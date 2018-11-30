Игорь Артамонов: жители Липецкой области ждут чуда, и мы его совершим

Выходец из Сбербанка Игорь Артамонов в октябре был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области. О главных задачах, которые ставят перед ним жители региона, кадровых изменениях в структуре администрации и планах по развитию особых экономических зон в области Артамонов рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Светлана Задёра.

— Игорь Георгиевич, вы уже успели побывать в районах области? О каких проблемах вам рассказали жители?

— Есть две истории о том, что говорят люди на встречах и о чем спрашивают. Первая — меня останавливают, когда иду на работу пешком или на мероприятиях, и задают вопрос, на который мне очень сложно ответить: "Почему у меня зарплата 10 тысяч?" При том, что у нас зарплата средняя по субъекту около 31 тысячи рублей.

Мы насчитали 46,5 тысячи бюджетников, которые имеют невысокий уровень дохода. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос и в декабре вынесем на сессию облсовета решение о повышении на 10 процентов дохода для этих граждан. Они не относятся к категории служащих, которые определены указами Владимира Владимировича. Это работники лесного хозяйства, ветеринарии, тренеры, сотрудники службы занятости, водители, бухгалтеры. Мы приняли решение направить почти миллиард рублей на эти цели. Я думаю, у нас все получится и с 1 января мы пересмотрим уровень их доходов.

Еще липчане в опросах сообщают, что их волнуют тарифы и качество услуг ЖКХ. Медицина, дороги, транспорт, оплата труда. Безусловно, жителей области интересуют общероссийские темы: пенсии, рост цен на бензин.

— Какие проблемы будете решать первыми? © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Порядка 90% липецких дольщиков получат жилье в 2019 году

— В первую очередь мы взялись за решение проблем дольщиков. Здесь около 2,5 тысячи дольщиков, которых можно отнести к категории обманутых, поэтому мы сразу занялись решением этой проблемы. Через две недели заработали краны на первых стройках, сейчас найдено решение по всем 14 объектам. Где-то идут отделочные работы, где-то кладут стены. По ряду объектов завершается процедура передачи прав новым застройщикам, чтобы они могли приступить к работам. Это процесс сложный, мы каждый день занимаемся этой проблемой, но, повторюсь, решение найдено. И мы надеемся, что нам удастся в следующем году 90 процентам дольщиков, а это почти 2 тысячи человек, вручить ключи от квартир.

— Можете рассказать о проблемах, которые уже удалось решить?

— Мы определили проблемы, которые волнуют жителей, наметили по ним комплекс решений, перераспределили свой бюджет и дополнительно увеличили на 600 миллионов рублей финансирование медицинской отрасли на следующий год.

По каждому району у нас есть вопросы: какого оборудования не хватает, где нужны врачи и каких специальностей. У нас большая проблема на селе с нехваткой врачей, есть несколько сотен вакансий. И это та задача, которую мы должны решить. Одни только подъемные и хорошая зарплата не прельщают врачей ехать в липецкое село. Мы подумаем, какими еще дополнительными мерами их стимулировать.

Мы для себя поставили задачу избавиться от старых автобусов, сейчас активно ведем переговоры с производителями. Мы будем покупать автобусы на газу для Ельца, Липецка и межмуниципальных перевозок. У нас там изношенный парк.

— Сейчас регион готов к зиме?

— Мы подписали сертификат готовности, регион готов на 100 процентов. Мы выделили Липецку еще 150 миллионов на ремонт трамваев и необходимые работы по путям, чтобы, когда будет идти снег, трамваи продолжали движение.

— Каким вы видите бренд региона? Зачем, например, сюда стоит ехать туристам?

— У нас есть прекрасные места, которые в первую очередь связаны с реками: базы отдыха, рыболовные базы. Мне показывали открытие сезона с крупным окунем. Я знаю, что многие из моих друзей прилетели бы издалека, чтобы просто половить рыбу, посидеть у костра, попить чай, переночевать в гостинице. Но нужно все-таки что-то особенное. Мы придумаем, чем будем отличаться от других субъектов. Чтобы наш туризм был эксклюзивным.

У нас есть инвестор, который воссоздал старинную усадьбу. И это востребовано, потому что старинные усадьбы сегодня — это тренд. У нас есть еще восемь усадеб: шесть регионального значения и две федерального. Мы будем рады, если компании будут приезжать и вкладываться в реставрацию. Русские усадьбы очень красивые.

На носу у нас большой праздник — 65-летие Липецкой области. В Баварии есть Октоберфест, когда из окрестных деревень жители везут свою продукцию на фестиваль. Мы хотим, чтобы жители всех районов Липецкой области приехали со своими дарами. Чтобы были музыканты и народные гулянья. Мы планируем организовать множество точек, где люди смогут повеселиться и отметить этот праздник. Много выступлений, концертов. Мы готовим праздничную иллюминацию. И не только в Липецке, но и в районах.

— Как будете развивать спортивную инфраструктуру? Планируете привлекать в регион федеральные соревнования?

