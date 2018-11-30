Глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев: холодную зиму в Европе пока не ждем

Главное погодное ведомство страны, Гидрометцентр, ожидает в 2019 году рост числа опасных природных явлений, и в первую очередь паводков. Стихийные бедствия связаны с потеплением климата, зимы перестают быть морозными и ясными. О наступлении плюсовых зим, новых климатических нормах, внедрении долгосрочных прогнозов погоды, подготовке московских властей к новым шквалам и, конечно же, о предстоящей зиме и Новом годе РИА Новости рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв. Беседовал Игорь Ермаченков.

— Дмитрий Борисович, каким будет предстоящий декабрь?

— Средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе на один градус выше средних многолетних значений, а в других округах европейской части России — близкой к норме.

Что касается осадков, то больше среднего их ожидается в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, на юге Центрального округа, в Южном и Северо-Кавказском округах — меньше. На остальной территории — около нормы.

© Фото : Гидрометцентр Прогноз аномалии средней месячной температуры на декабрь 2018 © Фото : Гидрометцентр Прогноз аномалии средней месячной температуры на декабрь 2018

В то же время на градус выше средних многолетних значений ожидается декабрь на крайнем севере Урала и Сибири. Однако на юго-западе и юго-востоке Сибири будет на градус ниже, а на остальной территории азиатской части страны — близкой к норме.

Меньше среднего ожидается осадков на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, на большей части Красноярского края, на севере Иркутской области и Бурятии, в Якутии и Магаданской области, на севере Забайкальского края, Амурской области и Камчатского края. В то же время на юге Хабаровского и в Приморском краях — больше среднего, а на остальной территории — около нормы.

— А какой будет в целом предстоящая зима в Европе?

— Национальные гидрометслужбы выпускают прогнозы для своих территорий ответственности, то есть для своих стран. Для Европы в целом официального прогноза не существует. Но есть прогнозы, полученные на основе глобальных моделей атмосферы как Гидрометцентра России, так и зарубежных метеорологических центров, которые выпускают глобальные сезонные прогнозы. В совместном мультимодельном вероятностном прогнозе практически по всей территории Европы холода не видно. Из категорий "ниже нормы", "выше нормы" и "около нормы" наиболее вероятная категория — температура выше нормы. Но хочу сразу сделать оговорку — на большей части Западной и Центральной Европы, на западе Скандинавии в этот раз прогноз достаточно неуверенный — вероятность сценария "температура выше нормы" лишь немного превышает 50%. Вероятности температур "ниже" и "около нормы" в совокупности набирают чуть меньше 50%.

— Какова вероятность, что Новый год в Москве будет без снега?

— Вероятность совсем бесснежного Нового года невелика. Особенно в области, где температура в среднем чуть ниже, чем в столице. Более точные прогнозы, в том числе по температуре, пока давать рано.

— Как за последние десятилетия изменился климат Москвы? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк В Гидрометцентре объяснили, почему зимы в Москве стали серыми и теплыми

— История наблюдений в столице говорит, что отчетливо проявляется потепление. Люди старшего возраста могут это легко подтвердить из своего опыта. Было больше солнца, больше ядреных зим, а сейчас зимы стали более серыми и теплыми, облачность зимой увеличилась. Это связанно с тем, что в ходе глобального потепления ускоряется гидрологический цикл, быстрее проходят процессы облакообразования, осадкообразования. Хотя в отдельных регионах могут быть существенные вариации.

Если сравнить московский климат с 1961 по 1990 годы с более поздним периодом с 1981 по 2010 годы, то мы увидим довольно заметные сдвиги в зимний период. Раньше самый холодный зимний месяц в столице был январь, середина зимы, и средняя январская температура составляла 9,3 градусов мороза. А в климатическом периоде 1981-2010 такой разницы между январем и февралем уже нет, февраль оказался даже чуть холоднее. Значения температур также заметно подросли — средняя температура в январе составила 6,5 градусов мороза. То есть январь стал теплее на два с лишним градуса — это очень ярко выраженные изменения.

— Стоит ли ожидать, что при такой скорости потепления мы через несколько десятилетий получим зимы с плюсовой температурой? Или же эти изменения идут волнообразно?

— В центре европейской части России скорость потепления за последние тридцать лет составляла для зимы примерно 0,6-0,7 градуса за десять лет. А на севере страны, в российской Арктике потепление было еще более быстрым.

Но помимо долгосрочной климатической тенденции есть еще естественная межгодовая изменчивость, поэтому совсем не обязательно, что каждый последующий год будет теплее, чем предыдущий. В масштабах же десятков лет можно ожидать, что тенденция к потеплению продолжится.

