность взглянуть на проблему иначе, могут появиться неожиданные решения, новые видения. Все это может продвинуть нас вперед. Авария заставила команду собраться, мотивировала людей.

Я был удивлен, насколько быстро вся команда, включая коллег из "Энергии" и Роскосмоса, собралась, практически в один день перестроила планы и продолжила работу.

— А где сейчас биопринтер, он уничтожен во время аварии?

— "Органавт" находился в бытовом отсеке корабля "Союз МС-10". Во время аварии отсек отстыковался от спускаемого аппарата с космонавтами. Он был доставлен на предприятия Роскосмоса для исследования. Несколько дней назад его передали нам. Удивительно, но он уцелел, разбились камеры и обшивка, но он работает. Он выдержал нагрузку более 100g при падении и не сломался.

— Рассматриваете ли вариант увеличения количества биопринтеров на орбите?

— Для решения нашей текущей задачи одного аппарата на орбите достаточно. Также на МКС ограничено количество ресурсов, да и у космонавтов много других задач.

— Не возникло ли проблем с подготовкой нового экипажа, который отправится на МКС, к проведению эксперимента, все же сроки были сжаты?

— Нет, абсолютно. Тот же Олег Кононенко, который вскоре полетит на МКС, готовился к эксперименту еще в дублирующем экипаже, он прошел обучение, как и Алексей Овчинин (командир корабля "Союз МС-10" — ред.). Космонавты быстро все схватывают, они очень обучаемые, подготовка не стала проблемой.

Также сейчас проводится обучение дублера Кононенко — космонавта Александра Скворцова.

— Сейчас вы находитесь в самом начале пути, но все же, можно ли уже сказать, когда на орбите удастся напечатать первые полноценные органы? © Фото : Wake Forest Institute for Regenerative Medicine Ученые создали 3D-принтер для печати человеческих костей и мышц

— Нет. Это очень трудно, органы — сложная вещь. Но вот органоиды, нечто похожее на органы, то, что может функционировать, мы уже создавали на Земле. Теперь стоит задача двигаться дальше, делать более сложные органоиды. Когда-то мы перейдем и к печати органов.

— Какие возможности дает биопринтер, который вы планируете отправить на МКС, способен ли он напечатать орган или органоид?

— Он даст возможность собрать биологическую структуру, дальше мы ее вернем на Землю, посмотрим, что у нас получилось. Это конкретный прибор именно под такую задачу. Органы он не печатает.

— Ставите ли вы какие-то сроки именно по исследованиям на этом оборудовании?

— Для нас временные горизонты достаточно короткие, необходимо достаточно быстро понять, что мы получили, чтобы поставить себе новую задачу.

— Когда все же биопринтер отправится на МКС? На грузовике "Прогресс" или с экипажем на "Союзе"?

— Планируем отправить 3 декабря на пилотируемом корабле "Союз МС-11". Была возможность отправить биопринтер на грузовом корабле, но все же лучше, если аппарат доставят на орбиту в кратчайший срок после запуска. Пилотируемый аппарат дает такую возможность ("Союз МС-11" долетит до МКС за 6 часов — ред.).

При этом мы уже думаем над проблемой продления сроков жизни клеток, планируем решать эту задачу в будущем, но не в контексте этого конкретного эксперимента.

© Фото : пресс-служба "Инвитро" Уцелевший после аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября биопринтер компании © Фото : пресс-служба "Инвитро" Уцелевший после аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября биопринтер компании

— Ваш биопринтер запатентован?

— Это разработка нашей команды "3Д Биопринтинг Солюшенс". Идея провести эксперимент бескаркасной печати принадлежит Владимиру Миронову — научному руководителю лаборатории, которого я пригласил возглавить направление биоинженерии пять лет назад. Подходящие условия есть в космосе. Ребята — инженеры, физики, биологи — на ровном месте под конкретную задачу взяли и создали этот аппарат. Есть ряд патентов.

— В будущем вы сможете продавать биопринтеры?

— Рано пока говорить о продажах, но существуют определенные исследования, в которых указывается, что в каждой клинике должен стоять свой биопринтер.