— Если в селах и райцентрах создана довольно неплохая спортивная инфраструктура, то два больших города — Липецк и Елец — по этим показателям отстают. Сейчас у нас около восьми проектов, которые предприниматели будут реализовывать при помощи льгот, которые мы даем спорту. Есть знаковые проекты: 50-метровый бассейн, универсальный спортивный комплекс, теннисно-бадминтонный комплекс. По каким-то проектам есть инвесторы, по каким-то нет. Их будем строить сами.

Мы поддержим проведение чемпионата России по волейболу на снегу. Я никогда не видел такого, но, говорят, это увлекательное занятие. Возможно, Липецкая область станет столицей этого вида спорта — "волейбол на снегу".

— Планируются ли кадровые изменения и сокращения в структуре администрации области?

— У нас довольно большие кадровые изменения. Остаются работать люди, которые хотят и могут работать на результат. Мы приняли решение о сокращении штата чиновников на 10 процентов и начинаем его реализовывать с 1 декабря. Это первый легкий косметический штрих, дальше будем погружаться глубже. Для того чтобы наступили коренные перемены, нужны люди, которые в этом понимают. Пока таких людей недостаточно, чтобы правильно все выстроить. Сокращение персонала — это путь к оптимизации.

Мы ведем ротацию постепенно. Только одно назначение на сегодня — это приезжий руководитель, все остальные назначения — липецкие, что тоже очень важно для людей, которые здесь живут.

— У вас недавно появился сайт artamonovigor.ru, в том числе для обратной связи граждан. Уже есть обращения?

— На нем сегодня более тысячи обращений, они структурированы по отраслям, по географии. Больше всего обращений из Липецка. Понятно, что люди здесь больше пользуются интернетом. И живут здесь 508 тысяч человек — это почти половина населения области.

Благодаря сайту мы видим, как решаются проблемы. Работа над ним еще не окончена, его разрабатывают местные специалисты, очень недорого нам это обходится по сравнению с другими субъектами.

У нас сегодня проходит обучение, как работать с жалобами. Обращения должны перенаправляться в областные управления, в городские и сельские администрации, а там власти должны контактировать с жителями на другом уровне. По количеству обращений мы видим, что такая форма общения с липчанами востребована.

— Планируете завести страницы в социальных сетях? © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк На ремонт дорог в Липецкой области в 2019 году выделят 3,4 млрд рублей

— До создания страниц в социальных сетях мы дойдем. Общение в социальных сетях подразумевает личный ответ, у меня сейчас для этого не хватает времени. У нас жители требовательные, они ждут чуда, и мы должны это чудо совершить, жители должны увидеть изменения. Но изменения не все быстро происходят.

К примеру, договорились впервые на центральной площади сделать технически оснащенный каток, который бы не таял, а около него устроить развлекательную зону. Это было бы впервые в истории Липецка, но есть аспекты, которые буксуют. Я рассчитывал к 10 декабря, коллеги говорят — к 15-му. Сейчас нужно всем управлять в ручном режиме, пока система управления и контроля строится.

Следующая система, которую мы будем внедрять, это интеллектуальная система управления и целеполагания. Приехали коллеги из Москвы, они помогают нам ее разворачивать. Это долгая дорога. И многое нужно сделать. Например, оказалось, что данные по социально-экономическому развитию здесь собирались раз в месяц с задержкой в полмесяца. Сейчас мы решаем, что будем с этим делать.

— Откуда будете брать кадры: планируете привлекать их из других регионов или воспитывать здесь?

— Берем людей, которые готовы прежде всего из идейных соображений работать для государства, для области. Много молодежи хочет проявить себя.

Следующее преобразование, которое мы уже начали, это подготовка нового уровня кадров, которые будут востребованы в современной экономике. Некоторые профессии в будущем исчезнут, при этом сейчас по ним еще работают люди. Стоит задача переобучить людей, чтобы у нас не было социального зажима в ближайшем будущем. Мы об этом рассказываем, но это тяжело воспринимается.

У нас нет специалистов по ЛИН-технологиям или бережливому производству, а обучение, в принципе, не такое уж сложное. Я поставил задачу, чтобы отличникам, которые заканчивают обучение по специальности "муниципальное государственное управление", изменили программу, чтобы они смогли получить знания по ЛИН-технологиям, сдать экзамен на сертификат зеленого пояса. И мы их будем брать в подведомственные учреждения.

Задача такая — создать ЛИН-регион, пропитанный идеями бережливого производства, рационального использования человеческих ресурсов, правильного использования времени. Таким образом, мы сможем перенаправлять деньги на рост доходов наших граждан. Это большая работа.

— Вы говорите про обучение ЛИН-технологиям в университетах. Кто будет обучать?

— У нас есть несколько источников знаний. К примеру, НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат — ред). Они уже внедрили технологии бережливого производства и достигли хороших результатов: 30-процентный рост производительности, по группе это сотни миллионов долларов прибыли. Я разговаривал с владельцем и просил, чтобы он дал для обучения студентов несколько преподавателей и потом принял молодых людей на практику.