— Гидрометцентр все время сравнивает погоду с климатической нормой 1961-1990 годов. При этом сравнение чаще всего однобокое — выше нормы. Не пора ли менять норму из-за потепления? © Depositphotos / skat_36 Ученые выяснили, как погодные аномалии влияют на здоровье жителей России

— Для оценки климатических характеристик в системе Всемирной метеорологической организации до сих пор используется базовый период с 1961 по 1990 годы. Но многие метеослужбы перешли на другие периоды. Росгидромет тоже посчитал новые нормы — это климат 1981-2010 годов. При этом старые нормы имеют свои достоинства для оценки долговременных климатических изменений. Дело в том, что после распада СССР существенная часть станций была закрыта, потом, в 2000-х годах, сеть постепенно восстанавливалась. Из-за этого период 1961-1990 был лучше обеспечен наблюдениями.

Но климат изменился и давать прогноз относительно старых норм уже как-то неспортивно, поэтому для долгосрочных численных прогнозов мы используем более современные нормы.

— Насколько старые нормы отличаются от новых? Какой общий вывод можно сделать?

— Потепление развивается неравномерно. Различия между новыми и старыми нормами особенно заметно в областях быстрых климатических изменений. Например, на севере Сибири и Дальнего Востока, где потепление было особенно быстрым. А на западе Сибири потепление было не таким быстрым, поэтому отличие старых и новых норм там не так ярко выражено.

— Насколько наблюдавшийся осенью недостаток влаги в южных регионах страны сказался на состоянии озимых?

— В Южном и Северо-Кавказских федеральных округах в течение лета и осени были проблемы с влагообеспечением — в ряде областей отмечалась почвенная засуха и замедлялась вегетация озимых. С другой стороны, она может и возобновиться, если зимой будут достаточно благоприятные условия. В целом по стране состояние озимых несколько хуже, чем в прошлом году, и хуже, чем в среднем за последние пять лет. Тем не менее здесь нет резких проседаний.

— Какие существуют планы по развитию наблюдательной метеосети в Арктике, вдоль Северного морского пути?

— Наблюдений в Арктике, конечно, не хватает. Проблема поддержания и развития сети там стоит очень остро. Каждая станция в этом регионе дорогого стоит. Чтобы решить эту проблему, нужны серьезные вложения. Здесь метеорологам также помогает международное сотрудничество — совместные наблюдательные кампании и эксперименты. Сейчас как раз начинается такой цикл работ в рамках Международного года полярного прогнозирования.

— Как идет проектирование морской ледостойкой платформы "Северный полюс"?

— Ждем, что к 2022 году строительство будет завершено и платформа будет сдана в эксплуатацию. Предполагается, что платформа будет по сути международной многоцелевой обсерваторией, базой для различных международных экспериментов.

— Какие запуски метеспутников ожидаются в ближайшие годы? © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Источник рассказал, когда "Метеор-М" запустят с космодрома "Восточный"

— В будущем году ожидается запуск очередного спутника "Метеор". Ожидается, что запуск состоится не раньше весны 2019 года. Этот спутник очень полезен для наблюдений за состоянием атмосферы. Мы сильно зависим сегодня от внешней спутниковой информации — это неправильно. Нам нужна своя работающая спутниковая метеорологическая группировка. Сегодня наших спутников на орбите около десятка. Есть более далеко идущие планы по созданию высокоорбитальной спутниковой группировки "Арктика", но для ее создания потребуется еще несколько лет.

— Какие новые технологии наблюдения будут внедряться в метеослужбе?

— Появляются новые системы наблюдения, к которым мы стараемся приспособиться. Прежде всего появляются новые типы спутниковых данных. Появляются и другие новые, иногда достаточно неожиданные виды массовых наблюдений. В перспективе это могут быть, например, мобильные телефоны, которые могут оснащаться метеорологическими датчиками. Это могут быть датчики на автомобилях. В некоторых странах — Швеции, Финляндии — такие датчики ставятся на грузовики, и метеослужба старается их использовать. Это также потенциально полезная информация.

— Существуют планы по созданию госкорпорации на базе Росгидромета. Когда она может появиться?

— Идея реформы в большей централизации — выстраивание единых бизнес-процессов и технологических цепочек с тем, чтобы система работала в режиме единого окна. Чтобы можно было обратиться куда угодно в системе Росгидромета и услуги для потребителей были бы унифицированы в рамках страны. Реформа пока только начинается, и в 2019 году изменения будут более существенными.

— Предполагается ли акционирование Росгидромета?

— Я об этом не слышал.

— Гидрометцентр при этом остается подведомственным научным институтом?

— Да, думаю, что мы продолжим выполнять свои основные задачи по прогнозу погоды.

— Расскажите о вашем суперкомпьютере. Его запуск уже отразился на точности прогнозов погоды?

— Пока наши прежние технологии просто перенесены на новый вычислитель. Теперь начинается собственно развитие новых технологий. Мы будем повышать степень детализации прогнозов. Реализация потенциала нового суперкомпьютера займет по крайней мере пару лет. Но эффект мы почувствуем уже в 2019-2020 годах.