— А вы работаете с медучреждениями, они консультируют вас?

— Конечно. Мы работаем со специалистами в узких областях. Мы работаем с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова, с Российской медицинской академией. Также мы работаем со Стэнфордом, с израильскими институтами, учеными из Бельгии. У нас много партнеров.

— Сколько вложено средств в проведение эксперимента на МКС?

— Вопрос вложений всегда щекотливый, но я, если честно, даже не помню точную сумму. Тем более ведь все относительно. Для кого-то такая сумма покажется маленькой, для нас она была большой. У нас не так много денег. Стараемся экономно идти к цели: за меньшие средства решать максимальные задачи. Потому ищем наиболее эффективные методы. В этом мастерство исследователя, в этом красота.

— На биопринтер были потрачены собственные средства компании или было софинансирование со стороны Роскосмоса?

— Нет, это наши деньги. Мы сами создали этот проект. Да, порой сложно, но нам не жалко, мы вкладываем средства, потому что уверены, что у подобных технологий есть будущее.

— А как в целом строится сотрудничество с Роскосмосом? Вы заплатили деньги за доставку биопринтера на МКС или какие-то другие услуги?

— В данной ситуации мы заказчики. У нас есть договоренность по тому, сколько это стоит и сколько мы должны заплатить.

— В будущем вы планируете окупить затраты? © Фото : Twitter/Scott D. Tingle Опыты на МКС помогли ученым из России создать уникальный 3D-биопринтер

— Я надеюсь на это. Но, с другой стороны, мы же решаем великую задачу — выращивание человеческих органов, какие, к черту, деньги! Нам предстоит пройти тернистый путь в биопечати. Но уже сейчас биопечать используется в легкой промышленности: появляется одежда с элементами биопечати, есть продукты, которые печатаются… Это гигантские отрасли, огромные деньги. Риски, конечно, очень высокие, это может не получиться, но сюда необходимо инвестировать.

— Сколько вы уже занимаетесь именно трехмерной биопечатью, есть ли у вас конкуренты в мире?

— Мы ведем работу в этом направлении уже пять лет. Это сложная работа, отрасль развивается волнообразно, то со всплесками интереса, вызванными определенными технологическими успехами, то с выходом на плато. Конечно, в мире мы не одиноки, есть еще "сумасшедшие". Нам бы, конечно, хотелось быть первыми в данной области, возглавить это направление, хотя мы и сейчас уже в тройке по всему миру.

Мы уже сделали хороший многофункциональный стационарный биопринтер, затем доказали, что на нем можно напечатать некий биологический конструкт, который называется органоид, запустили космический проект.

© Фото : пресс-служба "Инвитро" Уцелевший после аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября биопринтер компании © Фото : пресс-служба "Инвитро" Уцелевший после аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября биопринтер компании

— Но в космосе, насколько понимаю, вы будете первыми проводить подобный эксперимент?

— У США есть аналогичный проект, они хотят провести эксперимент в начале 2019 года. Когда наш биопринтер долетит в декабре до МКС, мы их опередим, это уже приоритет страны. Хотелось бы быть первыми, это окрыляет, конечно.

— Те наработки, которые уже удалось получить, как они могут помочь вашей компании в обозримом будущем?

— У нас, как одна из целей, стоит задача выхода в персонализированную медицину. Например, работа с токсичностью определенных препаратов, в том числе онкологических. Если мы можем напечатать трехмерную ткань разных органов конкретного человека, то мы можем проверить токсичность тех или иных противоонкологических препаратов, которые могут быть использованы в лечении. Это позволит точнее выбирать терапию, нанести наименьший вред организму и добиться максимального воздействия на опухоли. Например, можно напечатать триста стандартизированных образцов ткани и проследить, как влияют определенные вещества на нее. Самое главное, это можно сделать достаточно быстро. В этом мы видим одну из возможностей.

— В какие сроки это можно реализовать?

— Это хороший вопрос. Чем быстрее, тем лучше. Как только получим ткань, мы готовы сразу попробовать. Но для выхода на этот рынок потребуются большие инвестиции.