Мы привлекаем преподавателей подразделения Сбербанка. Они приезжают сюда и читают лекции. Кто будет преподавать, мы найдем. А дальше практика, внедрение и сопровождение.

— Вы говорили о сокращении штата с 1 декабря. Переход на интеллектуальное управление приведет к новым сокращениям?

— Процесс оптимизации непрерывен. Но не надо думать, что мы людей просто отправляем на улицу. Мы смотрим, куда они трудоустраиваются, готовимся к этому. Процесс изменений идет во всем мире. Если эти люди будут готовы трансформироваться в тех же специалистов по ЛИН-технологиям либо переучиться на что-то другое, то им найдется работа. И у нас нет проблем с занятостью, у нас уровень безработицы 0,3 процента. Это прекрасная цифра.

— Успели ли вы ознакомиться с региональными особыми экономическими зонами? Планируются ли новые резиденты?

— В ноябре пять новых компаний вошли в особую экономическую зону "Липецк". Проекты разные абсолютно. Один из них нас особенно обрадовал — это проект строительства data-центра. Они взялись учить наших студентов новым технологиям, проводить IT-курсы. Также пообещали обучать людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они получили знания в сфере IT и могли удаленно работать из дома. Мы очень приветствуем резидентов, которые заходят к нам с социальной ответственностью. Еще были предприятия по переработке, производству добавок, заменителей. К нам зашла известная американская компания Cargill, они будут строить завод.

— Что вы вообще думаете о работе экономических зон? © Fotolia / Mikhail Markovskiy Сумма инвестиций в ОЭЗ "Липецк" в 2018 году превысила 15,8 млрд рублей

— По разным анализам липецкая ОЭЗ чуть ли не лучшая в стране. По сравнению с другими зонами она признана эффективной: тысячи рабочих мест, 80 миллиардов заявленных инвестиций. Средняя зарплата 55 тысяч — это значительно выше, чем в среднем по субъекту, что нас радует. Наша задача — заполнить елецкую площадку ОЭЗ, потому что у нас Елецкий район промышленно недостаточно развит и там недостаточное формирование налоговой базы. От этого в муниципалитете проблемы с культурными и спортивными центрами, дорогами, благоустройством.

Мы сейчас перестраиваем наши отношения с муниципалитетами, потому что коллеги каждый раз спрашивают о строительстве школ, бассейнов, детских садиков. Это огромные суммы. Мы решили, что почти всегда будем говорить — да, но доля софинансирования местного бюджета и бизнеса должна быть минимум 50 процентов. А для этого местные власти должны лучше работать с инвесторами.

— Планируете привлекать китайских инвесторов?

— У нас есть китайские инвесторы. Автомобильный завод LIFAN, но он не сильно развивается. Еще у китайских инвесторов есть мысли о приобретении некоторых активов у нас в экономической зоне. Мы ведем работу, в том числе федеральный центр собирается помогать с привлечением инвесторов из КНР.

Я принимал участие в Российско-индийском форуме. У нас намечается вхождение инвесторов из Индии с проектами в области фармацевтики, а мы рассчитываем в ответ продавать сельхозпродукцию.

— Вы один из слушателей программы кадровой подготовки РАНХиГС, выпускники которой занимают ответственные посты в федеральных структурах, руководят регионами. С кем из ваших однокурсников поддерживаете отношения, общаетесь?

— Я и сейчас еще учусь по этой программе. Мы постоянно общаемся, у нас такая хорошая группа, очень думающая друг о друге, общительная. Стараются помочь: кто-то кадрами, кто-то делится технологиями, проектным управлением. Люди грамотные собрались. И у каждого есть своя специализация. И они очень внимательно относятся друг к другу, особенно к молодым. Там три губернатора и три врио, поэтому, конечно, мы обмениваемся мнениями.

— Что вам посоветовал Олег Королев как своему преемнику? © Фото : пресс-служба администрации Липецкой области Команда покинувшего пост липецкого губернатора давно устала, считают в КПРФ

— Терпения и мужества. Когда мы здесь сидели, он сказал такую фразу: "Я понимаю, какая тяжелая ноша ложится на этого человека". Я ее сначала не чувствовал, но это большой пресс, который опускается постепенно, и чем дальше, тем тяжелее становится. Я эту фразу очень часто вспоминаю.

Когда ты только приехал, то тебе что-то еще непонятно, это что-то новое. Когда ты уже почти погрузился, то все проблемы уже направлены к тебе. Нужно двигаться по пути улучшения жизни липчан — это и зарплаты, и транспорт, и спорт, и культура, и здравоохранение, и ЖКХ. У меня есть мысли по каждому разделу — как перестроить, как наладить. И нужны люди, которые могут быть моими соратниками и вместе со мной это воплощать в жизнь.

— Вы уже задумывались о выборах главы региона? Будете принимать участие?

— Да, я буду принимать участие. Не имело бы смысла сюда приехать и не принять участие, не испытать себя.