Срок прогноза температуры вырастет с нынешних пяти суток, есть надежда получить дополнительно полтора дня полезного прогноза. Для осадков сможем давать уверенный прогноз на трое суток. Надеюсь, что наши потребители это почувствуют.

© Фото : Гидрометцентр Прогноз месячной суммы осадков на декабрь 2018 © Фото : Гидрометцентр Прогноз месячной суммы осадков на декабрь 2018

— Потребители, к сожалению, не понимают, что Гидрометцентр — это первоисточник, а другие сайты просто выдают прогноз на две недели по климатической норме.

— Прогнозировать на долгие сроки мгновенное состояние атмосферы, то есть погоду в конкретном месте в конкретный день — дело неблагодарное. Еще в конце 50-х годов было показано, что из-за гидродинамической неустойчивости атмосферы сколь угодно малые ошибки задания начальных данных с течением времени трансформируются в большие и дальнейшее прогнозирование за пределами временного интервала детерминированной предсказуемости (порядка двух недель) оказывается случайным.

Это не означает, что мы ничего не можем сказать о будущем атмосферы за пределами интервала детерминированной предсказуемости. Нет. Однако объектами прогноза в данном случае становятся не мгновенные значения метеорологических полей, то есть не погода в определенной точке в определенное время, а атмосферные статистические характеристики: средние значения, частоты появления тех или иных циркуляционных структур и другое. И, конечно, такие прогнозы должны быть представлены в вероятностной форме.

В 2019 году мы планируем провести испытания новой технологии вероятностного прогноза погоды. Это позволит расширить на нашем сайте период прогноза до десяти суток в вероятностной форме.

Недавно у нас появилось мобильное приложение для андроида MeteoInfoWidget. Мы будем его развивать, поэтому, пожалуйста, пробуйте и присылайте замечания.

— После шквала в мае 2017 года московские власти подписали соглашение со структурами Росгидромета о создании системы штормового предупреждения. Работы уже начались?

— Работа в этом направлении уже ведется. Мы работаем над подготовкой прототипа будущей детализированной модели, которая должна быть в первом приближении введена в эксплуатацию в конце 2019 года. Первые дополнительные станции в Москве и области появятся не раньше чем через год, а получение с них новых данных займет года полтора-два.

— Что будет на выходе? Каждый сможет увидеть на карте тучу и направление ее движения? © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А.Б. Мосин По заповедным землям: куда можно поехать зимой

— Предполагается создать информационный шлюз между Росгидрометом и московскими структурами, через который пойдет обмен данными. То есть, получив информацию от Росгидромета, Москва будет самостоятельно распространять эту информацию по своим городским службам. Мы также будем развивать представление детализированной по времени и по районам Москвы информации на нашем сайте Meteoinfo.ru.

Среди критериев, которые были обозначены в дорожной карте, есть сокращение неоправдавшихся автоматизированных прогнозов на 25-30%. Но надо понимать, что и через сто лет прогностические модели не будут идеальными. Так что промахи в прогнозах совсем исключать нельзя, но их будет меньше, а значит, снизятся и связанные с ними потери.

— Если оценивать уходящий год с точки зрения опасных явлений, то каким он был?

— Сводную годовую статистику мы получим в начале следующего года. В целом 2018 год не был рекордсменом, хотя и был целый ряд связанных с погодой серьезных происшествий — и недавние наводнения на северном Кавказе, и рекордные площади лесных пожаров.

— Если говорить в целом о последних годах, то число опасных метеоявлений действительно увеличилось или же мы их стали лучше засекать и считать?

— Тенденция к увеличению частоты и интенсивности опасных явлений имеет место. И эта тенденция не может быть объяснена только увеличением объема наблюдений. Нельзя сказать, что наблюдений стало существенно больше — сеть не столь стремительно развивалась.

— Эта тенденция связана с глобальным потеплением? © Depositphotos / Mppriv Планета поджарится или утонет? Климатологи готовы рассказать правду

— В определенной степени связана. Есть механизмы, которые связывают потепление с частотой экстремальных явлений. Например, повышение температуры океана создает благоприятные условия для повышения активности тропических циклонов. Кстати, у нас на Дальнем Востоке активность тропических циклонов в этом году также была повышенной.

— Какие неблагоприятные явления будут чаще случаться в России в ближайшие годы? К чему готовиться?

— По статистике Росгидромета наибольший ущерб в нашей стране связан с наводнениями, и можно ожидать, что эта проблема по-прежнему будет злободневной. Сильный ветер, сильные осадки также останутся серьезными угрозами.

— И напоследок: когда вы избавитесь от приставки и.о.?

— Не знаю. Называть тут сроки сложнее, чем прогнозировать погоду.